কোনে ভাইৰেল কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ?
জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন গোপনে আছে নে নাই ক'লে এছ আই টিৰ মুৰব্বী বিষয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ।
Published : October 15, 2025 at 2:34 PM IST
গুৱাহাটী: মহানায়কৰ মহাপ্ৰয়াণৰ আজি ২৬ দিন উকলিল । অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্য়ুৰ তদন্তক লৈ বিগত তিনি সপ্তাহ ধৰি উত্তাল হৈ আছে ৰাজ্য় । সকলোৱে দাবী কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ । আনহাতে তদন্তকাৰী বিষয়াই এই প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰি বুলি স্পষ্ট কৰাৰ পিছতো সামাজিক মাধ্য়মত ভাইৰেল হৈছে এখন মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ।
কোনে কেনেকৈ ভাইৰেল কৰিলে এই গোপন প্ৰতিবেদন ? সামাজিক মাধ্য়মত এই গোপন প্ৰতিবেদন ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে প্ৰায়ভাগ হোৱাটছ এপ গ্ৰুপতেই সকলোৱে লাভ কৰিছে তথ্য় । পিছে ভাইৰেল হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সঁচা নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে এছ আই টিৰ মুৰব্বী বিষয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ।
শেহতীয়াভাৱে ভাইৰেল হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভুৱা বুলি মন্তব্য কৰি এছ আই টিৰ মুৰব্বী বিষয়া মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কয় যে সেয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সঁচা প্ৰতিবেদন নহয় । সেই প্ৰতিবেদনখনত চিকিৎসকৰ কোনো স্বাক্ষৰেই নাই । এছ আই টিৰ মুৰব্বী বিষয়াগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্য়মত প্ৰকাশিত তথাকথিত প্ৰতিবেদন সেয়া সঁচা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন নহয় । সেইটো সত্য বুলি ক'ব নোৱাৰি । তাত কোনো চিকিৎসকৰ স্বাক্ষৰ নাই । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত যিসকলে পৰীক্ষা কৰে সেই চিকিৎসকৰ স্বাক্ষৰ থাকে । আমাৰ হাতত থকা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন বেলেগ ধৰণৰ । সেইটো আমি তদন্ত কৰিম । সকলোকে আহ্বান জনাম যাতে ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ নকৰে । সামাজিক মাধ্যমত নিৰীক্ষণ কৰি আছো । বিভ্ৰান্তিকৰ বাতৰি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাটো এটা অপৰাধ । আমি ব্যৱস্থা লম । গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাম ভুৱা বাতৰি যাতে প্ৰচাৰ নকৰে ।"
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভাইৰেল হৈ পৰিছিল । ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল বিভিন্ন জনে প্ৰশ্ন কৰে । উল্লেখ্য যে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ভিছেৰা ৰিপ'ৰ্ট দিল্লীস্থিত কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিক লেৱৰেট'ৰীৰ পৰা চি আই ডিৰ হাতত পৰিছিল । সেই প্ৰতিবেদন এছ আই টিয়ে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পাতালত গঠন কৰা বিশেষজ্ঞ কমিটীয়ে বিবেচনা কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল ।