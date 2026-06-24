পকী দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান চিচিবৰগাঁৱৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ
চিচিবৰগাঁৱৰ মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১নং আলিপুৰ বিৰেনঘাট গাঁৱৰ ৰাইজ চৰম দুৰৱস্থা
Published : June 24, 2026 at 3:49 PM IST
জোনাই : চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১নং আলিপুৰ বিৰেনঘাট গাঁৱৰ এই কৰুণ দৃশ্য ৷ কাৰণ জবা নৈ ওপৰত থকা এখন ভগ্ন প্ৰায় বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ ইফালে ভৰ বাৰিষা যাতায়ত কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে টাৰ্মকলৰ নাও ৷
আনহাতে, বিগত সময়ত দলং নিৰ্মাণৰ বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জনপ্ৰতিনিধিয়ে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি যেন অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে ৷ সেয়ে গভীৰ জবা নৈ পাৰ হ'বলৈ আজিও গাঁওবাসীৰ একমাত্ৰ ভৰসা এখন বাঁহৰ দলঙখন ৷
ইফালে কেতিয়াবা যদি দলঙৰ ওপৰেদি, আকৌ কেতিয়াবা ভূৰত উঠি নৈ পাৰহৈ বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হয় কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । প্ৰতিদিনে ৰাইজে বিপদ সংকুলভাবে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷
সেয়ে ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপকৃত হোৱাকৈ জবা নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাই অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থী ৷
স্থানীয় ৰাইজে কয়,"এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজন মাথো এখন পকী দলং । বহু বছৰ ধৰি দাবী পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছো যদিও আজিলৈকে ৰাইজৰ দাবী পূৰণ নহ'ল ৷"
গাঁৱৰ লোকে কয়,"গাঁৱৰ ৰাইজে ঘৰে ঘৰে চান্দা সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন বাঁহৰ দলং । কিন্তু বাৰিষাৰ সময়ত বাঁহৰ দলঙখনে যথেষ্ট নহয় ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলং এখন নিৰ্মাণ কৰি দিব বুলি অনুৰোধ জনালো ৷"
কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান,“মামা, আমাক এখন পকী দলং দিয়ক । আমি স্কুল যোৱাত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো ৷ আমি ভয়ে ভয়ে নদী পাৰ কৰিব লাগে ৷ সেয়ে মামা আমাক পকী দলং এটা বনাই দিব ৷"