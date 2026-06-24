ETV Bharat / state

পকী দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান চিচিবৰগাঁৱৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ

চিচিবৰগাঁৱৰ মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১নং আলিপুৰ বিৰেনঘাট গাঁৱৰ ৰাইজ চৰম দুৰৱস্থা

JONAI NEWS
মামা আমাক এখন পকী দলং দিয়ক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ১নং আলিপুৰ বিৰেনঘাট গাঁৱৰ এই কৰুণ দৃশ্য ৷ কাৰণ জবা নৈ ওপৰত থকা এখন ভগ্ন প্ৰায় বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে ৷ ইফালে ভৰ বাৰিষা যাতায়ত কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে টাৰ্মকলৰ নাও ৷

আনহাতে, বিগত সময়ত দলং নিৰ্মাণৰ বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জনপ্ৰতিনিধিয়ে কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি যেন অসাৰ প্ৰতিপন্ন হৈছে ৷ সেয়ে গভীৰ জবা নৈ পাৰ হ'বলৈ আজিও গাঁওবাসীৰ একমাত্ৰ ভৰসা এখন বাঁহৰ দলঙখন ৷

মামা আমাক এখন পকী দলং দিয়ক (ETV Bharat Assam)

ইফালে কেতিয়াবা যদি দলঙৰ ওপৰেদি, আকৌ কেতিয়াবা ভূৰত উঠি নৈ পাৰহৈ বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হয় কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । প্ৰতিদিনে ৰাইজে বিপদ সংকুলভাবে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷

সেয়ে ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপকৃত হোৱাকৈ জবা নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাই অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থী ৷

স্থানীয় ৰাইজে কয়,"এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজন মাথো এখন পকী দলং । বহু বছৰ ধৰি দাবী পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছো যদিও আজিলৈকে ৰাইজৰ দাবী পূৰণ নহ'ল ৷"

গাঁৱৰ লোকে কয়,"গাঁৱৰ ৰাইজে ঘৰে ঘৰে চান্দা সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন বাঁহৰ দলং । কিন্তু বাৰিষাৰ সময়ত বাঁহৰ দলঙখনে যথেষ্ট নহয় ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলং এখন নিৰ্মাণ কৰি দিব বুলি অনুৰোধ জনালো ৷"

কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান,“মামা, আমাক এখন পকী দলং দিয়ক । আমি স্কুল যোৱাত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো ৷ আমি ভয়ে ভয়ে নদী পাৰ কৰিব লাগে ৷ সেয়ে মামা আমাক পকী দলং এটা বনাই দিব ৷"

লগতে পঢ়ক:সাৱধান ! পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পাতিছে মৰণফান্দ

TAGGED:

জোনাই
চিচিবৰগাঁও
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
JONAI NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.