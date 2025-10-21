ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা প্ৰত্যেকজনেই দোষী: কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱী

মঙলবাৰে এছ আই টিৰ ওচৰত সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত দাবী কৰা শিল্পী সমাজৰ ভিতৰত গীতালি দেৱীও এগৰাকী ।

Zubeen Garg death case
জুবিন গাৰ্গ ফাইল ফটো (Roopkar Cine Enterprise)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ অন্ত পৰা নাই এছ আই টিৰ তদন্ত । জুবিনৰ মৃত্যুৰ গোচৰত গ্রেপ্তাৰ কৰা ৭ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও এছ আই টিয়ে বিভিন্নজনক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ।

মঙলবাৰে চি আই ডিৰ ওচৰত হাজিৰ হয় কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱী । এছ আই টিয়ে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰে গীতালি দেৱীৰ । সাক্ষ্য প্ৰদান কৰি আহি গীতালি দেৱীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে আমি দাখিল কৰিছো । ‌আমাক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত ৰহস্য লাগে । জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা প্ৰত্যেকজনেই দোষী ।"

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱাীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এছ আই টিয়ে তদন্তত সহায় কৰিব দিছে । আজি মোক মাতিছিল । মই যিখিনি জানো সেইখিনিৰ ওপৰত সোধা-পোছা কৰিছে । আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিছোঁ । দোষীয়ে শাস্তি পাওক । জুবিন গাৰ্গ আমাৰ সম্পদ আছিল ।"

জুবিন গাৰ্গক দিবলগা সুবিধা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "এজন চেলিব্ৰিটীক নিলে যি সুবিধা দিব লাগিছিল সেইখিনি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে । এই ঘটনাটোৰ বাবে এজনেই দোষী নহয় । জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা প্ৰত্যেকজনেই দোষী । আমি ন্যায় পাম বুলি আশাবাদী ।"

উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ শিল্পী সমাজৰ হৈ কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীয়েও এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এজাহাৰকাৰী হিচাপে মঙলবাৰে গীতালি দেৱীৰ সাক্ষ্য লয় এছ আই টি য়ে । আনহাতে, সোমবাৰে এছ আই টিয়ে সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল এন কে প্ৰডাকচনৰ স্বত্বাধিকাৰী দেৱ বৰকটকীৰ ।

উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈ সোমবাৰে ছিংগাপুৰত উপস্থিত হৈছে এছ আই টি । এছ আই টিৰ মুৰব্বী মুন্না প্রসাদ গুপ্তা আৰু সদস্য তৰুণ গোৱেলে জুবিন গাৰ্গৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ তথ্য ছিংগাপুৰৰ তদন্তকাৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব । সোমবাৰে কলকাতা হৈ দুই শীর্ষ বিষয়া ছিংগাপুৰত উপস্থিত হয় ।

