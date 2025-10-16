প্ৰকৃততে হৈছিল কি ! অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াই

প্ৰকৃততে হৈছিল কি ! অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াই
মুখ খুলিলে ছিংগাপুৰৰ অভিমন্যু তালুকদাৰে । য়টখন বন্দোৱস্ত কৰিছিল তন্ময় ফুকনে । ক'লে আৰু বহু কথা ।
Published : October 16, 2025 at 12:26 PM IST
গুৱাহাটী: "জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ছিংগাপুৰত সেই ঘাটক সময়ৰ সাক্ষী য়টখন বুক কৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ এগৰাকী ব্যক্তিগত বন্ধুৱে । অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰে সাগৰলৈ প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা য়টখন বন্দোৱস্ত কৰা নাছিল । য়টখন বন্দোৱস্ত কৰিছিল তন্ময় ফুকনে ।"—এইদৰে অসমৰ যুগান্তৰৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু প্ৰসংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছে ছিংগাপুৰবাসী অসমীয়াই ।
গুৱাহাটীত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত এছআইটিৰ জেৰাৰ মাজতে বুধবাৰে নিশা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ খুলি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আছাম এছ’চিয়েচনৰ সভাপতি অভিমন্যু তালুকদাৰৰ । "আমি SITক পূর্ণ সহযোগ কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম । আমাক ছিংগাপুৰৰ আৰক্ষীয়ে আহিবলৈ দিয়া নাছিল । ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়েও তদন্ত কৰি আছে ।"—এছআইটিৰ জেৰাৰ পাছত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি এই মন্তব্য অভিমন্যু তালুকদাৰৰ ।
উল্লেখযোগ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সময়ত য়টত থকা ১১ জন ছিংগাপুৰবাসী অসমীয়ালৈ অসম আৰক্ষীৰ এছআইটিয়ে চমন জাৰি কৰিছিল । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোক অসমলৈ আহি এছআইটিৰ তদন্তৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল ৷ যাৰ বাবে অসমত তেওঁলোক ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ‘বলগীয়া হৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত এজন এজনকৈ মুঠ ১০ জন আহি এছআইটিৰ সোধ-পোছৰ সন্মুখীন হয় । এতিয়ালৈ এছআইটিৰ সন্মুখলৈ নহা লোকজন হ’ল ৱাজেদ আহমেদ । তেওঁৰ প্ৰকৃত ঘৰ নলবাৰীত । নলবাৰীতেই তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ থাকে যদিও ৱাজেদে ছিংগাপুৰৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিছে । এই কথা সদৰী কৰিছে অভিমন্যু তালুকদাৰে ।
অসমলৈ আহি আৰক্ষীৰ সহযোগিতা কৰোতে কিয় ইমান পলম হ’ল তাৰো কাৰণ সদৰী কৰিলে প্ৰবাসী অসমীয়া আছাম এছ’চিয়েচনৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিমন্যু তালুকদাৰে । তালুকদাৰে জনায়,"ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ আগত আমি কেইবাবাৰো ভাষ্য প্ৰদান কৰিব লগা হৈছিল । আমাৰ ফোনৰ ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছিল ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷ অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰথম চমন জাৰি কৰোঁতে আমি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ আগত সাক্ষ্য দি আছিলোঁ ৷”
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা তদন্ত এতিয়াও শেষ হোৱা নাই ৷ ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে য়টৰ চিচিটিভিৰ ফুটেজ আদি লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ কথা সদৰী কৰিছে অভিমন্যু তালুকদাৰে । অভিমন্যু তালুকদাৰে বুধবাৰে কয়, “ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ সন্মুখত সাক্ষ্য দিয়াৰ পিছত আমি অসমৰ তদন্তত সহযোগিতা কৰাৰ কথা জনাওঁ ৷ তাৰ পিছত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ অনুমতি লৈ অসমলৈ আহিছোঁ ।"