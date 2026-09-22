ETV Bharat / state

সীমান্ত শেখৰৰ বিজেপি ত্যাগ, অসম চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰাও পদত্যাগ

অসমৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি বিজেপি ত্যাগ কৰিছে সীমান্ত শেখৰে । ব্যক্তিগত কাৰণত এই পদক্ষেপ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

Simanta Shekhar Quits BJP, Resigns as Assam Film Corporation Chairman sends letter to Assam CM and State President
সীমান্ত শেখৰ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : কণ্ঠশিল্পী সীমান্ত শেখৰে বিজেপি দল ত্যাগ কৰিলে ৷ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ শেখৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদ ত্যাগ কৰিছে ।

ব্যক্তিগত কাৰণত অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ (বিত্ত আৰু উন্নয়ন) নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰে পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ত্যাগ কৰিছে ।

"অতি বিনম্ৰতা আৰু সন্মানেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে, আজি মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতিদেৱলৈ মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"

ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ শেখৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদ ত্যাগ কৰিছে ।

তেওঁ কয় যে, তেওঁৰ এই সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিগত কাৰণত লৈছে ৷ ইয়াৰ আঁৰত কোনো ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ, দলীয় নীতি বা কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি নাই । ভৱিষ্যতে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলিও তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় ।

"এই সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ গভীৰ ব্যক্তিগত কাৰণত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ সৈতে কোনো ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ, নীতি বা কোনো ব্যক্তি সম্পৰ্কীয় অসন্তুষ্টিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । আগন্তুক সময়ত মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতেও জড়িত নাথাকিম ।"

বিবৃতিটোত শেখৰে বিজেপিৰ নেতা, কৰ্মী, সহকৰ্মী আৰু সমৰ্থকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । ভৱিষ্যতেও দলটোৰ সফলতা কামনা কৰি অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমৰ অবিৰত উন্নয়ন আৰু অগ্ৰগতিৰ কামনা কৰে ।

বিজেপি আৰু চৰকাৰী স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি আহিও শেখৰে কয় যে, অসম আৰু অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়বদ্ধতা অপৰিৱৰ্তিত থাকিব ।

"মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ গতিশীল নেতৃত্বত অসমৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ যাত্ৰা অধিক শক্তিশালী আৰু সফল হওক—তেখেতলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু এক বৃহৎ সফলতাৰ কামনা জনালোঁ । অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি মোৰ মৰম, সন্মান আৰু দায়বদ্ধতা সদায় অটুট থাকিব ।"

লগতে পঢ়ক : টৰণ্ট’ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জিলিকিল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল: ‘অংঘ’ ছবিৰ বাবে প্লেটফৰ্ম বঁটা লাভ থেজা ৰিঅ’ৰ

TAGGED:

সীমান্ত শেখৰৰ বিজেপি ত্যাগ
SIMANTA SHEKHAR LEAVES BJP
বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ
সীমান্ত শেখৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ
SIMANTA SHEKHAR QUITS BJP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.