গাৰো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ সংকল্প ; ৱাংগালা মহোৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি
তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ পালন ।
Published : January 23, 2026 at 8:41 PM IST
জোনাই : জোনাইত গাৰো জনগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত তথা বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সহযোগত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত ৱাংগলা মহোৎসৱৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে । ৱাংগলা মহোৎসৱৰ আজি গাৰো, মিচিং, নেপালী আদিবাসীৰ লগতে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা পিছতে মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় । উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি প্ৰভাশ চাংমাৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত সভাপতিত্ব কৰে উদযাপন সমিতিৰ উপদেষ্টা বীৰেণ পেগুৱে ।
মুকলি সভাত সদৌ অসম গাৰো ইউনিয়নৰ উপদেষ্টা স্বপন মাৰাকে উদ্ধোধনী ভাষণত কয়, "আমি গাৰো জনগোষ্ঠীয়ে জোনাই ২ নং ৰাজাখানাত বসবাস কৰা ১০০ বছৰৰো অধিক কাল হ'ল যদিও নিজৰ জাতীয় উৎসৱ ৱাংগালা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলো; কিন্তু ধেমাজি জিলা তথা জোনাই সমজিলাত বসবাস কৰা গাৰোসকলৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক-অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ উদ্দেশ্যৰে ২০০০ চনৰ পৰা জোনাই ৰাজ্য়খানত নিজৰ জাতীয় কৃষি ভিত্তিক উৎসৱ ৱাংগালা পালন কৰি আহিছে । আজি এই ৱাংগালা উৎসৱে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে । আমাৰ জাতীয় ভাষা-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা পাহৰিব নোৱাৰো আৰু ভৱিষ্যতেও ৰক্ষা কৰি যাম ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "যি জাতিৰ ভাষা-কৃষ্টি -সংস্কৃতি নাই সেই জাতিৰ মূল্য নাই । গতিকে আমি ২ নং ৰাজাখানা একতা হৈ আছো আৰু নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আছো গাৰো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ।"
আনহাতে গাৰো ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ সভাপতি দ্বিপচন চাংমাই কয়, "ৱাংগালা হৈছে আমি সংস্কৃতিৰ বচাই ৰখা, আমি জাতিটোক জীয়াই ৰখা আৰু একতা বজাই ৰাখা । গতিকে জোনাই সমজিলাৰ ২ নং ৰাজাখানাত সীমিত সংখ্যক গাৰো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ জাতিটোক একতাৰে নিজৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ৱাংগালা ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰোটো সচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।"
টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং উপদেষ্টা ৰাজকুমাৰ মৰাঙে কয়, "জোনাই ২ নং ৰাজাখানাত সীমিত সংখ্যক গাৰো জনগোষ্ঠীয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বেপাৰ-বাণিজ্যৰ দিশত একতাৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব বুলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো । গাৰো জনগোষ্ঠীৰ ৱাংগালা নৃত্যই গাৰো সমাজখনৰ পৰম্পৰা, জীৱন শৈলী প্ৰতিফলিত হয় । এয়াই যে গাৰো জনগোষ্ঠীয়ে ৰক্ষা কৰি আহিছে ভৱিষ্যতেও ৰক্ষা কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস । কিয়নো নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলেহে এটা জাতি জীয়াই থাকিব ।"
সদৌ অসম গাৰো এন জি অ' ফাৰ্মৰ সভাপতি ফিলনিং চাংমা, উপ-সভাপতি বিপুল মাৰাক, সদৌ চাংমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰেড মিন্টন চাংমাই বক্তব্য প্ৰদান কৰে ।