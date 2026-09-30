ETV Bharat / state

৫ ঘণ্টাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী, ১৩ ঘণ্টাত শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িলৈ...: মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমত যাতায়ত-পৰিবহন খণ্ডত হ'ব আমোল পৰিৱৰ্তন ৷ নিৰ্মাণ হৈ আছে শিলিগুড়ি–শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰ ৷

cm himanta biswa sarma
৫ ঘণ্টাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী,১৩ ঘণ্টাত শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িলৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটী আৰু শিলচৰৰ মাজত হ্ৰাস পাব দূৰত্ব ৷ মাত্ৰ ৫ ঘণ্টাতে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ বা শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব পাৰিব ৷ লগতে শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িত মাত্ৰ ১৩ ঘণ্টাত উপস্থিত হ'ব পাৰিব ৷ আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰা সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব এই যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৷ এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শিলিগুড়ি–শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰ প্ৰকল্পৰ কৰি আছে ৷ য'ত এই এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৮২,০০০ কোটি ব্যয় হ'ব । বিনিময়ত ৰাইজে সহজে যাতায়ত কৰিব পাৰিব ৷

মঙলবাৰে শিলচৰত অনুষ্ঠিত এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স যোগে কয়,"আগন্তুক বছৰতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা মাত্ৰ ৫ ঘণ্টাত আৰু শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িৰ যাত্ৰা ১৩ ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ হ’ব । যিহেতুকে শিলিগুড়ি–শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ৷ যাৰ ফলত অসম্ভৱো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ভাৰত চৰকাৰে এই ঘাইপথটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৮২,০০০ কোটি ব্যয় কৰিছে । অনাগত বছৰবোৰত, শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ যাত্ৰা মাত্ৰ ৫ ঘণ্টাত আৰু শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িৰ যাত্ৰা ১৩ ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ হ’ব ।"

শিলচৰত খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"শিলচৰত বিশুদ্ধ খোৱাপানী, উন্নত পথ, কাৰ্যক্ষম নলা-নৰ্দমা ব্যৱস্থা আৰু সুৰক্ষিত পথৰ বাবে কাম কৰা হ'ব ৷ শিলচৰ টাউনত হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনসমূহ ব্যৱস্থা সমূহ পূৰণ কৰিবলৈ আৰু সমগ্ৰ চহৰখনৰ দৈনিক জীৱনযাত্ৰা উন্নত কৰাৰ বাবে এক সৰ্বাংগীন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:দলং দিম বুলি ঠগিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে ! ধেমাজিত হাত নাৱেৰেই বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ

TAGGED:

গুৱাহাটী
বৰাক উপত্যকা
শিলচৰ
শিলিগুড়ি
HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.