৫ ঘণ্টাতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী, ১৩ ঘণ্টাত শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িলৈ...: মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমত যাতায়ত-পৰিবহন খণ্ডত হ'ব আমোল পৰিৱৰ্তন ৷ নিৰ্মাণ হৈ আছে শিলিগুড়ি–শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰ ৷
Published : September 30, 2026 at 10:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটী আৰু শিলচৰৰ মাজত হ্ৰাস পাব দূৰত্ব ৷ মাত্ৰ ৫ ঘণ্টাতে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ বা শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব পাৰিব ৷ লগতে শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িত মাত্ৰ ১৩ ঘণ্টাত উপস্থিত হ'ব পাৰিব ৷ আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰা সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব এই যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৷ এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শিলিগুড়ি–শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰ প্ৰকল্পৰ কৰি আছে ৷ য'ত এই এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৮২,০০০ কোটি ব্যয় হ'ব । বিনিময়ত ৰাইজে সহজে যাতায়ত কৰিব পাৰিব ৷
आने वाले कुछ वर्षों में सिलचर से गुवाहाटी का सफर केवल 5 घंटे में और सिलचर से सिलीगुड़ी का सफर 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 30, 2026
सिलीगुड़ी–सिलचर एक्सप्रेस कॉरिडोर परियोजना के जरिए यह संभव होगा।
भारत सरकार इस हाईवे के निर्माण पर ₹82,000 करोड़ खर्च कर रही है। pic.twitter.com/ehhCtQP4Zi
মঙলবাৰে শিলচৰত অনুষ্ঠিত এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স যোগে কয়,"আগন্তুক বছৰতে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা মাত্ৰ ৫ ঘণ্টাত আৰু শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িৰ যাত্ৰা ১৩ ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ হ’ব । যিহেতুকে শিলিগুড়ি–শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ক'ৰিডৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ৷ যাৰ ফলত অসম্ভৱো সম্ভৱপৰ হৈ উঠিব ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"ভাৰত চৰকাৰে এই ঘাইপথটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৮২,০০০ কোটি ব্যয় কৰিছে । অনাগত বছৰবোৰত, শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ যাত্ৰা মাত্ৰ ৫ ঘণ্টাত আৰু শিলচৰৰ পৰা শিলিগুড়িৰ যাত্ৰা ১৩ ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ হ’ব ।"
Silchar’s next chapter must be about clean water, better roads, effective drainage and safer streets.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 30, 2026
A comprehensive plan is being worked out to address these urban needs and improve everyday life across the town. pic.twitter.com/NZvqnVBY1Z
শিলচৰত খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সন্দৰ্ভটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে,"শিলচৰত বিশুদ্ধ খোৱাপানী, উন্নত পথ, কাৰ্যক্ষম নলা-নৰ্দমা ব্যৱস্থা আৰু সুৰক্ষিত পথৰ বাবে কাম কৰা হ'ব ৷ শিলচৰ টাউনত হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰয়োজনসমূহ ব্যৱস্থা সমূহ পূৰণ কৰিবলৈ আৰু সমগ্ৰ চহৰখনৰ দৈনিক জীৱনযাত্ৰা উন্নত কৰাৰ বাবে এক সৰ্বাংগীন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:দলং দিম বুলি ঠগিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে ! ধেমাজিত হাত নাৱেৰেই বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ