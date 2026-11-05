শিলচৰ পৌৰ নিগম গঠন; প্ৰথমগৰাকী মেয়ৰ হিচাপে শপতগ্ৰহণ অমৰেন্দ্ৰ পালৰ

শিলচৰ পৌৰ নিগম গঠন; প্ৰথমগৰাকী মেয়ৰ হিচাপে শপতগ্ৰহণ অমৰেন্দ্ৰ পালৰ
নৱগঠিত শিলচৰ পৌৰ নিগমে শপতগ্ৰহণ কৰিলে । ৰাজীৱ ভৱনত উখল-মাখল পৰিৱেশ ।
Published : November 5, 2026 at 7:34 PM IST
শিলচৰ : শিলচৰ তথা কাছাৰ জিলাৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন । অৱশেষত ১৪৩ বছৰীয়া পৌৰ পৰিষদৰ ইতিহাসৰ সমাপ্তি ঘটিল । বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ প্ৰথমগৰাকী মেয়ৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত ল'লে ।
অমৰেন্দ্ৰ পালে শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ প্ৰথমগৰাকী মেয়ৰ হিচাপে শপত লোৱাৰ সমান্তৰালকৈ উপ-মেয়ৰ হিচাপে বিজয়েন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিঙে শপতগ্ৰহণ কৰে । ৪২ টা ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ শপতগ্ৰহণৰ লগে লগে শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নতুন পৰিষদৰ আনুষ্ঠানিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল । শিলচৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত পৌৰ নিগমৰ নৱনিৰ্বাচিত কাউন্সিলাৰসকলৰ শপতগ্ৰহণক লৈ সমগ্ৰ শিলচৰ চহৰত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ।
শপতগ্ৰহণৰ অন্তত নৱনিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলে শিলচৰ চহৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । চহৰৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা, নলা-নৰ্দমাৰ উন্নত ব্যৱস্থা, পৰিচ্ছন্নতা আৰু নাগৰিক সেৱাৰ মান উন্নত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে ।
শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ প্ৰথমগৰাকী মেয়ৰ হিচাপে শপত লৈ অমৰেন্দ্ৰ পালে কয়, "আমি সকলোৱে পৰিয়ালৰ দৰে কাম কৰিব পাৰিম বুলি বিশ্বাস আছে । সততা আৰু নিষ্ঠাৰে আমি কাম কৰিম । আমি সকলোৱে একমত যে আমি মানুহৰ সেৱা কৰিম আৰু দিন-ৰাতি পৰিশ্ৰম কৰিম ।"
আগন্তুক দিনত শিলচৰ চহৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি উপ-মেয়ৰ বিজয়েন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিঙে কয়, "আজি আনন্দত কৈও দায়িত্ব বেছি যেন অনুভৱ হৈছে । এই পৌৰ নিগমে শিলচৰ চহৰৰ যথেষ্ট কাম কৰিব লাগিব । সেই কামৰ স্বাৰ্থতে জনগণে আমাক জয়ী কৰাই পৌৰ নিগমলৈ পঠিয়াইছে । আশা কৰোঁ কম দিনৰ ভিতৰতে আমি বিভিন্ন সমস্যাক লৈ এক ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম । ধাৰাবাহিকভাৱে আমি সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰয়াস কৰিম । অৱশ্যে সফল হোৱা নোহোৱা ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । কিন্তু পৰিশ্ৰমত আমাৰ অভাৱ নাথাকিব ।" ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আমাক ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব । আমি আগতেই কৈছোঁ আমাৰ পৰিশ্ৰম আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা ।"
ইয়াৰ লগতে শিলচৰৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যান-জঁটৰ সমস্যা সমাধান, স্বচ্ছ আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত পৌৰ নিগম গঢ়ি তোলা তথা চহৰখনক অধিক আধুনিক ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ ওপৰতো নৱনিৰ্বাচিত পৌৰ নিগমৰ প্ৰতিনিধিসকলে উল্লেখ কৰে ।
পৌৰসভাক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো নৱনিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁলোকৰ মতে নতুন পৌৰ নিগমৰ জৰিয়তে শিলচৰ চহৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সুযোগৰ সৃষ্টি হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ১৮৮২ চনত শিলচৰ ষ্টেচন কমিটী গঠন হৈছিল । তাৰ পিছত ১৮৯৩ চনত শিলচৰ পৌৰ সভালৈ ইয়াক উন্নীত কৰা হৈছিল । প্ৰায় ১৪০ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত ২০২২ চনত শিলচৰ পৌৰসভাক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰা হয় । ইয়াৰ পাছত ২০২৬ চনৰ ৩ অক্টোবৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰথমখন আৰু অসমৰ দ্বিতীয়খন পৌৰ নিগম হিচাপে শিলচৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ৪২ টা ৱাৰ্ডক সামৰি গঠিত এই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৩২ খন আসন লাভ কৰে । মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদে দুখন, কংগ্ৰেছে দুখন আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ৬ খন আসন লাভ কৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলক অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ সচিব ড৹ জীৱন বিয়ে শপত বাক্য পাঠ কৰায় । অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়, বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল, হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক ডঃ মিলন দাস, শিলচৰৰ বিধায়ক সহ জিলাখনৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক, সাংসদ, জিলা আয়ুক্ত, পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ লগতে প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু বিভিন্ন দলৰ নেতা-কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে ।
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজীৱ ভৱন চৌহদত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । এতিয়া চহৰবাসীৰ আশা নতুন পৌৰ নিগমৰ নেতৃত্বত শিলচৰৰ নাগৰিক সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ লগতে উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্ত মুকলি হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :