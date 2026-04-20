বছৰটোলৈ বিদায় ! চেৰা বিহুৰে সাত বিহুৰ সামৰণি

একেৰাহে ছয় দিনৰ আনন্দ-উছাহৰ পিছত এই দিনটোত পৰম্পৰাগতভাৱে বিহুক বিদায় জনোৱা হয় ৷

চিলাপথাৰ শ্ৰীপাণি ৰূপহীপথাৰ গাঁৱত ৰাজহুৱাভাৱে পালন চেৰা বিহু (ETV Bharat Assam)
Published : April 20, 2026 at 8:55 PM IST

জোনাই : আজি চেৰা বিহু ৷ ব'হাগ বিহুৰ সপ্তম দিনটোত প্ৰতিজন অসমীয়াই পালন কৰে চেৰা বিহু ৷ চেৰা বিহু সাত বিহুৰ সপ্তম তথা অন্তিম দিন হিচাপে পৰিচিত ৷ ‘চেৰা’ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অৱসান বা সমাপ্তি আৰু এই দিনটোতেই ব'হাগ বিহুৰ আনন্দ-উল্লাসৰ আনুষ্ঠানিক অন্ত পৰে ৷

বিহুৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ডেকা-গাভৰুৱে নাচ-গীত, হুঁচৰি আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে যদিও সপ্তম দিনত সেই উৎসৱৰ উছাহ লাহে লাহে ম্লান হৈ আহে আৰু বিহুক বিদায় জনোৱাৰ সময় আহি পৰে ৷

ঠায়ে ঠায়ে আজিৰ দিনটো ব’হাগী বিদায় হিচাপেও পালন কৰে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ শ্ৰীপাণি ৰূপহীপথাৰ গাঁৱত ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা হৈছে চেৰা বিহু ৷ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা, ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰাৰ অৰ্থে যুৱ প্ৰজন্মই আঁহত গছৰ তলত চেৰা বিহু পালন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সমূহীয়াকৈ এসাজ ভোজভাত খায় ৷ অৱশ্যে চেৰা বিহু বট গছৰ তলত পালন কৰে যদিও এই স্থানত বট গছ নথকা বাবে শ্ৰীপাণি ৰূপহীপথাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আঁহত গছৰ তলতে পালন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

চেৰা বিহুৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

বিদায় অনুষ্ঠান : এই দিনটোত ব’হাগৰ বিহুক বিদায় জনোৱা হয়, যাৰ বাবে ইয়াক ‘ব'হাগী বিদায়’ বুলিও কোৱা হয় ৷

সাতশাকী ভক্ষণ : চেৰা বিহুৰ অন্যতম প্ৰধান নিয়ম হ’ল সাতবিধ শাক (সাতশাকী) মিহলাই খোৱা, যি পৰম্পৰা আজিও প্ৰচলিত ৷

হাঁচতি উৰুওৱা : উজনিত কোনো কোনোৱে বিহুৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হাঁচতিবোৰ ধুই-পখালি গছৰ ডালত বা বৰগছৰ গুৰিত উৰুৱাই দিয়ে ৷

পৰিৱেশ : সাত দিনৰ আনন্দ-উলাহৰ অন্তত এই দিনটোত এক শান্ত-সমাহিত পৰিৱেশত পৰৱৰ্তী বছৰৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচৰা হয় ৷

সংক্ষেপে, চেৰা বিহু হ’ল ৰঙালী বিহুৰ আৱেগিক সামৰণি আৰু নতুন আশাৰে স্বাভাৱিক জীৱনলৈ উভতি অহাৰ পৰ্ব ৷

লগতে পঢ়ক : ঢোলৰ মাৰি নদীত উটুৱাই দিয়াৰ পৰম্পৰাৰে মিচিংসকলে পালন কৰিলে ৰঙালী বিহু

