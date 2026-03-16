সিদ্ধু মুছেৱালা -জুবিন গাৰ্গৰ আত্মিক সংযোগক সুঁৱৰিলে পঞ্জাবৰ শিখ সমাজে
Published : March 16, 2026 at 8:32 PM IST
সোণাপুৰ : জুবিনক্ষেত্ৰত সোমবাৰে উপস্থিত হ'ল পঞ্জাবৰ শিখ সমাজ । সিদ্ধু মুছেৱালাৰ সৈতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ তুলনা কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল পঞ্জাবৰ পৰা অহা অনুৰাগী । সংগীতৰ যে কোনো ভৌগোলিক সীমা নাই এই কথাষাৰকে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে পঞ্জাবৰ পৰা অহা এদল পৰ্যটকে ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম আৰু সন্মানৰ বাবেই সোমবাৰে পঞ্জাবৰ শিখ খালছা সমাজৰ লোকসকলে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ এক আৱেগিক পৰিৱেশত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
শিখ ধৰ্মীয় নীতিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :
জুবিনক্ষেত্ৰলৈ আহি এই দলটোৱে শিখ ধৰ্মীয় নীতি অনুসৰি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । কেৱল সেয়াই নহয়, তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত এক বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰে- জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী মহান সত্তাৰ যেন পুনৰ জন্ম পঞ্জাবৰ শিখ সমাজত হয় । তেওঁলোকৰ মতে, জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী মহান শিল্পীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হ’ব ।
সিদ্ধু মুছেৱালা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আত্মিক সংযোগ :
এই অনুৰাগীসকলে জুবিন গাৰ্গক পঞ্জাবৰ প্ৰয়াত মহাতাৰকা সিদ্ধু মুছেৱালাৰ সৈতে তুলনা কৰি এক হৃদয়স্পৰ্শী মন্তব্য আগবঢ়ায় । তেওঁলোকে কয়, "আমাৰ সিদ্ধু মুছেৱালা যিদৰে এজন বিখ্যাত শিল্পী আছিল, যাৰ গানবোৰে আমাৰ গাৰ নোম শিয়ৰাই তুলিছিল, ঠিক তেনেদৰে জুবিন ভাইৰ কণ্ঠতো সেই একেই যাদু আছে । তেওঁলোকে অন্তৰৰ পৰা লিখে আৰু অন্তৰৰ পৰা গায় ।"
তেওঁলোকৰ মতে, মুছেৱালা আৰু জুবিন দুয়োগৰাকী শিল্পীৰ মাজত থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ সাদৃশ্যটো হ'ল জনসাধাৰণৰ সৈতে থকা তেওঁলোকৰ পোনপটীয়া সংযোগ । দুয়োগৰাকী শিল্পীয়েই কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ মানুহৰ আৱেগক স্পৰ্শ কৰিব পৰাকৈ সংগীত সৃষ্টি কৰে ।
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা গামোচা লৈ যাত্ৰা :
জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পঞ্জাবৰ দলটোৱে সিদ্ধু মুছেৱালাকো সোঁৱৰণ কৰে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ চিনস্বৰূপে তেওঁলোকে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা স্মৰণিকা হিচাপে গামোচাও লৈ যায় । তেওঁলোকে কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ কিছুমান গানৰ হিন্দী অনুবাদ পঢ়ি আৰু শুনি তেওঁলোক অভিভূত হৈ পৰিছে ।
এই পৰ্যটকসকলে কয় যে এগৰাকী মহান শিল্পী কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেয়া জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিহে অনুভৱ কৰিব পাৰি । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা সন্মান আৰু তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজত বিৰাজ কৰা আধ্যাত্মিকতাই তেওঁলোকক মুগ্ধ কৰিছে । এয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে উত্তৰ-পূবৰ পৰা উত্তৰ ভাৰতলৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয়তা কেৱল সংগীতৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ নহয়, ই এতিয়া এক আৱেগিক আৰু সামাজিক সাঁকোত পৰিণত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:বতাহ-বৰষুণৰ পৰা গ'ল্ডিক সুৰক্ষা দিবলৈ ত্ৰিপাল তৰিলে পত্নী গৰিমা গাৰ্গে