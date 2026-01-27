সিজু গছক আৰাধনাৰে আজি বড়োসকলৰ পৱিত্ৰ বাথৌ পূজা
Published : January 27, 2026 at 3:39 PM IST
বাক্সা : আজি হৈছে মাঘ মাহৰ দ্বিতীয় মঙলবাৰ ৷ এই দিনটো বড়োসকলৰ বাবে এক পৱিত্ৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ৷ বড়োসকলে আদিৰে পৰা 'সিজু' গছক কেন্দ্ৰ কৰি বাথৌ ধৰ্ম পালন কৰি আহিছে ৷ বাথৌৰ তত্ত্ব মতে পঞ্চতত্ত্বৰে গঠিত ৷ সেয়া হৈছে বায়ু, পানী, মাটি, জুই আৰু আকাশ ৷
বাক্সা জিলাৰ বৰমাতো এই বাথৌ পূজা পালন কৰা হৈছে । সকলো বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে এইটো হৈছে এটা বিশেষ দিন ৷ এই দিনটোত বড়োসকলে বাথৌ মন্দিৰত একগোট হয় আৰু সিজু গছৰ তলত প্ৰাৰ্থনা কৰি শেৰায় নৃত্য কৰে ৷
এই উপলক্ষে বাথৌ মন্দিৰৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰি ৬২নং বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৱে কয়, "বৰমাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাথৌ পৰ্ব পালন কৰা হৈছে ৷
বড়োসকলৰ বাথৌ ধৰ্ম এটা পৱিত্ৰ ধৰ্ম ৷ এই ধৰ্মৰ তত্ত্ব সকলোৱে যাতে বুজিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ মোনচিং চিং বঢ়াইৰ আদৰ্শৰে বাথৌ ধৰ্ম জন্ম হৈছিল আৰু ইয়াৰ মহত্ব সকলোকে প্ৰচাৰ কৰিব লাগে ৷ বাথৌ পৰ্বৰ যোগেদি শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ৷ আজি পৱিত্ৰ বাথৌ পূজাৰ দিনা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক মই মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷"
আনহাতে, বাথৌ পূজা উদযাপন সমিতিৰ সদস্যই কয়, "বৰমাত ৫২ সংখ্যক বাথৌ উৎসৱ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে ৷ বাথৌ ধৰ্ম পঞ্চতত্ত্বক প্ৰাধান্য দিয়ে সৃষ্টি হৈছে ৷ বাথৌ ধৰ্মৰ আচাৰ-নীতিৰ পাঁচটা তত্ত্ব ৷ এই পাঁচটা তত্ত্ব বায়ু, পানী, বতাহ, জুই আৰু আকাশ ৷ এই পাঁচটা তত্ত্ব লৈয়ে বড়ো সমাজখন পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে ৷ সিজু গছ বড়োসকলৰ শান্তিৰ প্ৰতীক ৷ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বৰে পৰা বড়োসকলে সিজু গছৰ তলত বাথৌ পূজা কৰি আহিছে ৷ এই বাথৌ পূজা প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত ৷"
পূজাৰ নিয়ম
বাথৌ পূজাৰ মূল মণ্ডপ সাজিব লাগিলে ওঠৰযোৰা খাটি বেৰ দিব লাগে ৷ ইয়াৰ পিছত সিজু গছৰ ডাল ৰোপণ কৰা হয় ৷ সেইমতেই পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷ পূজাৰ সময়ত 'আৰজ' প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ বড়োসকলৰ খেৰাই নৃত্য বাথৌ পূজাত প্ৰদৰ্শন কৰি ঈশ্বৰক স্তুতি কৰা হয় ৷