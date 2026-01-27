ETV Bharat / state

সিজু গছক আৰাধনাৰে আজি বড়োসকলৰ পৱিত্ৰ বাথৌ পূজা

সিজু গছ বড়োসকলৰ বাবে শান্তিৰ প্ৰতীক ৷ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বৰে পৰা বড়োসকলে সিজু গছৰ তলত বাথৌ পূজা কৰি আহিছে ৷

Bathou Puja celebrated in Baksa
সিজু গছক আৰাধনাৰে আজি বড়োসকলৰ পৱিত্ৰ বাথৌ পূজা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাক্সা : আজি হৈছে মাঘ মাহৰ দ্বিতীয় মঙলবাৰ ৷ এই দিনটো বড়োসকলৰ বাবে এক পৱিত্ৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ৷ বড়োসকলে আদিৰে পৰা 'সিজু' গছক কেন্দ্ৰ কৰি বাথৌ ধৰ্ম পালন কৰি আহিছে ৷ বাথৌৰ তত্ত্ব মতে পঞ্চতত্ত্বৰে গঠিত ৷ সেয়া হৈছে বায়ু, পানী, মাটি, জুই আৰু আকাশ ৷

বাক্সা জিলাৰ বৰমাতো এই বাথৌ পূজা পালন কৰা হৈছে । সকলো বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে এইটো হৈছে এটা বিশেষ দিন ৷ এই দিনটোত বড়োসকলে বাথৌ মন্দিৰত একগোট হয় আৰু সিজু গছৰ তলত প্ৰাৰ্থনা কৰি শেৰায় নৃত্য কৰে ৷

সিজু গছক আৰাধনাৰে আজি বড়োসকলৰ পৱিত্ৰ বাথৌ পূজা (ETV Bharat Assam)

এই উপলক্ষে বাথৌ মন্দিৰৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰি ৬২নং বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োৱে কয়, "বৰমাত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাথৌ পৰ্ব পালন কৰা হৈছে ৷

Bathou Puja celebrated in Baksa
সিজু গছক আৰাধনাৰে আজি বড়োসকলৰ পৱিত্ৰ বাথৌ পূজা (ETV Bharat Assam)

বড়োসকলৰ বাথৌ ধৰ্ম এটা পৱিত্ৰ ধৰ্ম ৷ এই ধৰ্মৰ তত্ত্ব সকলোৱে যাতে বুজিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ মোনচিং চিং বঢ়াইৰ আদৰ্শৰে বাথৌ ধৰ্ম জন্ম হৈছিল আৰু ইয়াৰ মহত্ব সকলোকে প্ৰচাৰ কৰিব লাগে ৷ বাথৌ পৰ্বৰ যোগেদি শান্তি স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে ৷ আজি পৱিত্ৰ বাথৌ পূজাৰ দিনা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক মই মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷"

Bathou Puja celebrated in Baksa
সিজু গছক আৰাধনাৰে আজি বড়োসকলৰ পৱিত্ৰ বাথৌ পূজা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বাথৌ পূজা উদযাপন সমিতিৰ সদস্যই কয়, "বৰমাত ৫২ সংখ্যক বাথৌ উৎসৱ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে ৷ বাথৌ ধৰ্ম পঞ্চতত্ত্বক প্ৰাধান্য দিয়ে সৃষ্টি হৈছে ৷ বাথৌ ধৰ্মৰ আচাৰ-নীতিৰ পাঁচটা তত্ত্ব ৷ এই পাঁচটা তত্ত্ব বায়ু, পানী, বতাহ, জুই আৰু আকাশ ৷ এই পাঁচটা তত্ত্ব লৈয়ে বড়ো সমাজখন পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে ৷ সিজু গছ বড়োসকলৰ শান্তিৰ প্ৰতীক ৷ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বৰে পৰা বড়োসকলে সিজু গছৰ তলত বাথৌ পূজা কৰি আহিছে ৷ এই বাথৌ পূজা প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত ৷"

পূজাৰ নিয়ম

বাথৌ পূজাৰ মূল মণ্ডপ সাজিব লাগিলে ওঠৰযোৰা খাটি বেৰ দিব লাগে ৷ ইয়াৰ পিছত সিজু গছৰ ডাল ৰোপণ কৰা হয় ৷ সেইমতেই পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷ পূজাৰ সময়ত 'আৰজ' প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ বড়োসকলৰ খেৰাই নৃত্য বাথৌ পূজাত প্ৰদৰ্শন কৰি ঈশ্বৰক স্তুতি কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক :১৯,৫০০ টকাত নিলাম হ'ল এখন বিশেষ গামোচা : ক'ত ? কিয় ?
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীৰ আকাশত উৰিছে আমেৰিকা, থাইলেণ্ড আৰু ভিয়েটনামৰ চিলা

TAGGED:

BATHOU PUJA CELEBRATED IN BAKSA
BODO FESTIVAL BATHOU PUJA
বাথৌ পূজা
ইটিভি ভাৰত অসম
BATHOU PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.