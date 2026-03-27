অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF পদ্ধতিত জন্ম গৰুৰ পোৱালি

২৬ মাৰ্চৰ পুৱা ৫.৩০ বজাত কামৰূপ জিলাৰ সোণাপুৰ অঞ্চলৰ এখন দুগ্ধ ফাৰ্মত গীৰ গৰু প্ৰজাতিৰ এটি সুস্থ চেউৰী পোৱালি এই পদ্ধতিত জন্মগ্ৰহণ কৰে ।

Calf through IVF in Assam
অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF পদ্ধতিত জন্ম গৰুৰ পোৱালি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 2:48 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ পশুপালন আৰু দুগ্ধ খণ্ডত এক বিশেষ সফলতা । ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই ভি এফ (IVF, In Vitro Fertilization) পদ্ধতিৰে সফলভাৱে জন্ম হৈছে গৰুৰ পোৱালি । অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত খানাপাৰাস্থিত পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীৰ দলে এই সফলতা অৰ্জন কৰিছে ।

ডাঃ মনজ্যোতি ভূঞাৰ নেতৃত্বত ডাঃ মন্না বাৰুতি , ডাঃ ৰাজু ডেকা আৰু দলটোৰ প্ৰচেষ্টাত ২৬ মাৰ্চৰ পুৱা ৫.৩০ বজাত কামৰূপ জিলাৰ সোণাপুৰ অঞ্চলৰ এখন দুগ্ধ ফাৰ্মত গীৰ গৰু প্ৰজাতিৰ এটি সুস্থ চেউৰী পোৱালিয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰে । উন্নত Embryo Transfer Technology ব্যৱহাৰ কৰি এই সফলতা অৰ্জন কৰা হৈছে ।

Calf through IVF in Assam
অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF পদ্ধতিত জন্ম গৰুৰ পোৱালি (ETV Bharat Assam)

এই সাফল্যই অসমত Assisted Reproductive Technologies (ART) প্ৰয়োগত এক ডাঙৰ অগ্ৰগতি সূচাইছে । ইয়াৰ জৰিয়তে উন্নত জিনগত গুণ আৰু অধিক পৰিমাণৰ দুগ্ধ উৎপাদন সম্ভৱ হ’ব । জন্মৰ সময়ত পোৱালিটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ লগতে ২৩ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আছিল । এই সাফল্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমতো IVF আৰু Embryo Transfer প্ৰযুক্তি সফলভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি ।

Calf through IVF in Assam
অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF পদ্ধতিত জন্ম গৰুৰ পোৱালি (ETV Bharat Assam)

এই ধৰণৰ প্ৰযুক্তিয়ে উন্নত জিনৰ পশু দ্ৰুতভাৱে বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব ।‌ যাৰ ফলত দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে গোপালকৰ উপাৰ্জনো বাঢ়িব । চিকিৎসক দলটোৱে এই সাফল্যক ৰাজ্যখনৰ পশু চিকিৎসক আৰু পশুপালকসকলৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ।

Calf through IVF in Assam
অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে IVF পদ্ধতিত জন্ম গৰুৰ পোৱালি (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে জনাইছে যে এই সফলতাই আগন্তুক সময়ত অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত উন্নত প্ৰজনন প্ৰযুক্তিৰ বিস্তাৰৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব । এইটো মাত্ৰ আৰম্ভণি বুলিও বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে । এই পদক্ষেপে পশুজাত উন্নয়ন আৰু সংৰক্ষণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ।

CALF THROUGH IVF IN ASSAM

