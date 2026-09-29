পবাৰ মাটিত ঢেকীয়াপতীয়াৰ খোজৰ চাপ: প্রকৃতিপ্ৰেমী উৎফুল্লিত
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উইচকনচিন মেডিচন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণাকাৰীৰ এটা দল বনাঞ্চলখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷
Published : September 29, 2026 at 3:35 PM IST
জোনাই: জোনাইৰ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ । চিয়াং লালী নদীৰ সমীপতে অৱস্থিত এই পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বনৰীয়া হাতী, বনৰীয়া ঘোঁৰা, হৰিণা আদি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ বিচৰণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত পৰিভ্ৰমী চৰায়ে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সুন্দৰ কৰি তোলে । ইয়াৰ উপৰিও বৰ্ষাৰণ্যৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ নলা-খালসমূহত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জলচৰ প্ৰাণী আদিও উপলব্ধ ৷
এই পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ আহিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উইচকনচিন মেডিচন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা গৱেষণাকাৰীৰ দল ৷ এই দলটোৱে পবা বনাঞ্চলত কেমেৰা সংস্থাপন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বিৰল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সম্ভেদ লাভ কৰে ৷ এই খবৰে প্রকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজৰ মাজলৈ আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াই আহিছে ।
জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত কেইবাদিনৰো পৰা বাঘৰ উপস্থিতিৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । ইয়াৰে তিনিমাইল বীটখণ্ডত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উইচকনচিন মেডিচন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক জ্যোতিষ ৰঞ্জন ডেকাৰ নেতৃত্বত আৰু ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সংস্থাৰ সহযোগত গৱেষণাৰ বাবে অহা দলটোৱে মঙলবাৰে কেমেৰা সংস্থাপন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ খোজ প্ৰত্যক্ষ কৰে । উক্ত দলটিত সহকাৰী গৱেষক অংকুৰ নাহকৰ লগতে চম্পক দলে, যোগেন ভূমিজ আৰু তিনিমাইল বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীসকল উপস্থিত আছিল ।
এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পবা বনাঞ্চললৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ ৰাইজক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ জোনাইৰ বন বিভাগে আহ্বান জনাইছে । বন বিভাগে বনাঞ্চলখনৰ আশে-পাশে থকা চৰ-চাপৰি অঞ্চলতো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় বেচৰকাৰী সংস্থা টীম গ্ৰীণ জোনাইৰ সভাপতি তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গৌতম পেগুৱে কয়, ‘‘জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বাঘৰ উপস্থিতিৰ খবৰ জোনাই-ধেমাজিবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ । ইয়াৰ পূৰ্বেও পবা বনাঞ্চল তথা কাষৰীয়া ঐৰামঘাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰিত বাঘৰ খোজৰ চিন দেখা গৈছিল ৷
জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপুৰ সংৰক্ষিত বৰ্ষাৰণ্য পবা বনাঞ্চলক স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনৰ লগতে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা ধেমাজি-জোনাইবাসীয়ে শীঘ্ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছো ।
তেনে সময়তে অভয়াৰণ্যখনত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ খোজৰ চাপ দেখা পোৱাটো জোনাই-ধেমাজিবাসীৰ ৰাইজৰ বাবে সুখবৰ ৷ গতিকে পবাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজে পবা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ।’’
লগতে পঢ়ক: ৭০ৰ দশকৰ পৰা অবিৰত অভিনয় যাত্ৰা, উপকূল বৰদলৈৰ মুখেৰে বহু কথা