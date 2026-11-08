অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূলসূতি চিয়াং লালী নৈৰ বক্ষ

অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূলসূতি চিয়াং লালী নৈৰ বক্ষ
ক্ৰমাৎ মৰুভূমি সদৃশ হোৱাৰ দিশে আগবঢ়া নৈৰ বুকুত চলিছে গাড়ী-ট্ৰেক্টৰ ।
Published : November 8, 2026 at 1:47 PM IST
জোনাই: চিৰ প্ৰবহমান চিয়াং লালী নৈৰ বুকুত এতিয়া পানীৰ ঢৌৰ সলনি চাৰিওদিশে কেৱল বালি আৰু বালিচৰহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এই দুয়োখন নদী অস্বাভাৱিভাৱে শুকাবলৈ ধৰিছে ৷ এতিয়া পৰিস্থিতি এনে হৈছে যে নৈৰ বুকুত গাড়ী আৰু ট্ৰেক্টৰ আদি সহজে চলাব পাৰি ।
ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমজিলাস্থিত পবা বনাঞ্চলৰ কাষেদি বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল উৎস হিচাপে পৰিচিত চিয়াং নৈখন ক্ৰমাৎ মৰুভূমি সদৃশ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । উল্লেখ্য় যে, বৰ্ষাৰণ্য পবাৰ একেবাৰে কাষেৰে বৈ যোৱা চিয়াং লালী নৈৰ জলপৃষ্ঠ নৱেম্বৰতে শুকাই যোৱাত পবা তিনিমাইল ঘাট সংলগ্ন অঞ্চলসমূহত এতিয়া এক মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ।
বাৰিষা আৰু খৰালিতো সদায় বৈ থকা নৈখন আজি এনেদৰে অস্বাভাৱিক গতিত শুকাই যোৱাত স্থানীয় ৰাইজ আৰু প্ৰকৃতি কৰ্মীসকল অধিক শংকিত হৈ পৰিছে । চিয়াং নৈৰ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাসে চিয়াং লালীৰ নৈপৰীয়া সভ্যতাৰ লগতে নৈখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মাছমৰীয়া, গো-পালক, কৃষক, কৃষি, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ৰাইজে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক গৌতম পেগুৱে কয়, "মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূলসূতি চিয়াং লালী নদী অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাত সকলোৱে চিন্তিত হৈছে । চিয়াং লালীৰ পানী শুকাই বালি চাপৰিৰ সৃষ্টি হৈছে । চকুৰে মণিব নোৱাৰালৈকে নৈৰ বুকুত বালিচৰ পৰিছে । এই লৈ আমি সকলোৱে চিন্তিত হৈছো । পবা বনাঞ্চলৰ বন্যপ্ৰাণীয়ে এই নৈৰ পানীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে । নৈৰ ওচৰৰ গাঁওসমূহৰ মানুহৰ গৰু-ম'হৰ অসংখ্য খুটি আছে । বহু জীৱ-জন্তুৱে ইয়াৰ পৰাই পানী খায় । এইদৰে পানী শুকালে জীৱ-জন্তুৰ অৱস্থা কি হ'ব ?"
চিয়াং নদীৰ মূল জলধাৰা ক'লৈ গ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজনে পুনৰ কয়, " ইয়ালৈ অহা সূঁতিটো কোনফালে বোৱাই নিয়া হৈছে ? চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ উৎস বা কোনফালে বোৱাই নিয়া হৈছে সেয়া বিচাৰ কৰিব লাগে । এইদৰে লাহে লাহে শুকাই থাকিলে ভৱিষ্যতে চিয়াং লালী নৈৰ অস্তিত্বই নাথাকিব । সূঁতি যদি কোনোবাফালে বোৱাই নিয়া হৈছে তেন্তে সেয়া বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব । এইক্ষেত্ৰত গৱেষণাৰো প্ৰয়োজন আছে । এনে পৰিস্থিতি প্ৰতিবছৰে হৈ আছে যদিও এইবাৰ বেছি হৈছে । এইদৰে বৃদ্ধি হৈ থাকিলে আমাৰ জীৱনলৈ বিপদ অহাটো নিশ্চিত । "
প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য বন্যজীৱ-জন্তুৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাত পৰাতো নিশ্চিত ৷ সেয়ে সময় থাকোতেই এই সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি অসম তথা ভাৰত চৰকাৰক এই বিষয়ে সঠিক গৱেষণা কৰি প্ৰকৃত কাৰণ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকজনে আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে, চিয়াং নদীয়ে জোনাইৰ পশ্চিম দিশত লোহিত আৰু ডিবাং নৈৰ সৈতে সংযোগ ঘটাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাম লৈছে ৷ চিয়াং বা ব্ৰহ্মপুত্ৰক এই অঞ্চলত লালী নদী বুলি কয় ৷
বিগত প্ৰায় ৪-৫ বছৰৰ পৰা অস্বাভাৱিক হাৰত শুকাই যাবলৈ ধৰিছে ৷ চিয়াং লালী নদীখন এসময়ত অতি গভীৰ আছিল যদিও নদীখনৰ মূল সূঁতি সলনি হৈছে নে অন্য কিবা সকলোৰে মাজত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উদয় হৈছে । এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজৰ পোহনীয়া জীৱ-জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ পানী সেৱনৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাই দেখা দিছে ৷
তদুপৰি নদীৰ বক্ষত এতিয়া তৰপে তৰপে বালি পলসে ভৰি পৰাত জীৱকুলৰ লগতে চিয়াং লালী নদীত মৎস্য চিকাৰ কৰি আৰু নদীত উটি অহা কাঠ খৰি সংগ্ৰহ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবোৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:ডাষ্টবিনলৈ পৰিণত হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা বশিষ্ঠ নদী !
ইয়াত এখন নদী আছিল ! নদীবান্ধে জীৱন কাঢ়িলে লখিমপুৰৰ দুখন নদীৰ