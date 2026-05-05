পানীখাইতিত নিজৰ কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নিথৰ দেহ

ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে গুলীয়াই নিজকে শেষ কৰাৰ সন্দেহ ৷ ৭মে’ত ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল মৃত আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৰুৱাৰ ৷

SI Utpal Baruah body found his office quarter in Guwahati Panikhaiti
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 4:26 PM IST

ডিব্ৰুগড়: নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ উত্তেজনাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ পানীখাইতিৰ হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত ঘটিল অঘটন । নিজৰ কোৱাৰ্টাৰতে উদ্ধাৰ হ'ল অসম আৰক্ষী কামাণ্ডোৰ উপ-পৰিদৰ্শক তথা মৰাণৰ উৎপল বৰুৱাৰ নিথৰ দেহ । আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে নিজৰ ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে গুলীয়াই নিজকে শেষ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

মৰাণৰ তিলৈ নগৰৰ কুশল বৰুৱাৰ পুত্ৰ উৎপল বৰুৱাৰ আকস্মিক তথা ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘৰখনত । আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি প্ৰকাশ কৰিলেও উৎপল বৰুৱাৰ পিতৃ-মাতৃকে ধৰি পৰিয়ালৰ লোকে সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ।

মাত্ৰ দুটা বছৰৰ পূৰ্বে আৰক্ষী কামাণ্ডোৰ উপ-পৰিদৰ্শক হিচাপে যোগদান কৰা যুৱকজন এটা বছৰৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । অত্যন্ত অমায়িক আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণ উৎপল বৰুৱাই কি পৰিস্থিতিত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সেই সন্দৰ্ভত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ।

ইফালে স্বামীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পাছতে শোকস্তব্ধ হৈ মৰাণৰ স্বামীগৃহত আত্মহননৰ চেষ্টা চলাই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ পত্নী বৰষা বৰুৱাই । সম্প্ৰতি মহিলাগৰাকী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ মৰাণৰ তিলৈনগৰত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । সোমাবাৰে গুৱাহাটীৰ GMCH-ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰাণলৈ অনা হ'ব বুলি সদৰী কৰিছে মৃত উৎপল বৰুৱাৰ আত্মীয়ই ।

সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী মাতৃয়ে কয়, "অফিচৰ‌ পৰা কালি ১১:৩০ বজাত বোৱাৰীৰ ফোনলৈ ফোন কৰিছিল, দেউতাকক দিয়ক বুলি কৈছিল, তাৰ পাছত দেউতাকক সি নাই বুলি ক’লে, তেতিয়াহে আমি গম পালো ৷’’

আৱেগিক হৈ মৃত বিষয়াগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, ‘‘সি আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কোনো অভাৱ নাই । এইটো ঘটনা আত্মহত্যা হ'ব নোৱাৰে ৷ সেয়ে আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা তদন্ত কৰি ন্যায়ৰ দাবী জনাইছো ।’’

(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)

