ফাষ্টট্ৰেক আদালতত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আৱেদন
পূৰ্বেও অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই জামিন বিচাৰি আদালতত আৱেদন দাখিল কৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ জামিন আৱেদনখন প্ৰত্যাহাৰো কৰিছিল ।
Published : April 10, 2026 at 7:09 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত কিছুদিনৰে পৰা তোলপাৰ লাগি আছিল অসম ৷ এতিয়া নিৰ্বাচনো শেষ, হৈ-হাল্লাও শেষ ৷ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ প্ৰসংগ ৷ ইতিমধ্যে এই গোচৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত চলি আছে ৷
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই ফাষ্টট্ৰেক আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিছে শ্যামকানু মহন্তই । ছিংগাপুৰত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই অৱশেষত জামিন বিচাৰি ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত এখন আৱেদন দাখিল কৰিছে ।
একেদৰে অভিযুক্ত মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা কেতবোৰ সা-সামগ্ৰী বিচাৰিও এখন পৃথক আবেদন দাখিল কৰে । জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহ ব্যক্তিগত বুলি দোহাই দি অনিতা ডেকা মহন্তই এই আবেদন দাখিল কৰিছে । আজিৰ শুনানিকালত বিশেষ লোক অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে উক্ত আবেদন দুখনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বাবে আদালতৰ পৰা সময় বিচাৰে । সেই অনুসৰি শুকুৰবাৰে আদালতে অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদন আৰু পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তই সা-সামগ্ৰী ঘূৰাই বিচাৰি দাখিল কৰা আবেদনৰ ওপৰত শুনানিৰ বাবে ২২ এপ্ৰিলত পৰৱৰ্তী দিন ধাৰ্য কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে, পূৰ্বেও অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তই জামিন বিচাৰি আদালতত আৱেদন দাখিল কৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ জামিন আবেদনখন প্ৰত্যাহাৰো কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত ৩০ মাৰ্চৰ পৰা দৈনন্দিন ভিত্তিত চলি আছে ।
