নেতাক মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক সময়সীমা বান্ধি দিলে বীৰ লাচিত সেনাই

বিকাশ অসমক বীৰ লাচিত সেনাৰ পৰা বহিষ্কাৰ ৷ ঘোষণা শৃংখল চলিহাৰ ৷

VEER LACHIT SENA PRESS MEET IN SIVASAGAR
সংবাদমেলত বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ প্ৰশাসনিক সচিব (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2025 at 9:08 AM IST

4 Min Read
শিৱসাগৰ: বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাৰ চৰকাৰক সকীয়নি । বীৰ লাচিত সেনাই চৰকাৰৰ ফেচিষ্ট মনোভাৰ বিৰুদ্ধে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিলে । সোমবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি থকা সময়তে আৰক্ষীয়ে বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকন আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য তন্ময় ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে এই সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব ।

বীৰ লাচিত সেনাৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকন আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য তন্ময় ফুকনক গুৱাহাটীত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তুলি নিয়াৰ পাছতে সোমবাৰেই শিৱসাগৰৰ নিজা বাসগৃহত শৃংখল চলিহাই আয়োজন কৰে এক সংবাদমেলৰ । সংগঠনটোৰ প্ৰশাসনিক সচিবগৰাকীয়ে ৰণ্টু পানীফুকনৰ লগতে উৎপল অসম আৰু তন্ময় ফুকনক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয়, "গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত যেতিয়া চৰকাৰে গণতন্ত্ৰৰ মূল্য়বোধ বৰ্তাই নাৰাখিব, কোনোবা সংগঠনেও যদি বৰ্তাই নাৰাখে তেতিয়া সমস্য়া আছে । ৰণ্টু পানীফুকনক কিয় টাৰ্গেট কৰা হৈছে ? এই লৈ মুখ্য়মন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন আছে । বিজেপি চৰকাৰলৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে ।"

সংবাদমেলত শৃংখল চলিহা, সোমবাৰে শিৱসাগৰত (ETV Bharat Assam)

অনতি পলমে এইসকলক মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই কয়, "২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত ৰণ্টু পানীফুকনৰ লগতে উৎপল অসম আৰু তন্ময় ফুকনক মুকলি কৰি দিয়ক, নহ'লে কাইলৈৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ হ'ব । এই প্ৰতিবাদ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হ'ব ।"

আনহাতে, বীৰ লাচিত সেনাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ মুখ্য় সচিব বিকাশ অসমৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগলৈ লক্ষ্য ৰাখি বিকাশ অসমক তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সকলো বিষয়বাব আৰু প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে বুলি চলিহাই ঘোষণা কৰি কয়, "আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আমাৰ সংগঠনৰ মজিয়াত তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁক বীৰ লাচিত সেনা, অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ।"

ইপিনে, বীৰ লাচিত সেনাৰ একাংশ সদস্যক ডকাইতি গোচৰত সংযোজিত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে শৃংখল চলিহাই । তেওঁ কয় যে অপৰাধৰ লগত জড়িত কেইজন বীৰ লাচিত সেনাৰ হয়নে নহয় সেইটো প্ৰমাণ কৰক । যদি কোনোবা বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্য হয় তেতিয়া ব্যৱস্থা ললেও ক'ব লগা নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । শৃংখল চলিহাই পুনৰ কয়," বীৰ লাচিত সেনাৰ সত্তাক উৎখাত কৰিবলৈ যদি চৰকাৰে এইদৰে উঠি-পৰি লাগে তেন্তে এতিয়া মিঞা আৰু অনাঅসমীয়াই চল পাব । কিয়নো এনে অনাঅসমীয়াই উভতগোৰে নাচিবলৈ ভয় কৰে কেৱল বীৰ লাচিত সেনাৰ বাবে ।"

তেওঁ কয়, "শাসক-বিৰোধী সকলো দলে আমাক লৈ ভয় কৰে বাবেই আমাক উৎখাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । কিয়নো কোনো কোনো ৰাজনৈতিক দল যেনেকৈ বাঙালীৰ বাবে দায়বদ্ধ, কোনো দল যেনেকৈ মিঞাক লৈ দায়বদ্ধ, কোনো বণিয়াক লৈ দায়বদ্ধ; কিন্তু বীৰ লাচিত সেনা কেৱল অসম আৰু অসমীয়াক লৈ দায়বদ্ধ । যাৰ বাবে চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰতি ভয় আৰু ভীতিত আছে । দুদিনমান আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বীৰ লাচিত সেনাৰ সকলো সৈনিকৰ গাত লাচিতৰ তেজ বৈ আছে কৈছিল, সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বীৰ লাচিত সেনাক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে । এতিয়া এই বিপৰীত স্থিতিৰ বাবে দায়বদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী,তেওঁ উত্তৰ দিয়ক ।"

