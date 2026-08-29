ETV Bharat / state

আমি একো স্বাৰ্থৰ বাবে কৰা নাই, আত্মাটো সুখী হ'ল: নেপালীখুঁটিৰ নায়ক শ্ৰৱণ কুমাৰ

নেপালীখুঁটিৰ প্ৰকৃত নায়কৰ কাহিনী । ৩০ যোদ্ধাই বচালে হাজাৰজনৰ জীৱন । মানুহ বচোৱাৰ বাবে পুৰস্কাৰ নালাগে, তেওঁলোক পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহক, সেয়াই প্ৰাৰ্থনা ।

Shravan Kumar Nepalikhuti
নেপালীখুঁটিৰ নায়ক শ্ৰৱণ কুমাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 29, 2026 at 3:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা : শ্ৰৱণ কুমাৰ । নামটো নিশ্চয় আপোনালোক বেছিভাগৰ বাবেই পৰিচিত আৰু প্ৰিয় । হয়, হিন্দু আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ মহান পুৰুষ সেইগৰাকী শ্ৰৱণ কুমাৰৰ কথাকেই কোৱা হৈছে । ৰামায়ণৰ পটভূমিৰ এটি উল্লেখযোগ্য চৰিত্ৰ হৈছে শ্ৰৱণ কুমাৰ ।

পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম, ভালপোৱা, ভক্তি আৰু দায়িত্ববোধৰ নিদৰ্শন হৈছে শ্ৰৱণ কুমাৰ । যাৰ বাবে তেওঁ অন্ধ পিতৃ-মাতৃক নিজৰ মনোকামনা পূৰণাৰ্থে কান্ধত ভাৰ বৈ তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনুসাৰে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰাইছিল । পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধৰ বাবে শ্ৰৱণ কুমাৰ আজিও ইতিহাসৰ পাতত অমৰ হৈ আছে ।

আমি একো স্বাৰ্থৰ বাবে কৰা নাই, আত্মাটো সুখী হ'ল: নেপালীখুঁটিৰ নায়ক শ্ৰৱণ কুমাৰ (ETV Bharat Assam)

আধুনিক শ্ৰৱণ কুমাৰ

অৱশ্যে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ মেৰুদণ্ড শ্ৰৱণ কুমাৰ সম্পূৰ্ণ এক বেলেগ চৰিত্ৰ । তেওঁৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শন তথা ইতিহাসৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই । কিন্তু ইতিহাসৰ চৰিত্ৰ শ্ৰৱণ কুমাৰৰ সৈতে আজিৰ এই আধুনিক শ্ৰৱণ কুমাৰৰ ৰিজনি তেওঁৰ দায়িত্ববোধৰ কাৰণে কৰা হৈছে ।

এইগৰাকী আধুনিক শ্ৰৱণ কুমাৰে বিপদকালত দায়িত্ববোধৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰি কেৱল নিজৰ পিতৃ-মাতৃ বা পৰিয়ালৰ লোককে নহয়, এটা অঞ্চলৰ বাবে ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । কেৱল পৰিয়ালৰ মাজতে নিজৰ দায়িত্ববোধ সীমিত নাৰাখি তেওঁ সামাজিক দায়িত্ববোধৰ এক নজিৰ গঢ়িছে ।

নেপালীখুঁটিৰ প্ৰকৃত নায়ক শ্ৰৱণ কুমাৰ আৰু তেওঁৰ সহযোদ্ধা

হয়, এইগৰাকী শ্ৰৱণ কুমাৰ হৈছে বৰ্তমান অসম তথা সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চাত থকা নাজিৰাৰ নেপালীখুঁটি গাঁৱৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ । প্ৰলংয়কৰী বানত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজি থকাৰ সময়ত এইগৰাকী শ্ৰৱণ কুমাৰে তেওঁৰ কেইগৰাকীমান সহযোদ্ধাৰ সৈতে সহস্ৰাধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে ।

যাৰ বাবে এতিয়া শ্ৰৱণ কুমাৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । কোনো দিনে নেদেখা-নুশুনা জলপ্ৰলয়ৰ সাক্ষী হোৱা নাজিৰা অঞ্চলৰ লোকৰ বাবে এতিয়া এইগৰাকী শ্ৰৱণ কুমাৰ যেন প্ৰকৃত নায়ক, বিপদৰ বন্ধু, দায়িত্ববোধৰ নিঃস্বাৰ্থ উদাহৰণ 'আধুনিক শ্ৰৱণ কুমাৰ' ।

এটা ক'লা দিন

১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বান । এই দিনটোত সমগ্ৰ উজনি অসমত যিদৰে ধ্বংসৰ বিভীষিকা সৃষ্টি কৰিলে সেয়া আজিও অসমৰ ৰাইজে, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাৰ জনসাধাৰণে পাহিৰব পৰা নাই ।

সেই দিনটোত দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ বিহুবৰ কমলচাপৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঁহবাৰী, নেপালীখুঁটি, ঔগুৰিজান, প্ৰজাবস্তি, মাজগাঁও, চণ্টক, বামুণপুখুৰীকে ধৰি সকলোফালে বানৰ ঢৌৱে ঘৰ-বাৰী, জীৱ-জন্তু আদি উটুৱাই লৈ যায় ।

এই সময়খিনিত নেপালীখুঁটিৰ অন্তৰ্গত তিনিখিন গাঁৱৰ ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰে ৩০ জনকৈ সাহসী ব্যক্তিয়ে । হেজাৰোধিক বানাক্ৰান্তক নাৱেৰে সহায় কৰে ৩০ জনকৈ যুৱকে । পুৱা ১০ বজাৰ পৰাই তেওঁলোকে নাওৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

এই সমগ্ৰ উদ্ধাৰ অভিযানটোৰ নেতৃত্ব দিয়ে শ্ৰৱন কুমাৰে । নিজৰ নাৱেৰে শ্ৰৱণ কুমাৰে অকলেই ৩ শতাধিক লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে ।

১৯ জুলাইৰ বান বিভীষিকা

১৯ জুলাইৰ ভয়ংকৰ দিনটোৰ কথা শ্ৰৱণ কুমাৰে বৰ্ণনা কৰি ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত আমি সকলোৱে দিখৌৰ পাৰত খৰি ধৰি আছিলোঁ । কিন্তু যেতিয়াই পানীৰ সোঁত বাঢ়িব ধৰিলে তেতিয়াই আমি সকলো সজাগ হৈ প্ৰথমে ঘৰৰ মানুহক ওখ ঠাইলৈ নাৱৰ জৰিয়তে লৈ গ'লোঁ । তাৰ পাছতে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে নেপালীখুঁটি গাঁৱৰ পৰা কোনো মানুহেই ওলাই যাব পৰা নাই, বানৰ মাজত মানুহবোৰ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পিছতে ৬ খন নাৱৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ নেপালীখুঁটি অঞ্চলৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মুহূৰ্ততে পানী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল । তাৰ পিছত মই মা, দেউতা আৰু ভাইটিহঁতক নাৱত উঠাই ওখ স্থানত আনি থলো । পিছত আকৌ ঘৰলৈ বস্তুবোৰ নিবলৈ আহি মাজৰাস্তা পাইছোঁ, তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহবোৰে বচোৱা বচোৱা বুলি চিঞৰি আছে । আমি ভাবিছিলোঁ ইমান পানী হ'ল, মানুহবিলাক গুচি গ'ল । কিন্তু গৈ চাইছোঁ গাঁৱৰ পৰা কোনো ওলোৱাই নাই । সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে । যদি দহ মিনিট দেৰি কৰোঁ মানুহবিলাকক আমি নাপাওঁ ।"

নিজৰ ভাতৃৰ কথা নাভাবি ৰাইজৰ বাবে মেলি দিলে নাও

উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বৰ্ণনা দি শ্ৰৱণ কুমাৰে লগতে কয়, "কিছুমানে কেঁচুৱা লৈ এবুকু পানীত কিহবাত ধৰি থিয় হৈ আছে । এইবিলাক চাই ঘৰৰ বস্তু পাহৰিলোঁ । ভাইটিক মই ঘৰত এৰি থৈ গৈছিলোঁ সেইটোও পাহৰিলোঁ । তাক মই এৰি থৈ আহিছিলোঁ ১১ মান বজাত, আনিবলৈ গ'লোঁ ৪.৩০টাত । সি ফোন কৰিছিল মোক । তেতিয়া তাক ক'লোঁ তুমি সাঁতুৰি যোৱা নহ'লে ইফালে ২০০-৩০০ মানুহক আমি হেৰুৱাম । তাৰ পিছত আমি দিনে-ৰাতিয়ে লাগি, আনকি ৰাতি বাৰটা-এটাতো গৈছোঁ, নেপালীখুঁটিৰ ফালে... আমাৰ ছখন নাও আছিল, তাৰে প্ৰায় এহেজাৰ মানুহক উদ্ধাৰ কৰিলোঁ ।"

আত্মাটো সুখী হ'ল

বিপদত পৰা মানুহখিনিক উদ্ধাৰৰ পিছত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয়, "মানুহ বচালোঁ, তাৰ কাৰণে আমাক একো পুৰস্কাৰ নালাগে, আমি একো স্বাৰ্থৰ বাবে কৰা নাই । আত্মাটো সুখী হ'ল । কিন্তু এইখিনি সময়ত বেছি সুখী হ'ব নোৱাৰো, কাৰণ যিখিনি মানুহক বচাইছোঁ তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া বৰ বেছি ভাল হোৱা নাই । প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে যিমান মানুহে ঘৰ হেৰুৱাইছে তেওঁলোক অতি সোনকালে নিজৰ ঘৰলৈ গুচি যাওক । য'ত ঘৰ আছিল আকৌ আগৰ লেখীয়া হওক । ইমানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ।"

দিনৰ ১০ বজাৰ পৰা নিশা ১২ বজালৈকে নাৱৰ জৰিয়তে প্ৰায় এহেজাৰ মানুহৰ জীৱন তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উল্লেখ্য যে এখন নাৱত প্ৰায় ২০০-২৫০ লোকক উঠাই লৈ ওখ ঠাইলৈ নি জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল শ্ৰৱণ কুমাৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰায় ৩০ জন সতীৰ্থই । তেওঁলোকৰ এই সাহসিকতাৰ বাবেই আজি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা নেপালীখুঁটিৰ মানুহখিনিৰ জীৱন বাচি থাকিল ।

লগতে পঢ়ক :নেপালীখুঁটিত সিদিনা ৬ খন নাও লৈ যেন দেৱদূত হৈ আহিছিল ৰবি কুমাৰ !
লগতে পঢ়ক :বানে নিমিষতে কেনেকৈ ঘৰখন শেষ কৰিছিল...ভয়াবহ বানৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা বন্যাৰ্তৰ

TAGGED:

নেপালীখুঁটি
নেপালীখুঁটিৰ নায়ক শ্ৰৱণ কুমাৰ
উজনি অসমৰ বান
শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতি
SHRAVAN KUMAR NEPALIKHUTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.