বাৰে বাৰে দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছৰ চাৰিগৰাকী নেতাক নিলম্বন

বাৰে বাৰে দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছৰ চাৰিগৰাকী নেতাক নিলম্বন
দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ চাৰিগৰাকীকৈ নেতাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নেতৃত্বৰ ৷
Published : July 14, 2026 at 11:11 AM IST
গুৱাহাটী : একাংশ কংগ্ৰেছ সদস্যৰ কৰ্ম-কাণ্ডত যেন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৷ দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰা নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী কঠোৰ হৈছে ৷ তিনিগৰাকীকৈ জিলা পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ নেতাক তাৎক্ষিকভাৱে নিলম্বন কৰাৰ বিপৰীতে এজন সদস্যক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ৷
কৰিমগঞ্জ জিলা পৰিষদৰ সদস্য মোস্তাক আহমেদক দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ লগতে বাৰে বাৰে দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অভিযোগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তৰফৰ পৰা কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) ৰামান্না বৰুৱাই কৰিমগঞ্জ জিলা পৰিষদৰ সদস্যজনক ৪ দিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰি উত্তৰ বিচাৰিছে ।
ইয়াৰ লগতে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তাহেৰ আহমেদ চৌধুৰী, সম্পাদক ইনজামুল হক আৰু কাৰ্যকৰী সদস্য আবুল বাছিতক তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দলৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছে । দল বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত থকা জিলা কংগ্ৰেছৰ আটাইকেইজন নেতাৰ বিৰুদ্ধে এই কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) ৰামান্না বৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ছোৱাত দলীয় অন্তঃকন্দলে কংগ্ৰেছক জৰ্জৰিত কৰি অহা বুলি চৰ্চা হৈছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত দলীয় নেতৃত্বই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতো দলৰ ভিতৰ চ’ৰাত সংঘাত সৃষ্টি হোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছিল বাতৰি ৷ বাহ্যিকভাৱে দলে অৱশ্যে এনেবোৰ সংঘাতৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ ক'লা পোচাক পিন্ধি বিধানসভা চৌহদত বিধায়ক অখিল-মেহবুব