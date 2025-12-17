শ শ শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ২-৩ জন শিক্ষক: বিশ্বনাথৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এনেকৈয়ে চলিছে

শ শ শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ২-৩ জন শিক্ষক: বিশ্বনাথৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এনেকৈয়ে চলিছে
এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ।
Published : December 17, 2025 at 5:25 PM IST
বিশ্বনাথ : প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত ৩০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে এগৰাকী শিক্ষক থকাৰ কথাটো ভাৰতৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন (RTE) ২০০৯-ৰ অধীনত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত নিয়ম । যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৬-১৪ বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা । কিন্তু নতুন শিক্ষানীতি (NEP)২০২০-এ এই অনুপাতক প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে শিক্ষকৰ অনুপাত ৩০:১তকৈ কম কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে । বিশেষকৈ পিছপৰা অঞ্চলত ২৫:১ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু উন্নত বিদ্যালয়ত এই অনুপাত ৫২:১ বা ৪০:১ লৈকে থাকিব পাৰে ।
ইফালে ই টিভি ভাৰতে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি শিক্ষকৰ অনুপাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত চলোৱা অভিযানত দেখা গ'ল যে প্ৰায়বোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে দেখা গ'ল এগৰাকী আৰু দুগৰাকী শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে ।
প্ৰথমে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল বিহালী সমষ্টিৰ বাঘমাৰী লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত । বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ যি দেখা গ'ল সেয়া দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । ২ গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়খনত আছে ১০৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম শ্ৰেণীত ১৩ গৰাকী, দ্বিতীয় শ্ৰেণীত ২১ গৰাকী, তৃতীয় শ্ৰেণীত ১৯ গৰাকী, চতুৰ্থ শ্ৰেণীত ২৫ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীত আছে ২৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । ১০৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক নিতৌ পাঠদান কৰি আহিছে দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ ভিতৰত এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে ।
আন এখন বিদ্যালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক । বিদ্যালয়খনৰ তথ্য অনুসৰি তাত আছে মুঠ ১৯৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ ২ গৰাকী শিক্ষক । তাৰ ভিতৰত এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে । বিদ্যালয়ৰ লগতে আন আন চৰকাৰী কামত প্ৰায়ে নিয়োজিত হৈ থাকে তেওঁ । যাৰ ফলত এজন শিক্ষকেই পাঠদান কৰিব লগা হৈছে । ইফালে আন এখন বিদ্যালয় নিজ বাঘমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়খনতো ২৯২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে আছে মাত্ৰ ৩ গৰাকী শিক্ষক । যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীয়ে উপযুক্ত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ।
বিদ্যালয়খনৰ পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱ সম্পৰ্কে পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । সভাপতি ৰহম আলীয়ে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "আমাৰ বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নাই । তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ লগতে শিক্ষা বিভাগক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ । কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নাই । অলপতে অসম চৰকাৰে নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিছে । নিযুক্তি দিয়া নতুন শিক্ষক বিদ্যালয়খনত প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ যদিও চৰকাৰে কোনো শিক্ষক নিযুক্তি নিদিলে ।" বিদ্যালয়ত ২৯২ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্রীক মাত্ৰ ৪ জন শিক্ষকে পাঠদান কৰাটো বৰ অসুবিধা হৈছে বুলি তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । তেনে সময়তেই বিশ্বনাথ জিলাৰ অধিকাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ উন্নয়নৰ ফোঁপোলাস্বৰূপ দেখা গৈছে ।
