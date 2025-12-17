ETV Bharat / state

শ শ শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ২-৩ জন শিক্ষক: বিশ্বনাথৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এনেকৈয়ে চলিছে

এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ।

বিশ্বনাথৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 17, 2025 at 5:25 PM IST

বিশ্বনাথ : প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত ৩০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে এগৰাকী শিক্ষক থকাৰ কথাটো ভাৰতৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন (RTE) ২০০৯-ৰ অধীনত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত নিয়ম । যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৬-১৪ বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা । কিন্তু নতুন শিক্ষানীতি (NEP)২০২০-এ এই অনুপাতক প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে শিক্ষকৰ অনুপাত ৩০:১তকৈ কম কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে । বিশেষকৈ পিছপৰা অঞ্চলত ২৫:১ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু উন্নত বিদ্যালয়ত এই অনুপাত ৫২:১ বা ৪০:১ লৈকে থাকিব পাৰে ।

ইফালে ই টিভি ভাৰতে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি শিক্ষকৰ অনুপাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত চলোৱা অভিযানত দেখা গ'ল যে প্ৰায়বোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে দেখা গ'ল এগৰাকী আৰু দুগৰাকী শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে ।

এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

প্ৰথমে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল বিহালী সমষ্টিৰ বাঘমাৰী লালবাহাদুৰ শাস্ত্ৰী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত । বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ যি দেখা গ'ল সেয়া দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । ২ গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়খনত আছে ১০৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম শ্ৰেণীত ১৩ গৰাকী, দ্বিতীয় শ্ৰেণীত ২১ গৰাকী, তৃতীয় শ্ৰেণীত ১৯ গৰাকী, চতুৰ্থ শ্ৰেণীত ২৫ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীত আছে ২৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ‌। ১০৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক নিতৌ পাঠদান কৰি আহিছে দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ ভিতৰত এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে ।

২০০ শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ৩ গৰাকী শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

আন এখন বিদ্যালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক । বিদ্যালয়খনৰ তথ্য অনুসৰি তাত আছে মুঠ ১৯৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ ২ গৰাকী শিক্ষক । তাৰ ভিতৰত এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে । বিদ্যালয়ৰ লগতে আন আন চৰকাৰী কামত প্ৰায়ে নিয়োজিত হৈ থাকে তেওঁ । যাৰ ফলত এজন শিক্ষকেই পাঠদান কৰিব লগা হৈছে । ইফালে আন এখন বিদ্যালয় নিজ বাঘমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়খনতো ২৯২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ অনুপাতে আছে মাত্ৰ ৩ গৰাকী শিক্ষক । যাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীয়ে উপযুক্ত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ।

২ জনীয়া শিক্ষকেৰে চলিছে বিশ্বনাথৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
বিশ্বনাথৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়খনৰ পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱ সম্পৰ্কে পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । সভাপতি ৰহম আলীয়ে ই টিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "আমাৰ বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নাই । তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ লগতে শিক্ষা বিভাগক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ । কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নাই । অলপতে অসম চৰকাৰে নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিছে । নিযুক্তি দিয়া নতুন শিক্ষক বিদ্যালয়খনত প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছিলোঁ যদিও চৰকাৰে কোনো শিক্ষক নিযুক্তি নিদিলে ।" বিদ্যালয়ত ২৯২ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্রীক মাত্ৰ ৪ জন শিক্ষকে পাঠদান কৰাটো বৰ অসুবিধা হৈছে বুলি তেওঁ কয় ।

বিশ্বনাথৰ প্ৰায়বোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অভাৱ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । তেনে সময়তেই বিশ্বনাথ জিলাৰ অধিকাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ উন্নয়নৰ ফোঁপোলাস্বৰূপ দেখা গৈছে ।

