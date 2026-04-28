শ্ৰম পৰিদৰ্শক মনচুমৰ বাবে স্তব্ধ মৰাণ টাউন: দোকান বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদত নামিল ব্যৱসায়ী

মৰাণ নগৰস্থিত শ্ৰম পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ব্যৱসায়ী সন্থাই ।

Moran News
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 4:54 PM IST

ডিব্ৰুগড়: একাংশ আমোলা-বিষয়াই নিজকে সৰ্বেসৰ্বা বুলি ভাবে নেকি ! যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ লোক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয় ৷ শেহতীয়াকৈ তাৰে উদাহৰণ হৈ পৰিছে মৰাণৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক ডঃ মনচুম কাশ্যপ ৷ শ্ৰম পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মৰাণ টাউনৰ ব্যৱসায়ীসকলে ৷ পৰিণতিত মঙলবাৰে হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰিল মৰাণ টাউনৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৷

ভয়-ভাবুকিৰে ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ আছে মৰাণৰ বিতৰ্কিত শ্ৰম পৰিদৰ্শক ডঃ মনচুম কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে ৷ সেয়ে আমোলাগৰাকীৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ টাউনৰ ব্যৱসায়ীসকলে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে মৰাণৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ । মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা মৰাণ নগৰৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখি ব্যৱসায়ীসকলে নগৰৰ মাজেৰে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত মৰাণ নগৰস্থিত শ্ৰম পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ব্যৱসায়ী সন্থাই । বিতৰ্কিত শ্ৰম পৰিদৰ্শক গৰাকীক অপসাৰণ কৰাৰ লগতে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবীত ইতিমধ্যে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত, মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও ডঃ মনচুম কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আৰক্ষী-প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই।

মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলক হাৰাশাস্তি কৰাৰ উপৰিও ভয়-ভাবুকিৰে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা শ্ৰম পৰিদৰ্শক ডঃ মনচুম কাশ্যপৰ ওপৰত শীঘ্ৰে জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ মৰাণ বন্ধৰ হুংকাৰ দিছে মৰাণ আঞ্চলিক ব্যৱসায়ী সন্থাই ।

এই সন্দৰ্ভত মৰাণ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি ময়ূৰ বৰাই কয়, " আমি বিগত ৫ দিনৰ পৰা মৰাণৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক ডঃ মনচুম কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছো । শ্ৰম পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে মৰাণৰ ব্যৱসায়ীসকলক যথেষ্ট হাৰাশাস্তি কৰিছে ৷ তেওঁ মৰাণৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ভুৱা ৰচিদ দি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল । ৰচিদ প্ৰদানৰ নামতো জালিয়াতিৰ আশ্ৰয় লয় তেওঁ ৷ এনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।"

বৰাই লগতে কয়,"জিলা আয়ুক্ত, মৰাণ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছো যদিও বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত আমি আচৰিত হৈ পৰিছো । কাৰ বাধাৰ বাবে বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই সেই কথা ধৰিব পৰা নাই ।"

লগতে পঢ়ক:জোনাইত চিয়াং নৈয়ে চপৰা-চপৰে খহাইছে গৰা, বান-খহনীয়া প্ৰতিৰোধী মথাউৰিলৈ ভাবুকি

