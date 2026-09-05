শিৱসাগৰত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য; হত্যাৰ সন্দেহ
পুৱা অভয় হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত দুপৰীয়া একে স্থানতে উদ্ধাৰ হয় মানস দাস নামৰ তেওঁৰ বন্ধুৰ মৃতদেহ ।
Published : September 5, 2026 at 6:09 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ দিচাং মাজগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত শনিবাৰে কেইঘণ্টামানৰ বিৰতিত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
শনিবাৰে পুৱা নিৰ্মীয়মাণ চাৰিলেনযুক্ত পথৰ কাষৰ নলাত বাইকৰ সৈতে উদ্ধাৰ হয় বলিয়াঘাট পথলিয়ালৰ অভয় হাজৰিকা (২১) নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ । উদ্ধাৰ হোৱা FZ বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে এএছ ০৪এডি ৩৫৫২ । অভয় হাজৰিকা শুকুৰবাৰে একে গাঁৱৰে আন এজন যুৱক মানস দাসৰ (২৩) সৈতে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছিল ।
পুৱা স্থানীয় লোকে অভয়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত সমগ্ৰ সন্দেহ মানসলৈ আহিছিল যদিও দুপৰীয়া উক্ত নলাতে প্ৰায় পাঁচ মিটাৰ আঁতৰত মানস দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । ইয়াকে লৈ শিৱসাগৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী কৰি অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি আৰক্ষীক উচিত তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনায় ।
আনহাতে, চাৰিলেনযুক্ত পথৰ লেহেমীয়া নিৰ্মাণ আৰু বিপদসংকুল পথকো জগৰীয়া কৰি নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থাই । অৱশ্যে যুৱক দুজনৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাজনিত নে হত্যাকাণ্ড সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ।
জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত একেখন বাইকতে দুয়োজন যুৱকে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল । কিন্তু ওৰেনিশা অভয় হাজৰিকাৰ বিধৱা মাতৃয়ে ফোন কৰিও পুত্ৰৰ কোনো সম্ভেদ পোৱা নাছিল । পাছত শনিবাৰে পুৱা অভয় হাজৰিকা আৰু তাৰ পিছত মানস দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । মানস দাসৰ চেণ্ডেল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে পৰি আছিল । আনহাতে কাষতে থকা এটা নলাত হেলমেট এটা পৰি আছিল ।
বলিয়াঘাটৰ পৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ যোৱা যুৱক দুজন কিয় বিপৰীতমুখী দিচাং মাজগাঁৱৰ দিশে আহিছিল তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । অভয়ৰ কোনো প্ৰেয়সীৰ ওচৰলৈ অহা বুলিও এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰি এয়া এক প্ৰেমজনিত হত্যাকাণ্ড হোৱাৰো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে একাংশ লোকে ।
এই সন্দৰ্ভত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "প্ৰথমতে অভয় হাজৰিকাৰ মৃতদেহ যেতিয়া পোৱা গৈছিল তেতিয়া ঘটনাক্ৰম সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল । আমি ভাবিছিলো যে অভয় হাজৰিকাৰ লগত তিনিজনকৈ বন্ধু ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ বুলি গৈছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে আৰু এই ঘটনাক্ৰমৰ লগত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁৰ বন্ধুকেইজন জড়িত হৈ আছে নেকি । কিন্তু যেতিয়া কিছুসময় পিছত মানস দাসৰ মৃতদেহ পোৱা গ'ল তেতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে এইটো এটা হত্যাকাণ্ড । এই হত্যাকাণ্ডটো প্ৰেমজনিত কাৰণত সংঘটিত হ’ব পাৰে ।"
অৱশ্যে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এয়া এক দুৰ্ঘটনা বুলি প্ৰাথমিকভাৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া মৃতদেহকেইটাৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততহে উন্মোচিত হ'ব প্ৰকৃত তথ্য ।