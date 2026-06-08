ETV Bharat / state

ফায়াৰ ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমৰ মহিলা ইঞ্জিনীয়াৰ শিৱাংগী সোণোৱাল...

অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তিনিচুকীয়াৰ জীয়ৰী শিৱাংগী সোণোৱালে ৷

SHIVANGI SONOWAL
শিৱাংগী সোণোৱালক দল সংগঠনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : 'বি টেক ইন ফায়াৰ ইঞ্জিনীয়াৰিং' পাঠ্যক্ৰমত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম গৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে বিবেচিত হ'ল তিনিচুকীয়া জিলাৰ শিৱাংগী সোণোৱাল ৷ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাঙৰী গাঁৱৰ নিবাসী জিতুল সোণোৱাল আৰু বন্তি সন্দিকৈ সোণোৱালৰ জীয়ৰী শিৱাংগী সোণোৱালৰ সফলতাত আনন্দিত তিনিচুকীয়াবাসী ৷

উল্লেখ্য যে, ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নাগপুৰস্থিত 'নেশ্যনেল ফায়াৰ ছাৰভিচ কলেজ' হৈছে দেশৰ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ একক আৰু অনন্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে অগ্নিনিৰ্বাপন সম্পৰ্কীয় সকলো কাৰিকৰীগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ দেশৰ সকলো চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়া পৰ্যায়ত সেৱাত মকৰল হ’বলৈ এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা স্নাতক অভিযন্তা হ’ব লাগিব নাইবা কৰ্মৰত লোকসকল ডেপুটেশ্যনত ভিন্ন-কালভিত্তিক পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লগা হয় ৷

SHIVANGI SONOWAL
শিৱাংগী সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)

পোনপটীয়াকৈ এই শিক্ষানুষ্ঠানত অগ্নিনিৰ্বাপনৰ অভিযন্তাৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিবলৈ জেইই মূল পৰীক্ষাত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৮০-৯০ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব লগতে শাৰীৰিক পৰীক্ষাত উৰ্ত্তীণ হ'লেহে এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰে ৷ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ৬০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক হে নিৰ্বাচিত কৰে ৷ তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৩-৪ গৰাকীমান হে ছাত্ৰী থাকে ৷

এই কঠিন আৰু অগতানুগতিক পাঠ্যক্ৰমতেই ২০২২ চনতেই জেইই মূল পৰীক্ষাত উৰ্ত্তীণ হৈ শিৱাংগী সোণোৱালে নামভৰ্তি কৰিছিল নেশ্যনেল ফায়াৰ ছাৰভিচ কলেজত ৷ চাৰিবছৰীয়া কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ বলত বিগত ২৯ মে’ত ঘোষিত দীক্ষান্ত সমাৰোহত শিৱাংগী সোণোৱালক আগ্নি অভিযন্তা (ফায়াৰ ইঞ্জিনীয়াৰ) হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদন কৰে ৷ নাগপুৰৰ ফায়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ফায়াৰ ইঞ্জিনীয়াৰ হিচাপে স্বীকৃতি পোৱা শিৱাংগী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছাত্ৰী ৷

উল্লেখ্য যে, অষ্টম ষাণ্মাসিকত অধ্যৰত অৱস্থাতে শিৱাংগীয়ে এটা গেছ ভিত্তিক কোম্পানীৰ লগত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হোৱা বুলি তেওঁৰ পৰিয়ালে জানিবলৈ দিছে ৷ এনে সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে শিৱাংগীক শুভেচ্ছা জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক:সন্দীপন, অমৃতপ্রভা, নন্দেশ্বৰ আৰু পৰেশৰ জামিন আবেদন নাকচ, জুবিনে ন্যায় পাব বুলি দাবী সাক্ষ্যদানকাৰীৰ

TAGGED:

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
তিনিচুকীয়াৰ শিবাংগী সোণোৱাল
নেশ্যনেল ফায়াৰ ছাৰভিচ কলেজ
ETV BHARAT ASSAM
SHIVANGI SONOWAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.