শ্বিলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত যোৰাবাট; মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ

শ্বিলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত যোৰাবাট; মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ
ঘটনা সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱা বুলি সামাজিক মাধ্যমত কনৰাড চাংমাই উল্লেখ কৰিছে ।
Published : August 20, 2026 at 8:54 PM IST
যোৰাবাট (গুৱাহাটী) : মঙলবাৰে শ্বিলঙত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা আৰু তাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে বুধবাৰে অসমৰ খানাপাৰা আৰু যোৰাবাটত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কেব চালক সন্থা, টুৰিষ্ট টেক্সি সন্থা তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে । ইয়াৰ মাজতে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱা বুলি সামাজিক মাধ্যমত কনৰাড চাংমাই উল্লেখ কৰিছে ।
X-ৰ এটা পোষ্টত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "১৯ আগষ্টত শ্বিলঙত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্যজনক হিংসাত্মক ঘটনা আৰু ইয়াৰ পাছত হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতোঁ । এই ঘটনাই দুয়োখন ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতা আৰু যাতায়াতকাৰীক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "আমি পূৰ্বৰ দৰেই একেলগে কাম কৰি পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক কৰিবলৈ সন্মত হৈছো । দুয়োখন ৰাজ্যৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে আলোচনাক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে বৈঠকত মিলিত হ’ব আৰু শান্তি, বিশ্বাস আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থা পুনৰুদ্ধাৰৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াব ।"
Spoke with the Hon’ble Chief Minister of Assam, Dr. @himantabiswa ji regarding the unfortunate violence in Shillong on 19th August and the reactions that have followed, which have affected the common people and commuters of both States.— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) August 20, 2026
We have agreed to work together, as…
তেওঁ দুয়ো ৰাজ্যৰ নাগৰিকক শান্তি-সম্প্ৰীতি অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "দুয়োখন ৰাজ্যৰ নাগৰিকক শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু সংযম বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । মেঘালয় আৰু অসমৰ মাজত এক গভীৰ বোন্ধন আছে । আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব যাতে সেই বান্ধোন ৰক্ষা কৰিব পাৰি ।"
ইফালে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই প্ৰতিক্ৰিয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও এক্সযোগে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰে ৷
I also conveyed to Shri @SangmaConrad Assam’s concern over the recent incidents in Shillong, particularly those involving Assam-registered vehicles.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 20, 2026
Hon’ble Minister for Border Protection Shri @ATULBORA2 has been asked to coordinate closely with the authorities in Meghalaya and… https://t.co/CaidQwOvy2
- শ্বিলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত যোৰাবাট
"এতিয়া আমাৰ মানুহবোৰে কিমান দিন মাৰ খাই থাকিব লাগিব চৰকাৰে প্ৰেছমীট দি ক'ব লাগে । অসম চৰকাৰে ক'ব আৰু পাঁচ বছৰ মাৰ খাব লাগে, দহ বছৰ মাৰ খাব লাগিব । অসম চৰকাৰে কথাবিলাক স্পষ্টভাৱে খোলাখুলিকৈ কওক । আমাৰ চালকসকল মাৰ খাবলৈ মেঘালয়লৈ গৈছে ? চাৰি বছৰীয়া শিশু এটাৰ মুখত গ্লাছ ভৰাই দিছে । ধৈৰ্যৰ সীমা আছে নহয়, সীমা পাৰ হৈ গৈছে । এতিয়ালৈকে পিটা নাই আমি । কিন্তু যদি সমস্যাৰ সমাধান নকৰে আক্ৰমণ হৈছে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব ।" শ্বিলঙৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত যোৰাবাটত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই মন্তব্য বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ ।
শ্বিলঙত অসমৰ পৰ্যটক আৰু বাহনৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ যোৰাবাট । এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা অসমৰ কেব চালক, বিভিন্ন পৰিবহণ সন্থা আৰু জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।
মেঘালয়ৰ বাহনৰ অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰিছে । যোৰাবাটৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ওভতাই পঠিয়াছে ইখনৰ পাছত সিখন মেঘালয়ৰ বাহন । আনকি অসমৰ বাহনত উঠা মেঘালয়ৰ যাত্ৰীকো নমাই ওভতাই পঠিয়াইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদকাৰীৰ মন্তব্য, "মেঘালয়ত অসমৰ বাহন বা অসমৰ পৰ্যটকক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয় । প্ৰতি ছমাহ-এবছৰৰ মূৰে মূৰে অসমৰ লোকৰ ওপৰত মেঘালয়ৰ আক্ৰমণ চলে ।"
লগতে যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান নহয় তেতিয়ালৈ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি মন্তব্য প্ৰতিবাদকাৰীৰ । সমান্তৰালভাৱে বাৰম্বাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ বাবে অসম চৰকাৰকো দোষৰোপ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ।
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে শ্বিলঙত খাচী ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন দাবীৰে মেঘালয়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল । এই প্ৰতিবাদৰ সময়তে সংগঠনটোৰ একাংশ সদস্যই হিংসাত্মক কাৰ্যৰ আশ্ৰয় লৈছিল । সংগঠনটোৰ একাংশই বহিঃৰাজ্যৰ বহু বাহনত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে অসমৰ পৰ্যটকৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰে ।
যাৰ ফলত অসমৰ পঞ্জীয়নৰ কেইবাখনো ব্যক্তিগত আৰু বাণিজ্যিক বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে শিশুসহ কেইবাগৰাকীও পৰ্যটক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে পুৱাৰৰে পৰা অসমৰ কেব চালক, বিভিন্ন পৰিবহণ সন্থা তথা জাতীয়তাবাদী দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
- প্ৰতিবাদস্থলীত বীৰ লাচিত সেনা
এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত 'বীৰ লাচিত সেনা'ৰ অন্যতম মুখ্য নেতা শৃংখল চলিহাৰ লগতে সংগঠনটোৰ ভালেসংখ্যক নেতৃত্ব আৰু কৰ্মীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অসমৰ বাহন আৰু চালকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী জনায় । শ্বিলঙত অসমীয়া লোক আৰু বাহনৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে এনে কাৰ্য যেন পুনৰ নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।
- যোৰাবাটত মেঘালয়ৰ বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মেঘালয়ৰ নম্বৰ থকা কোনো বাহন অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই । যাৰ ফলত যোৰাবাট সীমান্তত মেঘালয়ৰ শ শ যাত্ৰীবাহী তথা বাণিজ্যিক বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে আৰু পথটোত প্ৰচণ্ড যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় ।
ঘটনাটোৰ পাছতে সীমান্ত অঞ্চলত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে । বহুতো আবদ্ধ যাত্ৰীয়ে হঠাত সৃষ্টি হোৱা এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।