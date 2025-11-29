কাগজ-কলম এৰি বিক্ৰেতাৰ ৰূপেৰে বয়-বস্তু লৈ বহিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী

কাগজ-কলম এৰি বিক্ৰেতাৰ ৰূপেৰে বয়-বস্তু লৈ বহিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী
ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন মৰোৱাই অনুষ্ঠিত কৰে শিশু মেলাৰ ।
Published : November 29, 2025 at 3:40 PM IST
নলবাৰী: শিশুৰ দৈহিক বিকাশৰ বাবে কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই পৰ্যাপ্ত নহয় । পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই আচল শিক্ষা নহয় । শিশুৰ দৈহিক বিকাশৰ বাবে ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰো আছে যথেষ্ট প্ৰয়োজন । আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যৎ । সেয়েহে শিশুক এখন বজাৰ প্ৰদান কৰি নলবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ে আয়োজন কৰিছে বিদ্যালয় চৌহদতেই সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ হোৱা এখন বজাৰ ।
যাৰ যোগেৰে শিশুক ব্যাৱহাৰিক শিক্ষাৰে অৰ্থনৈতিক শিক্ষাত যথেষ্ট সহায়ক হোৱাৰ আশা কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই । নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন মৰোৱাই আজি নিকেতনৰ ভিতৰত আয়োজন কৰে এই 'শিশু মেলা' নামেৰে বজাৰখন । য'ত নিকেতনখনৰ অংকুৰ আৰু মুকুল শ্ৰেণীৰ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে বজাৰখনত বিক্ৰেতাৰূপে বহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বিক্ৰেতাৰ ৰূপত কণমানি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কাষতে বহি ৰৈছে অভিভাৱক-অভিভাৱিকাসকল ।
বজাৰখনত কি নাই ! শাক-পাচলিৰ পৰা কাপোৰ-কানিলৈ । লাড়ু, পিঠা-পনাৰ পৰা পাৰ-মুৰ্গীলৈ । সকলো উপলব্ধ এইখন ব্যতিক্ৰমী বজাৰত । শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন মৰোৱাৰ বাকৰিত এক উখল-মাখল পৰিৱেশ । কোনোবাই আহি যদি শাক-পাচলিৰ দৰ-দাম কৰিছে । আন কোনোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী বজাৰখনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে পাৰ চৰাই ।
দাম-দৰ আৰু সামগ্ৰীৰ চিনাকী পৰিসৰত সহায়ক হোৱাকৈ আয়োজন এই বিশেষ বজাৰখনৰ । য'ত প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দাম গ্ৰাহকে দেখাকৈ লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে । থলুৱা শাক-পাচলি, চাদৰ-মেখেলা, লাড়ু, পিঠা-পনা, কচু, ঢেঁকীয়া, টেঙা, আচাৰ ইত্যাদি ভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ এই ব্যতিক্ৰমী বজাৰখনত ।
নিকেতনখনৰ আচাৰ্যা হিমানী বৈশ্যই কয়, "ছাত্র-ছাত্ৰীক কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই নহয়, ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰো প্ৰয়োজন । আজি আমি নিকেতন চৌহদত এই শিশু মেলাখনৰ আয়োজন কৰিছোঁ । যাৰ যোগেৰে ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে বস্তুবোৰৰ নাম, বস্তুৰ চাহিদা আৰু বজাৰ কেনেকৈ বহে, বিক্ৰেতা, এই সকলোবোৰ দিশ জানিব পাৰিব । যাৰ যোগেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে ব্যৱসায়ৰ দিশেৰেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব ।"
আনহাতে অভিভাৱক-অভিভাৱিকাসকলেও বিদ্যালয়খনৰ এনে প্ৰচেষ্টাক শলাগ লয় । যাৰ যোগেৰে তেওঁলোকৰ সন্তানে শিশু অৱস্থাত বজাৰ-সমাৰেৰে এটি চিনাকি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায় । ইপিনে এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে গুজৰাটৰ পৰা প্ৰান্তীয় শিশু বাটিকা প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত আচাৰ্যা ৰিজুমণি বৰ্মনকে প্ৰমুখ্য কৰি জিলাখনৰ কেইবাখনো শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ শিশু বাটিকা আচাৰ্যা ।