ETV Bharat / state

১৮ বিঘা বড়ো ধান খেতিত উৎপাদন ১৫০ কুইণ্টল; টিংখাঙত আহাৰতেই ন-খালে মন্ত্ৰীয়ে

বাৰিষাৰ বোকাময় পথাৰত সোণালী হৈ জিলিকিল সোণগুটি ।

Shalguri Farmer Group produced 150 quintals in an 18 bigha paddy field in Tingkhong
১৮ বিঘা বড়ো ধান খেতিত উৎপাদন ১৫০ কুইণ্টল; আহাৰতেই ন-খালে মন্ত্ৰীয়ে (TV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : অসমৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত হৈছে আমূলৎ পৰিৱৰ্তন । কৃষি পথাৰ চন পৰি থাকিবলৈ নিদিয়াৰ সংকল্প লৈছে কৃষকে । আহাৰ মাহত ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ খেতিপথাৰত অন্ত নোহোৱা ব্যস্ততা বোকাময় পথাৰ সেউজীয়া কৰি আঘোণ মাহত সোণগুটি চপাবলৈ ।‌

আপোন পথাৰখন সেউজীয়া কৰিবলৈ কঠীয়া সিঁচা, মাটি চহোৱা আদি কামত ব্যস্ত প্ৰতিজন কৃষক । কোনোৱে যদি পুৱা গৰু হালখন লৈ পথাৰলৈ গৈছে, আন একাংশ কৃষকে ট্ৰেক্টৰ নতুবা পাৱাৰ টিলাৰ লৈ পথাৰত মাটি চহোৱাত ব্যস্ত । তেনে সময়ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে একাংশ কৃষকে ।

১৮ বিঘা বড়ো ধান খেতিত উৎপাদন ১৫০ কুইণ্টল; আহাৰতেই ন-খালে মন্ত্ৰীয়ে (TV Bharat Assam)

আঘোণ নহয়, আহাৰত ন-খালে উজনিৰ কৃষকে । কথাটো আচহুৱা যেন‌ লাগিলেও এয়া বাস্তৱ কৰি তুলিছে টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ পুৰণি শলগুৰিৰ কৃষকে ।‌

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃষক ৰাইজক একেখন পথাৰতে দুবাৰকৈ খেতি কৰি আয় দুগুণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ যি আহ্বান জনাইছিল সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ পুৰণি শলগুৰি সেউজমুখী আদৰ্শ কৃষক গ্ৰুপৰ ৰাইজে প্ৰায় ১৮ বিঘাত বড়ো ধানৰ খেতি কৰি প্ৰায় ১৫ হাজাৰ কেজি ধান উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

Shalguri Farmer Group produced 150 quintals in an 18 bigha paddy field in Tingkhong
১৮ বিঘা বড়ো ধান খেতিত উৎপাদন ১৫০ কুইণ্টল; আহাৰতেই ন-খালে মন্ত্ৰীয়ে (TV Bharat Assam)

এইবাৰ টিংখাঙৰ শলগুৰিত বাৰিষাৰ বোকাময় পথাৰত সোণালী হৈ জিলিকিল সোণগুটি ।

বড়ো ধানত কাচিৰ খেচ্ খেচ্ শব্দত ৰজনজনাই জেঠ মহীয়া পথাৰ ৷ কৃষকৰ মুখত বিৰিঙিছে প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি । ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে নিশা পুৰণি শলগুৰি সেউজমুখী আদৰ্শ কৃষক গ্ৰুপৰ কৃষক ৰাইজে প্ৰথমবাৰলৈ একেলগে অনুষ্ঠিত কৰিলে ন-খোৱা । কৃষকৰ সৈতে ন খালে টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ।

Shalguri Farmer Group produced 150 quintals in an 18 bigha paddy field in Tingkhong
১৮ বিঘা বড়ো ধান খেতিত উৎপাদন ১৫০ কুইণ্টল; আহাৰতেই ন-খালে মন্ত্ৰীয়ে (TV Bharat Assam)

ৰাইজৰ এনে উৎসাহত সঁহাৰি জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক দিনত কৃষিকৰ্মৰ সৈতে জড়িত ৰাইজক সকলোধৰণৰ সহায়-সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । মন্ত্ৰী বড়াই কৃষকসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ কঠীয়া পৰাৰ পৰা ধান দোৱালৈকে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে । আনকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও জেঠ মহীয়া সোণোৱালী হৈ পৰা বড়ো ধানৰ খেতি চাবলৈ আহিছিল টিংখাঙৰ শলগুৰিলৈ ।

মন্ত্ৰী বড়াই কৃষকসকলৰ সৈতে ন-খোৱাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "কৃষকৰ আয় দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব লাগে । এডোখৰ মাটিত আমি দুবাৰ তিনিবাৰ খেতি যে কৰিব পাৰো সেই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে সেউজমুখী আদৰ্শ কৃষক গ্ৰুপৰ কৃষকসকলে । কৃষকসকলৰ এবিঘা মাটিত ১৪ হাজাৰ টকা লাভ হৈছে । কৃষকসকলে পৰিকল্পিত চিন্তাৰে আগবাঢ়িলে সফল হ'ব পাৰিব । কৃষকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আগবাঢ়িছে ।"

লগতে পঢ়ক:জৈৱিক পদ্ধতিৰে আৰম্ভ কৰক কৃষিকাৰ্য, বহিঃৰাজ্যত কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই : প্ৰণৱ দত্ত

৮ হাজাৰ ধানৰ বীজ সংৰক্ষণেৰে অভিলেখ তিতাবৰস্থিত অসম ধান গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
সোণগুটি
PADDY FIELD
মন্ত্ৰী বিমল বড়া
SELF RELIANT FARMERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.