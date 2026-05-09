এখন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন, প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে

এখন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন, প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে
মৰিগাঁও চহৰৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ জাতীয় বিদ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । অনুষ্ঠিত কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত নিৰ্বাচন ।
Published : May 9, 2026 at 2:02 PM IST
মৰিগাঁও: পুথিগত শিক্ষাৰ উপৰিও গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক শিক্ষা আদিৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিপুষ্ট কৰাৰ লক্ষ্য মৰিগাঁৱৰ এখন বিদ্যালয়ৰ । কেৱল কিতাপৰ পঢ়া-শুনাতে আবদ্ধ নাথাকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এজন সচেতন আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁও চহৰত অৱস্থিত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ জাতীয় বিদ্যালয়ে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
শৈক্ষিক, সামাজিক আৰু ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে পৰিচিত কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন । গণতন্ত্ৰৰ পাঠ নিৰ্বাচনৰ মজিয়াত ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই কেনেদৰে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আৰু ভোটদানৰ গুৰুত্ব কি, সেই বিষয়ে ব্যৱহাৰিক জ্ঞান প্ৰদান কৰাই আছিল এই নিৰ্বাচনৰ মূল উদ্দেশ্য ।
এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহ-উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হয় । উখল-মাখল পৰিৱেশ আৰু নিৰ্বাচনী যুঁজৰ এক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যালয়খনত । প্ৰকৃত নিৰ্বাচনৰ দৰেই এক গম্ভীৰ অথচ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । এই নিৰ্বাচনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা হৈছিল ।
- প্ৰধানমন্ত্ৰী
- সাংস্কৃতিক সম্পাদক
- ক্ৰীড়া সম্পাদক
- সমাজসেৱা সম্পাদক
- লগতে আনুসংগিকক সকলো বিভাগৰ সম্পাদকীয় পদ ।
প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচনৰ দিনটোত এক শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে । বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই পদক্ষেপক অভিভাবক আৰু সচেতন মহলে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে ।
বহুজনৰ মতে, বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰাই ৰাজনীতি আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সুস্থ জ্ঞান লাভ কৰিলে ভৱিষ্যতে দেশৰ ৰাজনৈতিক দিশটো অধিক নিকা আৰু শক্তিশালী হ’ব । কেৱল শ্ৰেণী কোঠাৰ শিক্ষাৰ মাজত সীমাৱদ্ধ নাথাকি সামাজিক দায়িত্ববোধ আৰু নেতৃত্বৰ গুণাৱলী বিকশিত কৰিবলৈ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ জাতীয় বিদ্যালয়ে লোৱা এই আৰ্হি সঁচাকৈয়ে অনুকৰণীয় ।
এগৰাকী শিক্ষকে কয়,"শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ জাতীয় বিদ্যালয়ে ১১ বছৰত ভৰি দিছে । যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি আমি প্ৰতি বছৰৰ বাবে এখন ছাত্ৰ সংসদ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে সদস্য নিৰ্বাচন কৰিছোঁ । ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে, আমি যিহেতু ভাৰতৰ বাসিন্দা আৰু ভাৰতৰ মূল কথাটোৱেই হৈছে গণতন্ত্ৰ । গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সৰুকালৰ পৰাই যাতে এই গণতন্ত্ৰৰ উচিত উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি বুজি পায় । তেওঁলোকৰ ভোটটো কি বুজি পায় । সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই আমি এই পন্থা হাতত লৈছোঁ ।"