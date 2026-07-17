সোণম ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল এছ এফ আই-ডি ৱাই এফ আই
সমাজকৰ্মী, বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে শুকুৰবাৰে ২০ দিনত ভৰি দিলে ৷
Published : July 17, 2026 at 3:34 PM IST
গুৱাহাটী : ২০ দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত বিজ্ঞানী, পৰিৱেশবিদ সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ব্যক্তি বিশেষ, ভিন্ন দল-সংগঠনে ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত আৰু দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত এছএফআই, ডিৱাইএফআয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷
সোণম ৱাংচুকক বচাওক, সোণম ৱাংচুকৰ দাবী মানি লওক, বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক আদি শ্ল'গানেৰে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷
প্ৰতিবাদত অংশ লৈ লেখিকা-সাংবাদিক মাইনী মহন্তই কয়, "এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিব লাগে । এজন আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, উদ্ভাৱক, পৰিৱেশবিদ তেওঁ । গোটে বিশ্বই তেওঁক চিনি পায় । সেইজনক তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ এৰি দিছে, সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ কাৰণে ।"
ডিৱাইএফআইৰ নেতা নিৰংকুশ নাথে কয়, "জবাবদিহি হ'ব নিবিচাৰে চৰকাৰে । ৫৬ ইঞ্চি বুকুৰ চৰকাৰে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক ৷ কাৰণ তেওঁ পৰীক্ষা সঠিকভাৱে পাতিব পৰা নাই । বিজেপি চৰকাৰ গণতন্ত্ৰৰ হত্যাকাৰী । তেওঁলোকে মানুহৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে । আমি সোণম ৱাংচুকক মৰিবলৈ দিব নোৱাৰো । তেওঁৰ মৃত্যু হ'লে ইতিহাসত লিপিবদ্ধ থাকিব বিজেপি চৰকাৰ হত্যাকাৰীৰ চৰকাৰ বুলি ।"
উল্লেখ্য যে, সমাজকৰ্মী, বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে শুকুৰবাৰে ২০ দিনত ভৰি দিলে ৷ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৰ্বাংগীন সংস্কাৰ, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত সোণম ৱাংচুকে অনশন অব্যাহত ৰাখিছে ৷
লগতে পঢ়ক : আহুধানৰ সাতবিধ থলুৱা প্ৰজাতি সংৰক্ষণত ব্য়স্ত খেতিয়ক বিজয়