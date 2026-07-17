ETV Bharat / state

সোণম ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল এছ এফ আই-ডি ৱাই এফ আই

সমাজকৰ্মী, বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে শুকুৰবাৰে ২০ দিনত ভৰি দিলে ৷

SFI DYFI Protest in Guwahati
গুৱাহাটীত এছএফআই, ডিৱাইএফআইৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ২০ দিন ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত বিজ্ঞানী, পৰিৱেশবিদ সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ব্যক্তি বিশেষ, ভিন্ন দল-সংগঠনে ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ৷ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত আৰু দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত এছএফআই, ডিৱাইএফআয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

সোণম ৱাংচুকক বচাওক, সোণম ৱাংচুকৰ দাবী মানি লওক, বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক আদি শ্ল'গানেৰে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

গুৱাহাটীত এছএফআই, ডিৱাইএফআইৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ লেখিকা-সাংবাদিক মাইনী মহন্তই কয়, "এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিব লাগে । এজন আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, উদ্ভাৱক, পৰিৱেশবিদ তেওঁ । গোটে বিশ্বই তেওঁক চিনি পায় । সেইজনক তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ এৰি দিছে, সেইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ কাৰণে ।"

SFI DYFI Protest in Guwahati
গুৱাহাটীত এছএফআই, ডিৱাইএফআইৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

ডিৱাইএফআইৰ নেতা নিৰংকুশ নাথে কয়, "জবাবদিহি হ'ব নিবিচাৰে চৰকাৰে । ৫৬ ইঞ্চি বুকুৰ চৰকাৰে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰক ৷ কাৰণ তেওঁ পৰীক্ষা সঠিকভাৱে পাতিব পৰা নাই । বিজেপি চৰকাৰ গণতন্ত্ৰৰ হত্যাকাৰী । তেওঁলোকে মানুহৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে । আমি সোণম ৱাংচুকক মৰিবলৈ দিব নোৱাৰো । তেওঁৰ মৃত্যু হ'লে ইতিহাসত লিপিবদ্ধ থাকিব বিজেপি চৰকাৰ হত্যাকাৰীৰ চৰকাৰ বুলি ।"

উল্লেখ্য যে, সমাজকৰ্মী, বিজ্ঞানী তথা শিক্ষাবিদ সোণম ৱাংচুকৰ আমৰণ অনশনে শুকুৰবাৰে ২০ দিনত ভৰি দিলে ৷ দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সৰ্বাংগীন সংস্কাৰ, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত সোণম ৱাংচুকে অনশন অব্যাহত ৰাখিছে ৷

লগতে পঢ়ক : আহুধানৰ সাতবিধ থলুৱা প্ৰজাতি সংৰক্ষণত ব্য়স্ত খেতিয়ক বিজয়

TAGGED:

গুৱাহাটী
সোণম ৱাংচুক
এছএফআইৰ প্ৰতিবাদ
শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.