শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত মহানগৰীৰ নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীৰ
এছএফআই, ডিৱাইএফআই, এআইডিডব্লিউএ, চিআইটিইউৰ আহ্বানত গুৱাহাটীত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ ৷
Published : July 20, 2026 at 6:32 PM IST
গুৱাহাটী : কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী আৰু সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত সোমবাৰে প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সচেতন নাগৰিকে মহানগৰীৰ নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ এছএফআই, ডিৱাইএফআই, এআইডিডব্লিউএ, চিআইটিইউৰ আহ্বানত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ৷
ঘাইকৈ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত চলি থকা অনিয়মৰ তদন্ত আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ লগতে সোণম ৱাংচুকৰ দাবী মানি লওক, এনটিএ বাতিল কৰক, চিবিএছই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিসংগতি দূৰ কৰক আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷
ডিৱাইএফআইৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক নিৰংকুশ নাথে কয়, "আমি সোণম ৱাংচুকক সমৰ্থন কৰো ৷ দিল্লীত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ লগতে অসমতো বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষাবিদে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । সকলোৰে এটাই কথা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ নিচিনা মানুহ যিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলে সেইয়েহে তেওঁ পদত্যাগ কৰক । মোদী চৰকাৰে পুজিপতিৰ হৈ কাম কৰে ।"
এছএফআইৰ সম্পাদক ৰাজদ্বীপ মহন্তই কয়, "যোৱা সময়ত নিৰবিচ্ছিন্নভাবে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈ আছে । এইবাৰ নীট ইউজিৰ কাৰণে কুৰি জনতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহত্যা কৰিলে । বিফল শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগে । কিন্তু তেওঁলোকে কেনেদৰে আসন ধৰি ৰাখিব লাগে তাত ব্যস্ত । ধিক্কাৰ জনাইছো চৰকাৰৰ এই মানসিকতাক । নতুন প্ৰজন্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত ভৰিৰে গচকি পেলাব বিচৰা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নতুন প্ৰজন্ম ক্ষান্ত হৈ নাথাকে প্ৰতিবাদ কৰাটো স্বাভাৱিক ।"
আনহাতে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলেও সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।
লগতে পঢ়ক: ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত থিয় হ'ল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীও