বিলাসী হোটেলত নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া বেহা, আৰক্ষীৰ জালত ৭ গৰাকী যুৱতী

বিলাসী হোটেলত নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া বেহা, আৰক্ষীৰ জালত ৭ গৰাকী যুৱতী
৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা অৰ্বিট নামৰ এখন বিলাসী হোটেলত উৎখাত কৰা হয় এই নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটিটো ।
Published : June 16, 2026 at 11:30 AM IST
যোৰহাট: সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটত অবাধে চলিছে নাৰীদেহৰ বেহা । যোৰহাট নগৰৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে চৌদিশে গঢ়ি উঠিছে নামী দামী অট্টালিকা আৰু বিলাসী হোটেল । সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই নগৰৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি ।
সোমবাৰে নিশা যোৰহাটত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে এক নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি । ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা অৰ্বিট নামৰ এখন বিলাসী হোটেলত উৎখাত কৰা হয় এই নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটিটো । যোৱা তিনি বছৰে যোৰহাটৰ এইখন বিলাসী হোটেলত নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল । ইয়াৰ মাজতেই গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি আৰক্ষীয়ে ৭ গৰাকী যুৱতী আৰু ৮ জন যুৱকক হাতে-লোটে ধৰা পেলায় আটক কৰে ।
আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছাৰ বাবে হোটেলখনৰ কৰ্মচাৰীকো আটক কৰে । যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত সোমবাৰে নিশাৰে পৰা পুৱতি নিশাপৰ্যন্ত এইখন হোটেলত চলিল এই অভিযান । এইখন বিলাসী হোটেলৰ পৰা নগাঁও, কাজিৰঙা, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আদি ভিন্ন স্থানলৈ যুৱতী যোগান ধৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । জনৈক পেগু উপাধিধাৰী এগৰাকী মহিলাৰ নেতৃত্বত চলি আছিল নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় । এইগৰাকী মহিলাই গ্ৰাহকৰ পছন্দ অনুসৰি যুৱতী, বোৱাৰী যোগান ধৰি আহিছে বুলিও অভিযোগ উঠিছে ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অভিষেক কুমাৰ যাদৱে কয়, ‘‘আমি আজি এক খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান আৰম্ভ কৰি হাটে-লোটে ৭ গৰাকী যুৱতী আৰু ৮ জন যুৱকক আটক কৰিছোঁ । আৰক্ষীয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে এনে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । আমি আদালতত সকলো প্ৰমাণ দাঙি ধৰিম ।"
উল্লেখ্য় যে এই বিলাসী হোটেলখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু চৌপাশত বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ লগত বহু লোক জড়িত থকাৰ আশংকা কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ ঘাটিত আৰক্ষী; লাখে লাখে ওলাইছে টকা