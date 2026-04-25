ধুমুহাই তচনচ কৰিলে বহুতৰে সপোন: ধেমাজিত টিনপাত পৰি আহত মহিলা
ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ । ঘৰৰ টিনপাত পৰি এগৰাকী মহিলা আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
Published : April 25, 2026 at 5:54 PM IST
জোনাই : পুৱাই গুজৰি-গুমৰি এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিল । এফালৰ পৰা সকলো তচনচ কৰি গ'ল । ঘৰ-বাৰী, গছ-গছনি ভাঙি চূৰমাৰ কৰিলে ধুমুহা জাকে । শনিবাৰে পুৱাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহা-বৰষুণে কালৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা গ'ল । ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
বিশেষকৈ ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাৰ ফলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । জিলাখনৰ চিলাপথাৰ, জোনাই আদিত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰে । ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰে । সমান্তৰালকৈ বহু লোকৰ ঘৰত গছ ভাঙি পৰাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
জোনাইৰ চিমেন চাপৰি, ডেকাপাম, চিলাপথাৰৰ ডিমৌ, চিমেনমুখ, অকাজান, চিলাসূতিৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাই তাণ্ডব চলায় । গছ-গছনি পৰি বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি যোৱাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতৰ খুঁটা-তাঁৰ ছিগি যায় ৷ যাৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ পৰে । চিলাপথাৰ নগৰৰ ৰে'লগেটৰ সন্মুখত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত কেবাখনো দোকানৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয় ।
ইফালে পুৱাই অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ঘৰৰ টিনপাত মূৰত পৰি এগৰাকী মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । মহিলাগৰাকী জোনাই চমকং হাউলিপাম গাঁৱৰ নবীন নাৰ্জাৰীৰ পত্নী মংগলটি নাৰ্জাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
একপ্ৰকাৰ ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বহু লোক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । যাৰ বাবে লোকসকলে ক্ষতিপূৰণৰ দাবীও জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আজি পুৱা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত আমাৰ ডিমৌ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰে । গছ-গছনি পৰি ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে নাইকীয়া কৰিছে । লগতে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগি বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈছে । সেইকাৰণে এটাই অনুৰোধ অনতিপলমে বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু ঘৰবোৰ ভঙাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়ে, সেয়াই আমাৰ আহ্বান ।"
সম্প্ৰতি অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি যোৱাৰ ফলত আশ্ৰয় আৰু বাসস্থানৰ সংকটত পৰিছে বহু লোক । ইফালে ধুমুহাৰ ফলত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস হোৱাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলো সমস্যাত পৰিছে ।
