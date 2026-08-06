উৰিয়ামঘাটত ৰেংমা নদীৰ খহনীয়াই নিদ্ৰা হৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ

উৰিয়ামঘাটত ৰেংমা নদীৰ খহনীয়াই নিদ্ৰা হৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ
ৰেংমা নৈৰ খহনীয়াত কেইবাটাও পৰিয়ালে মাটি সম্পত্তি হেৰুৱাইছে । শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ ।
Published : August 6, 2026 at 8:44 PM IST
সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত উৰিয়ামঘাটৰ ২ নং ৰজাপুখুৰী অঞ্চল শেহতীয়াকৈ ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে । ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ বহু লোকৰ ভূমি ৰেংমা নদীত জাহ গৈছে । নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়াই নৈপৰীয়া ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে । অঞ্চলটোৰ লোকসকলে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে প্ৰায় ২০-২৫ ঘৰ লোকৰ মাটি-সম্পত্তি ৰেংমা নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । এনেদৰে খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে অঞ্চলটোলৈ অধিক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলিও ৰাইজে আশংকা কৰিছে ।
অৱশ্যে অঞ্চলটোক খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিগত বৰ্ষতো প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্কুপাইন স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । কিন্তু ৰেংমা নৈৰ বাঢ়নী পানী আৰু প্ৰচণ্ড সোঁতৰ সন্মুখত সেই ব্যৱস্থাই বিশেষ ফল নিদিলে আৰু পুনৰ খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিলে । স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে এইবাৰ পৰিস্থিতি বেয়া হোৱাৰ লগে লগে প্ৰশাসনে তাৎক্ষণিকভাৱে পুনৰ পাৰ্কুপাইন স্থাপনৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে । প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপক ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ শংকা আঁতৰা নাই । ৰাইজৰ মতে কেৱল পাৰ্কুপাইনৰ দ্বাৰা এই ভয়াৱহ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে, স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জৰুৰীভাৱে জিঅ' বেগৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় মহিলাই কয়, "নৈৰ পাৰত ২০-২৫ ঘৰ মান মানুহ আছে । নদীত বহুত মাটি গৈছে । ডাঙৰ বাৰী আছিল, এতিয়া সীমা পাইছে । আন স্থানলৈ যাবলৈও মাটি নাই । খহনীয়া হৈ থকা ১০-১৫ দিন মানেই হৈছে ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "যোৱা বছৰেই পাৰ্কুপাইন দিছিল । যোৱা বছৰ পাৰ্কুপাইন দিয়াৰ কাৰণে পানীৰ সোঁতটো অলপ ৰৈ গৈছিল । এতিয়া পানীৰ সোঁত বেছি হৈছে, পাৰ্কুপাইন উটুৱাই লৈ গৈছে । প্ৰশাসনৰ লোকসকল আহিছে আৰু পাৰ্কুপাইনো পঠিয়াইছে ।"
মহিলাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "যোৱা বছৰ আমাৰ বহু মাটি গৈছে । মানুহৰ ঘৰো গ'ল, কিন্তু এই বছৰ মাটি আধা বিঘাকৈ গ'ল । আমাৰ ঘৰখনহে আছে এতিয়া । পাৰ্কুপাইন দিয়াৰ পাছতো আমাক জিঅ' বেগ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
এনে পৰিস্থিতিত অঞ্চলটোৰ লোকসকলে নিশা উজাগৰে কটাবলগীয়া হৈছে । ৰাইজৰ এটাই দাবী শীঘ্ৰে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে ।
লগতে পঢ়ক :