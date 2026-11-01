বৰষুণহীন বাৰিষা: খৰাং সংকটৰ দিশে অসমৰ কৃষিখণ্ড !
স্বাভাৱিকতকৈ ২৮ শতাংশ কম বৰষুণ আৰু অপৰ্যাপ্ত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত কৃষিখণ্ড গভীৰ সংকটত পৰিছে ।
Published : November 1, 2026 at 10:42 AM IST
গুৱাহাটী: কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখন অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি যোৱাটো এক উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে । অসমত এইবাৰো দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী জলবায়ুৱে স্বাভাৱিকভাৱে বৰষুণৰ মুখ দেখুৱাব নোৱাৰিলে । জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ বিগত চাৰিমহীয়া মৌচুমী ঋতুত ৰাজ্যখনত এই পর্যন্ত বৰষুণৰ ঘাটিৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ ২৮ শতাংশ ।
অক্টোবৰৰ মাহো শেষ হ'ল কিন্তু বৰষুণ নহ'ল । বতৰৰ হিচাপত এইখিনি সময়ত শীতৰ অনুভৱ হ'ব লাগিছিল যদিও তাপমান কমা নাই । এতিয়াও গৰম অনুভূত হয় । অৱশ্যে বিগত দুদিন ধৰি গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ বতৰ কিছু পৰিমাণে ডাৱৰীয়া হৈ আছে ।
ইফালে গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি পহিলা নৱেম্বৰত আকাশত মেঘ থকাৰ লগতে পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে নৱেম্বৰত মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰষুণ হোৱাৰ বিশেষ সম্ভাৱনা নাই । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সামান্য পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে সামগ্রিকভাৱে অসমসহ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যতো এইবাৰ মৌচুমী বৰষুণৰ ঘাটিয়ে চিন্তাৰ কাৰণ সৃষ্টি কৰিছে । গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য মতে জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সামগ্রিকভাৱে ২৬ শতাংশ বৰষুণৰ ঘাটি হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত মেঘালয়ত সর্বাধিক ৬০ শতাংশ, মণিপুৰত ৪৬ শতাংশ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ৪৪ শতাংশ বৰষুণৰ ঘাটি হৈছে ।
বিশেষকৈ অধিক বৰষুণৰ বাবে পৰিচিত মেঘালয়ত এইবাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কমিছে । জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাজ্যখনত স্বাভাৱিকভাৱে ২,৬৯৫.৩ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হোৱাৰ বিপৰীতে এইবাৰ হৈছে মাত্ৰ ১,০৭৭.১ মিলিমিটাৰ । ফলত মেঘালয়ত ৬০ শতাংশ বৰষুণৰ ঘাটি ৰেকৰ্ড হৈছে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যতে অৱশ্যে একে পৰিস্থিতি নহয় ।
ছিকিম আৰু নাগালেণ্ডত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক বৰষুণ হৈছে । ছিকিমত ৯ শতাংশ আৰু নাগালেণ্ডত ৬ শতাংশ অতিৰিক্ত বৰষুণ হৈছে । আনহাতে মিজোৰামত ১৯ শতাংশ আৰু ত্ৰিপুৰাত ১৬ শতাংশ বৰষুণৰ ঘাটি হৈছে । সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতে এইবাৰৰ মৌচুমী বৰষুণৰ ছবি অৱশ্যে স্বাভাৱিক নহয় ।
অঞ্চলটোৱে জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ নিজৰ দীৰ্ঘম্যাদী গড় বৰষুণৰ মাত্ৰ ৭৪ শতাংশহে লাভ কৰিছে । পূব আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতত এই সময়ছোৱাত হোৱা ১,০১৭.১ মিলিমিটাৰ বৰষুণ ১৯০১ চনৰ পাছৰ সময়ছোৱাত সর্বনিম্ন বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্রকাশ কৰিছে । ইফালে দেশৰ সামগ্রিক ছবিখনতো এইবাৰ মৌচুমী বৰষুণ কিছু কম হৈছে । জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ দেশত হোৱা মুঠ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমী বৰষুণ দীৰ্ঘম্যাদী গড়ৰ ৮৭ শতাংশ ।
উল্লেখ্য যে মৌচুমী বৰষুণৰ এই ঘাটিৰ প্ৰভাৱ কৃষিক্ষেত্ৰতো পৰিছে । কৃষি বিশেষজ্ঞ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে খাৰিফ শস্যৰ বাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমীৰ বৰষুণ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিশেষকৈ জুলাই মাহত পর্যাপ্ত বৰষুণ হোৱাটো কৃষিৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল সমূহতো কৃষিকাৰ্য বহু পৰিমাণে মৌচুমী বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
লক্ষ্যণীয় বিষয় যে চলিত বৰ্ষত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমীৰ আগমনো সামান্য পলম হৈছিল । ১০ জুনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল মৌচুমীৰ আৱৰণলৈ আহিছিল । ২০২৫ চনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌচুমীয়ে ১৪ অক্টোবৰত বিদায় লৈছিল । মৌচুমীৰ বিদায়ৰ লগে লগে বতৰৰ ৰূপো সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ।
বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি আহি আকাশ মুকলি হোৱাৰ সময়ত ধীৰে ধীৰে শীতৰ আগমনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব । কিন্তু ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে সেই পৰিৱেশ অনুভূত হোৱা নাই । এইবাৰৰ মৌচুমীয়ে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এৰি থৈ গ'ল বৰষুণৰ যথেষ্ট ঘাটি । যাৰ প্ৰভাৱ কৃষি আৰু আগন্তুক বতৰৰ ওপৰত কিমান পৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব । ইফালে জুন মাহত ৰাজ্যত ২৮ শতাংশ বৰষুণৰ ঘাটি হোৱাত ২৪ খন জিলাত প্ৰভাৱ পৰিছিল । যিটো কৃষিখণ্ডৰ বাবে উদ্বেগজনক ।
এই সন্দৰ্ভত কৃষি বিজ্ঞানী অঞ্জন শৰ্মাই কয়,"বৰষুণৰ এই ঘাটি অব্যাহত থাকিলে ধান ৰোপণ, শাক-পাচলি আৰু অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । বহু অঞ্চলত মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস পোৱাত কৃষকসকলে চিন্তিত হৈ পৰিছে । এইক্ষেত্রত পানীৰ সংৰক্ষণ, বিকল্প জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আৰু কৃষক সকলক সময়োপযোগী পৰামৰ্শ প্ৰদান গুৰুত্বপূৰ্ণ । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে খাপ খুৱাই কৃষি পৰিকল্পনা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"মৌচুমী বায়ুৰ ফলত অসম আৰু উত্তৰ-পূবকে ধৰি পূব ভাৰতত বৰষুণ হয় । একেদৰে ভূমধ্য সাগৰত সৃষ্ট পশ্চিমীয়া বায়ু প্ৰৱাহৰ ফলত উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতত বৰষুণ হয় । কিন্তু এইবাৰ এই দুয়োবিধ বায়ু প্রবাহে দুর্বল হোৱাৰ ফলত বৰষুণৰ ঘাটিয়ে একপ্ৰকাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । গতিকে পানীৰ অভাৱত খেতিৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । অসমৰ কৃষিকাৰ্য বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । তেনেস্থলত বতৰৰে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্রয়োজনীয় জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আজিও উন্নত কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত কৃষকৰ মূৰত মাধমাৰ পৰিছে ।"
ইফালে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি এই বছৰৰ বাৰিষাৰ প্ৰথম অংশত অৰ্থাৎ জুন আৰু জুলাই মাহত অসমত স্বাভাৱিকতকৈ প্ৰায় ২৮ শতাংশৰ পৰা ৩০ শতাংশলৈ কম বৰষুণ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আগষ্ট মাহতো ৰাজ্যৰ প্ৰায় ১৭ খন জিলাত বৰষুণৰ অভাৱ দেখা গৈছিল । লক্ষ্যণীয় বিষয় যে প্ৰতি বছৰে বানপানীৰ সন্মুখীন হোৱা অসমত এইবাৰ এক বিচিত্ৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত বৰষুণৰ নাটনি হোৱা স্বত্বেও জুলাই মাহত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট আদিকে ধৰি উজনিৰ কেইবাখনো জিলাত ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হয় । কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনৰ খেতিয়কসকল মূলতঃ বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
বাৰিষা কালত পৰ্যাপ্ত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে বহু ঠাইত শালি ধানৰ ৰোপণ কাৰ্য ব্যাহত হৈছে । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে আৰু নদীসমূহৰ পানীৰ স্তৰ অনিয়মিত হোৱাৰ বাবে পৰম্পৰাগত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাসমূহেও পথাৰত প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই । যাৰ ফলত কৃষিকাৰ্যত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে বিধানসভাত দিয়া তথ্য অনুসৰি অসমত বিগত ১০ বছৰত বাস্তৱত মুঠ ৭০,৮৩৫ হেক্টৰ কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ হৈছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ ভৌগোলিক মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে ৭৮,৪৩৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ । ইয়াৰে মুঠ খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ হ'ল ৪০,৮৭,৭৩৪ হেক্টৰ আৰু প্ৰকৃত খেতি কৰা মাটিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৭,৫৮,৭৫৭ হেক্টৰ ।
অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ সামান্য পৰিমাণৰ কৃষিভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নথকা বাবেই কৃষকে বতৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি কৃষি-কাৰ্য কৰিবলগীয়া হয় । বেছি সংখ্যক কৃষকে বছৰত এবাৰে কৃষিকাৰ্য কৰিবলগীয়া হয় । বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যৰ ১৪,২৯,৭৮০ হেক্টৰ কৃষিভূমিত বছৰত এবাৰ কৃষিকাৰ্য কৰা হয় । আনহাতে ৰাজ্যৰ ১৩,২৮,৯৭৭ হেক্টৰ কৃষিভূমিত বছৰত একাধিক খেতি কৰা হয় । তেনেস্থলত বৰষুণৰ ঘাটি হ'লে কৃষক সকল সমস্যাত পৰাটো স্বাভাৱিক ।