জোনাইত বাঢ়নী পানীৰ সোঁতে ভাঙিলে ৰে'লৱে দলং, ৰে'ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পানীত উটি গ'ল দুজন
চিমেন, গাই নদীৰ ভয়াৱহ ৰূপ ৷ চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা ৰে'লৱে দলঙৰ খুঁটা খহাই নিলে সোঁতে, ৰে'ল সেৱা ব্যাহত ৷
Published : June 28, 2026 at 8:56 PM IST
জোনাই : দেওবাৰৰ দুপৰীয়াৰ পৰাই চিমেন নদী, ডিমৌ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জোনাইৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৷ হঠাৎ ফেনে ফুটুকাৰে চিমেন নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত বালিখুটি, হৰিনাথপুৰ হাজং, হৰিনাথপুৰ বেংগলী, হৰিনাথপুৰ খেৰনীবস্তি, জামালপুৰ, গটপট্টা, ছাগলীকটা, জামালপুৰ আৰু লক্ষিমীপাৰা আদি প্ৰায় ১০ খনৰো অধিক গাঁও বানত বুৰ গৈছে ৷
ইফালে বালিখুটি গাঁৱৰ তিনিজনকৈ লোকে একেলগে গৰাৰ ওপৰত ৰৈ প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা সময়তে তিনিজনকৈ লোকক উটুৱাই নিছে ৷ ইয়াৰে সুদামা যাদৱ(৭৯), কালু দাস(৬০)ৰ লগতে আন এজন লোকক চিমেন নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়ে ৷ ইয়াৰে এজনে কোনোমতে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যদিও বৰ্তমানলৈকে সুদামা যাদৱ আৰু কালু দাসৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
সেই ঘটনাৰ ঠিক কেইমিনিট মানৰ পাছতে চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা ৰে'লৱে দলঙৰ এটা খুঁটা খহাই নিয়াৰ ফলত দলঙখনৰ এটা অংশ ভাগি পৰে ৷ ফলত দেওবাৰে মুৰ্কংচেলেক অভিমুখী বা গুৱাহাটী অভিমুখি সকলোবোৰ ৰে'ল সেৱা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ এই কথা জানিবলৈ দিছে ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
ইফালে ধেমাজিৰ মাজেৰে বৈ যোৱা গাই নদীৰ উৎপত্তিস্থলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ গাইনদীৰ উৎপত্তিস্থলৰ নামনি চিয়াং জিলাৰ চিজেত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ভূমিস্খলনৰ ফলত চিজিত জলস্তৰ আংশিকভাৱে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ৷ যাৰ বাবে গাইনদী নদীৰ জলস্তৰ ব্যাপকহাৰত বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ ফলত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰলুং, আমগুৰি, চিচিবৰগাঁও, বেতনিপাম, শ্ৰীপাণি, নিলখ, মৰিধল আৰু গোহাঁইগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ কিছু অংশত বানত ডুব যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন, ভাৰতীয় সেনা, এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফে সমন্বিতভাবে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি নিৰাপদ স্থানত থাকিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনে ৷
লগতে পঢ়ক:ধেমাজিৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী, দুই মন্ত্ৰীক তাৎক্ষণিকভাৱে জিলাখন ভ্ৰমণৰ নিৰ্দেশ