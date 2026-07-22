যোৰহাটত বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ, বানৰ সমান্তৰালকৈ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ

যোৰহাটত বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ, বানৰ সমান্তৰালকৈ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ
ডুব গৈছে উত্তৰ-পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল । গা কৰি উঠিছে জ্বৰ, ডায়েৰীয়া, চৰ্ম ৰোগ আদিয়ে ।
Published : July 22, 2026 at 1:13 PM IST
যোৰহাট: উজনি অসমত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈয়ে আছে । ঘৰ-বাৰী হেৰুৱাই এতিয়া বানাক্ৰান্তই নামঘৰ, ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । যোৰহাটতো একেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ এলেংমৰা অঞ্চলত বানাক্ৰান্তৰ দুখ-দুৰ্দশা কুলাই পাচিয়ে নধৰা অৱস্থা হৈছে । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি অঞ্চলটোত নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী, চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ নামত নামমাত্ৰ খাদ্য সামগ্ৰীহে লাভ কৰিছে । সকলো ফালেই এক বৰ্ণনা কৰিব নোৱৰা পৰিৱেশ হৈছে ।
অঞ্চলটোত বানৰ সামান্তৰালভাৱে বানাক্ৰান্তৰ মাজত দেখা দিছে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা । ফলত জ্বৰ, ডায়েৰীয়া, চৰ্মৰোগ আদিয়ে গা কৰি উঠিছে । সেইবাবে ৰাইজক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ যোৰহাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ পৰা অহা চিকিৎসকৰ এটা দলে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে । এই শিবিৰতে বানাক্ৰান্তই স্বাস্থ্য় পৰীক্ষা কৰোৱাইছে । চিকিৎসকৰ দলটোৱে ৰোগীক যাৱতীয় ঔষধ পাতিও যোগান ধৰিছে ।
এই স্বাস্থ্য শিৱিৰত অংশগ্ৰহণ কৰি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী জ্য়েষ্ঠ চিকিৎসকে কয়, "বানাক্ৰান্তৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি বানবিধ্বস্ত এলেকালৈ আহিছো । কাৰণ বানৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোক বানৰ বাবে বিভিন্ন ৰোগ হৈছে । তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় ঔষধ পাতি যোগান ধৰিছো । যিসকল বানাক্ৰান্তৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি হৈছে তেওঁলোকক আমি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰিছো, কিয়নো এই স্বাস্থ্য শিবিৰত ইমান সা-সুবিধা নাই ।"
জ্য়েষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, "বানাক্ৰান্ত অঞ্চলবোৰত জ্বৰ, ছালৰ সমস্যা, শ্বাসজনিত সমস্যা আদিয়ে গা কৰি উঠিছে । আনহাতে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিৰত গৰ্ভৱতী মহিলাকো চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ভোগদৈয়ে যোৰহাট জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটো পানীত ডুব গৈছে । বহু লোকৰ বাসগৃহ আৰু বিভিন্ন আচবাব আৰু বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী পানীত ডুব গৈছে । ভোগদৈৰ বলীয়া বানে কৃষিপ্ৰধান অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি নষ্ট কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:ৰাজ্যত এদিনতে বানত ২১ জনৰ মৃত্যু; ১৬ খন জিলাত ৫.৪ লাখ লোক আক্ৰান্ত
কাজিৰঙাত বানত বুৰিল ৬ টাকৈ বন শিবিৰ
এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে যোৰহাটত হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ, থাকিবলৈও নাই উপযুক্ত ঠাই