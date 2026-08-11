কলগাছিয়াত খহনীয়াৰ কালৰূপ; পাঁচ বছৰত বেঁকী নদীত জাহ অৰ্ধশতাধিক শিক্ষানুষ্ঠান

কলগাছিয়াত খহনীয়াৰ কালৰূপ; পাঁচ বছৰত বেঁকী নদীত জাহ অৰ্ধশতাধিক শিক্ষানুষ্ঠান
ভয়ংকৰ খহনীয়াত নৈৰ বুকুত জাহ গ'ল অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ লগতে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ।
Published : August 11, 2026 at 1:33 PM IST
জনিয়া : বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বৰপেটাত ভয়াৱহ খহনীয়া অব্য়াহত আছে । জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বেঁকী আৰু জলজলী আাদি নদীৰ তীব্ৰ খহনীয়াত ইতেমধ্য়ে শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি আৰু কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে বহু পৰিয়ালৰ ভেঁটি-মাটি নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে । বহুতে নিৰাপদ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ হোৱাৰ পিচতো সেই ঠাইতো খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
জিলাখনৰ কচুমাৰা, মাজৰচৰ, জনিয়া, বহৰি, বাঘবৰ আৰু কলগাছিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিবছৰে বানপানীৰ লগতে ভয়াৱহ খহনীয়াই সাধাৰণ জনতাক সৰ্বস্বান্ত কৰিছে ।
ইয়াৰ পিচতো এই অঞ্চলসমূহত কোনো ধৰণৰ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । বিগত সময়ত স্থানীয় সাংসদগৰাকীয়েই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিশেষ ভূমিকা কৰা নাই বুলিও একাংশ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
জাইকাৰ প্ৰতিনিধি দলেও কৰিছিল পৰিদৰ্শন :
খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে পাৰ্কুপাইনৰ ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে যদিও সেয়াও নৈৰ প্ৰৱল সোঁতে উটুৱাই নিছে । ২০২৪ৰ জুলাইত আনকি জাপান ইণ্টাৰনেচনেল কো-অপাৰেচন এজেঞ্চী চমুকৈ জাইকাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ কৰাৰকুৰত বেকী নদীৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিছিল ।
অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তত্ত্বাৱধানত অঞ্চলটোত উপস্থিত হোৱা দলটোৱে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা ব্যৱস্থাও পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত ৰাইজে কোনো সুফল লাভ কৰা নাই । ইতিমধ্য়ে এই অঞ্চলসমূহত কেইবাখনো বিদ্য়ালয়ৰ লগতে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাত কণ কণ শিশুসকলৰ পাঠগ্ৰহণত ব্য়াঘাত জন্মিছে ।
কলগাছিয়াত খহনীয়াৰ কালৰূপ :
জিলাখনৰ কলগাছিয়া অঞ্চলত বিগত তিনিৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত বেকী নৈৰ বিধ্বংসী খহনীয়াৰ কৱলত পৰি নদীত জাহ গৈছে শ শ হেক্টৰ বিঘা ভূমি । অঞ্চলটোৰ কামাৰপাৰাত প্ৰায় ৫০০ বিঘা, গুইলেজাত ১০০ , মোৱামাৰীত ১০০ , কাচুকাটিত ৮০ , কাউৰজাহীত ৮০, বলাইপাথাৰত ৫০, খাৰবাল্লীত ৩০০ , আমগুৰিত ২০০, শওপুৰত ৩০০ , সুতিৰপাথাৰত ১০০ , ছনপুৰাত ২০০, ৰছুলপুৰত ১০০, সাওৰাচৰাত ১০০০ , চিকনীত ৩০০, মইনবড়ীত ১০০০, জয়পুৰত ৪০০, তাৰাকান্দিত ২০০, চতলাত ৪০০ বিঘা কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । ইমান ক্ষয়-ক্ষতি হোৱাৰ পিছতো বেকী নৈৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰে ।
নদীৰ বুকুত জাহ অৰ্ধশতাধিক শিক্ষানুষ্ঠান :
বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলত বিগত তিনিৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত বেকী নৈৰ বিধ্বংসী খহনীয়াই উটুৱাই নিলে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক শিক্ষানুষ্ঠান। তাৰ ভিতৰত চৰ গুইলেজা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কাচুকাটি চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কাউৰজাহী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ বলাইপাথাৰ চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বলাইপাথাৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, কাউৰজাহী অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, কাউৰজাহী চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, বলাইপাথাৰ চৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, খাৰবাল্লী চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ডাউকমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, সুতিৰ পাথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, আমগুৰি চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ছনপুৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, শওপুৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, শওপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কৰাৰকুৰ এল পি স্কুল, কালামপুৰ চৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, সোণাপুৰ চৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, হাজী কৈফিয়ৎ আলী এমই স্কুল, সালেকুৰা এলপি স্কুল, গলিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ৰছুলপুৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, টাপাজুলী এলপি স্কুল, কৈমাৰী এলপি স্কুল, সাওৰাচৰা পাথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, সাওৰাচৰা জনপ্ৰিয় এলপি স্কুল, সাওৰাচৰা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ, মজিদভিটা এলপি স্কুল, বালিকুৰি কলনী এলপি স্কুল, সোণাবাৰী হাইস্কুল, সোণাবাৰী এলপি স্কুল, ঢাকালিয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, হালধীয়াপাৰা এলপি স্কুল, মইনবড়ী গাঁৱৰ কেইবাটাও অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰকে ধৰি প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদি বেকী নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে । তদুপৰি মন্দিৰ, মছজিদ আদি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সমূহো নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে ।
সাওঁৰাচৰা গাঁৱত বেঁকীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ :
কলগাছিয়াৰ সাওৰাচৰা গাঁৱত বেঁকী নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়াই লৈছে কালৰূপ । খহনীয়াৰ ফলত নৈৰ বুকুত জাহ গ'ল অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ লগতে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । বিগত দুমাহৰ ভিতৰতে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ, কৃষিভূমি নৈত জাহ গৈছে । সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে পাঠদান । ফলত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যৎক লৈ চিন্তিত অভিভাৱক ।
বেঁকী নদীৰ প্ৰবল সোঁতত ক্ৰমাৎ অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত তথা মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ সাওৰাচৰা গাঁও । বিগত দুমাহ ধৰি অব্যাহত থকা ভয়ংকৰ খহনীয়াই ইতিমধ্যে তচনচ কৰিছে গাঁওখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি, এই সময়ছোৱাত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে । কেৱল বাসগৃহই নহয়, খহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি, গছ-গছনি আৰু অন্যান্য সম্পত্তি ।
এতিয়া খহনীয়াই গ্ৰাস কৰিছে গাঁওখনৰ শিক্ষানুষ্ঠান । বেঁকী নদীৰ বুকুত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে ১০৯৫ নং সাওৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । একেদৰে নৈত বিলীন হৈছে ১২৪ নং সাওৰাচৰা গাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ । বিদ্যালয় গৃহটো ভাঙি নৈত জাহ যোৱাৰ পাছত বন্ধ হৈ পৰিছে পাঠদান । ফলত কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাজীৱন অনিশ্চয়তাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়," এই অঞ্চলত খহনীয়াই যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছে । খহনীয়াৰ বাবে প্ৰায় ৩০০টা পৰিয়াল অন্য় ঠাইলৈ যাবলগীয়া হৈছে । শেহতীয়াভাৱে ১০৯৫ নং সাওৰাচৰা জনপ্ৰিয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন জাহ গৈছে । অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ এটাও নদীত বিলীন হৈছে । পাঠদান বন্ধ হৈ থকা শিশুসকলৰ ভৱিষ্য়ত জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি অহাৰ উপক্ৰম হৈছে । খহনীয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে ।"
বিদ্যালয়ৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নকৰালৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাঠদান কেনেদৰে চলিব, তাক লৈ অভিভাৱক আৰু স্থানীয় ৰাইজ এতিয়া চিন্তিত ।
স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বেঁকী নদীৰ খহনীয়াই অঞ্চলটোত ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আহিছে । প্ৰতিবছৰে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি নৈত জাহ যোৱাৰ লগতে বহু পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে; কিন্তু খহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে এতিয়াও ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।
ধুবুৰীৰ সাংসদৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ :
ইফালে, ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে খহনীয়াক্ৰান্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ সময় উলিয়াব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ক্ষুব্ধ ৰাইজে । আনহাতে, মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে পূৰ্বে পাৰ্কুপাইন স্থাপন কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও বেঁকী নদীৰ প্ৰৱল সোঁতত সেই পাৰ্কুপাইনসমূহো ইতিমধ্যে নৈৰ বুকুত বিলীন হৈছে ।
এতিয়া ভুক্তভোগী ৰাইজে শীঘ্ৰে চৰকাৰ আৰু জলসম্পদ বিভাগক জিঅ' বেগ ব্যৱহাৰ কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । অন্যথা অনাগত দিনত সাওৰাচৰা গাঁওখনৰ অধিকাংশ অঞ্চলেই বেঁকী নদীৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে ।
জনীয়াৰ পৰা শ্বফিকুল হাছানৰ সহযোগত সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন
লগতে পঢ়ক:উৰিয়ামঘাটত ৰেংমা নদীৰ খহনীয়াই নিদ্ৰা হৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ
জোনাইত আজিও জলমগ্ন মাছখোৱা, বুঢ়ীমুৰী অঞ্চল
লখিমপুৰ নগৰৰ ৰক্ষাকৱচত আঘাত: ৰঙানৈয়ে সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ