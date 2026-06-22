জোনাইত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি; সাহায্য নাপাই হাহাকাৰ বানপীড়িতৰ
মালভোগ মিচিং গাঁৱত শৈলবান্ধ ছিগি যোৱাৰ আশংকাত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ৰাইজে । প্ৰশাসনে কোনো সাহায্য নিদিয়াৰ অভিযোগ ।
Published : June 22, 2026 at 2:46 PM IST
জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ শ শ গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত । বিগত প্ৰায় ৬ দিন ধৰি বহু গাঁৱত বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে । ঘৰ-দুৱাৰ, শ শ বিঘা কৃষিভূমি জলমগ্ন হৈ পৰিছে । একাংশ লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ বানত ডুব যোৱাৰ বিপৰীতে কিছু কিছু পৰিয়ালে ঘৰ এৰি সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় লৈছে । বহু পৰিয়ালে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে ।
বিগত কেবাদিনো ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে জোনাইত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে বিভিন্ন নৈ আৰু উপনৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বহু অঞ্চলত বাঢ়নী পানীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । চিলে নৈও ওফন্দি উঠিছে । খৰস্ৰোতা চিলে নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ৰাভাকাঠনি অঞ্চলৰ বাট-পথ, ঘৰ-দুৱাৰকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি প্লাৱিত কৰিছে ।
বানৰ ফলত শান্তিপুৰ, মালভোগ, ৰাভাকাঠনি গাঁৱৰ অধিকাংশ পথ, ঘৰ আদি বানত ডুব যোৱাৰ ফলত জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে । যাতায়াত ব্যৱস্থাও সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে ।
অঞ্চলটোৰ কেবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান বানৰ কবলত পৰাৰ ফলত শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যাহত হৈ পৰিছে । মানুহৰ সমান্তৰালভাৱে পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰো বাসস্থানৰ লগতে খাদ্য সংকটে দেখা দিছে ।
মিচিং মালভোগ গাঁৱত চিলে নৈৰ বান প্ৰতিৰোধৰ লগতে ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে কিছু মাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা শৈলবান্ধটোলৈও ভাবুকি আহিছে । চিলে নৈৰ বাঢ়নী পানী চাপৰ ফলত এই বান্ধ ছিগি যোৱাৰ আশংকাই স্থানীয় ৰাইজক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । বান্ধটো ভাগি গ'লে বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ কবলত পৰাৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিব বুলি স্থানীয় লোকে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ।
যাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলে বান্ধটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় যুৱক এজনে কয়, "বান্ধটো ছিগিবলৈ লৈছে । সেয়ে আমি ইয়াক মেৰামতি কৰি আছোঁ । এনেকৈ বৰষুণ দি থাকিলে বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে চৰকাৰক বান্ধটো ভালদৰে বনাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
ইফালে ৰোহিতপুৰ দেউৰী গাওঁ, লোহিজান দেউৰী, বিজয়পুৰ আৰু ৰাংকপ দেউৰী গাওঁসমূহো জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে পথৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱা দেখা গৈছে । আনহাতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজ তথা কৃষিজীৱী ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী জনাইছে ৰাইজে । বানপীড়িত এগৰাকী মহিলাই চৰকাৰক আহ্বান জনাই কয়, "ধান শুকুৱাবলৈ পোৱা নাই । খৰিও নাই, গেছো পাবলৈ টান হৈছে । আজিলৈকে চৰকাৰী লোকক দেখা পোৱা নাই । চাবলৈও অহা নাই । আমাৰ এই অৱস্থা চাবলৈ আহিব লাগে । মানুহৰ লগতে পশুধনৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী দিব লাগে ।"
বিগত ৬ দিনে কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত থকাৰ পিছতো বানপীড়িতৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰৰ । এই অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ । এজন যুৱকে কয়, "ইয়াত মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈছে । কিন্তু চৰকাৰক নিমাত দেখা গৈছে । সাহায্য দিয়াটো পিছৰ কথা এতিয়ালৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ লোক আহি ৰাইজৰ খবৰ লোৱা নাই । গাঁওবুঢ়া আহিছিল যদিও কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক :