ETV Bharat / state

জোনাইত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি; সাহায্য নাপাই হাহাকাৰ বানপীড়িতৰ

মালভোগ মিচিং গাঁৱত শৈলবান্ধ ছিগি যোৱাৰ আশংকাত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ৰাইজে । প্ৰশাসনে কোনো সাহায্য নিদিয়াৰ অভিযোগ ।

Flood in Jonai
জোনাইত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ শ শ গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত । বিগত প্ৰায় ৬ দিন ধৰি বহু গাঁৱত বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে । ঘৰ-দুৱাৰ, শ শ বিঘা কৃষিভূমি জলমগ্ন হৈ পৰিছে । একাংশ লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ বানত ডুব যোৱাৰ বিপৰীতে কিছু কিছু পৰিয়ালে ঘৰ এৰি সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় লৈছে । বহু পৰিয়ালে আকৌ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে ।

বিগত কেবাদিনো ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে জোনাইত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে বিভিন্ন নৈ আৰু উপনৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বহু অঞ্চলত বাঢ়নী পানীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে । চিলে নৈও ওফন্দি উঠিছে । খৰস্ৰোতা চিলে নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ৰাভাকাঠনি অঞ্চলৰ বাট-পথ, ঘৰ-দুৱাৰকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি প্লাৱিত কৰিছে ।

বানৰ কবলত জোনাইৰ বহু গাঁও (ETV Bharat)

বানৰ ফলত শান্তিপুৰ, মালভোগ, ৰাভাকাঠনি গাঁৱৰ অধিকাংশ পথ, ঘৰ আদি বানত ডুব যোৱাৰ ফলত জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈ পৰিছে । যাতায়াত ব্যৱস্থাও সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে ।

অঞ্চলটোৰ কেবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান বানৰ কবলত পৰাৰ ফলত শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যাহত হৈ পৰিছে । মানুহৰ সমান্তৰালভাৱে পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰো বাসস্থানৰ লগতে খাদ্য সংকটে দেখা দিছে ।

বানৰ কবলত জোনাইৰ বহু গাঁও (ETV Bharat)

মিচিং মালভোগ গাঁৱত চিলে নৈৰ বান প্ৰতিৰোধৰ লগতে ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে কিছু মাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা শৈলবান্ধটোলৈও ভাবুকি আহিছে । চিলে নৈৰ বাঢ়নী পানী চাপৰ ফলত এই বান্ধ ছিগি যোৱাৰ আশংকাই স্থানীয় ৰাইজক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । বান্ধটো ভাগি গ'লে বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানৰ কবলত পৰাৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিব বুলি স্থানীয় লোকে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ।

যাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলে বান্ধটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় যুৱক এজনে কয়, "বান্ধটো ছিগিবলৈ লৈছে । সেয়ে আমি ইয়াক মেৰামতি কৰি আছোঁ । এনেকৈ বৰষুণ দি থাকিলে বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । সেয়ে চৰকাৰক বান্ধটো ভালদৰে বনাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

Flood in Jonai
জোনাইত বানপীড়িতৰ দুৰৱস্থা (ETV Bharat)

ইফালে ৰোহিতপুৰ দেউৰী গাওঁ, লোহিজান দেউৰী, বিজয়পুৰ আৰু ৰাংকপ দেউৰী গাওঁসমূহো জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে পথৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱা দেখা গৈছে । আনহাতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজ তথা কৃষিজীৱী ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী জনাইছে ৰাইজে । বানপীড়িত এগৰাকী মহিলাই চৰকাৰক আহ্বান জনাই কয়, "ধান শুকুৱাবলৈ পোৱা নাই । খৰিও নাই, গেছো পাবলৈ টান হৈছে । আজিলৈকে চৰকাৰী লোকক দেখা পোৱা নাই । চাবলৈও অহা নাই । আমাৰ এই অৱস্থা চাবলৈ আহিব লাগে । মানুহৰ লগতে পশুধনৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী দিব লাগে ।"

বিগত ৬ দিনে কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত থকাৰ পিছতো বানপীড়িতৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই চৰকাৰৰ । এই অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ । এজন যুৱকে কয়, "ইয়াত মানুহৰ বহুত অসুবিধা হৈছে । কিন্তু চৰকাৰক নিমাত দেখা গৈছে । সাহায্য দিয়াটো পিছৰ কথা এতিয়ালৈ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ লোক আহি ৰাইজৰ খবৰ লোৱা নাই । গাঁওবুঢ়া আহিছিল যদিও কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই ।"

লগতে পঢ়ক :

জোনাইত বানৰ তাণ্ডৱ, পানীৰ তলত বহুকেইখন গাঁও

TAGGED:

JONAI FLOOD
বানপানী
ইটিভি ভাৰত অসম
বানপীড়িত
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.