বানৰ বাবে ৰে’লসেৱাত ব্যাঘাত : একাধিক ৰে’ল বাতিলৰ লগতে পথ পৰিৱৰ্তন
ডিব্ৰুগড়-নতুন দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছকে ধৰি একাধিক দূৰণিবটীয়া ৰে'লৰ পথ সলনি ৷ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নিজ ৰে'লৰ শেহতীয়া স্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ যাত্ৰীসকলক অনুৰোধ ৷
Published : July 28, 2026 at 11:55 PM IST
তেজপুৰ: শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰি অঞ্চলত অব্যাহত থকা বান পৰিস্থিতিৰ ফলত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত হোৱাত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল বিভাগে একাধিক যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ সেৱা বাতিল, পথ পৰিৱৰ্তন আৰু আংশিক বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
মঙলবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মালিগাঁৱস্থিত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল বিভাগৰ মুখ্য জনসংযোগ বিষয়াই জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে যে, তিনিচুকীয়া মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত শিমলুগুৰি আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত হোৱা প্ৰবল বৰষুণ আৰু বানৰ ফলত ৰে'ল চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিছে । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা আৰু পৰিচালনাগত প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ডিব্ৰুগড়-নতুন দিল্লী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ, ডিব্ৰুগড়-চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছ, অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছ, কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, বিবেক এক্সপ্ৰেছ আৰু অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছকে ধৰি একাধিক দূৰণিবটীয়া ৰে'ল ৩০ আৰু ৩১ জুলাইত উত্তৰ লখিমপুৰ-ৰঙাপৰা নৰ্থ-ৰঙিয়া-নিউ বঙাইগাঁও পথেৰে চলাচল কৰিব । আনহাতে, নিউ তিনিচুকীয়া-এছএমভিটি বেংগালুৰু ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ পথো ৩১ জুলাইত সলনি কৰা হৈছে ।
আনহাতে, হাওড়া-ডিব্ৰুগড় কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ, কন্যাকুমাৰী-ডিব্ৰুগড় বিবেক এক্সপ্ৰেছ, নতুন দিল্লী-ডিব্ৰুগড় ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ আৰু লালগড়-ডিব্ৰুগড় অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছকে ধৰি ডিব্ৰুগড় অভিমুখী কেইবাখনো ৰে'ল নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত বিকল্প পথেৰে চলাচল কৰিব ।
গুৱাহাটী-ডিব্ৰুগড় নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰে’লখনে ৩০ জুলাইত মৰিয়নীত যাত্ৰা সমাপ্ত কৰিব আৰু মৰিয়নী-ডিব্ৰুগড় অংশত ৰে’লসেৱা বন্ধ থাকিব ৷ একেদৰে ডিব্ৰুগড়-গুৱাহাটী নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছ ৰে’লখনে ৩১ জুলাইত মৰিয়নীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব যদিও ডিব্ৰুগড়-মৰিয়নী অংশত ৰে’লসেৱা বন্ধ থাকিব ।
বান পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৰহাট টাউন-তিনিচুকীয়া যাত্ৰীবাহী, তিনিচুকীয়া-লামডিং ডিমৌ, গুৱাহাটী-লিডু ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, লিডু-গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, ৰঙিয়া-নিউ তিনিচুকীয়া ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, লিডু-ৰঙিয়া ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ আৰু শিমলুগুৰি-ডিব্ৰুগড় যাত্ৰীবাহী ৰে’লকে ধৰি কেইবাখনো ৰে'লৰ সেৱা নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে ।
উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'ল বিভাগে জানিবলৈ দিছে যে, বানপীড়িত অংশত ৰে'ল চলাচল স্বাভাৱিক কৰিবলৈ শীৰ্ষ ৰে'ল বিষয়াসকলৰ তত্বাৱধানত অভিযান্ত্ৰিক দলসমূহে ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰি আছে । যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নিজ নিজ ৰে'লৰ শেহতীয়া স্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: অসমৰ বান: অসমলৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিলে পৰিবহণৰ মাচুল নলয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে; ঘোষণা বিমান কৰ্তৃপক্ষৰ