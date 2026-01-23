সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই শিক্ষানুষ্ঠানত বোমাতংক
গুৱাহাটীৰ বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়লৈ কোনে ই-মেইলেৰে দিলে ভাবুকি ।
Published : January 23, 2026 at 7:41 PM IST
গুৱাহাটী: বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজাৰ উখল-মাখল পৰিৱেশৰ মাজতে মহানগৰীৰ বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত বোমাতংক । গুৱাহাটী মহানগৰীৰৰ তিনি-চাৰিখনমান ব্যক্তিগতখণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ই-মেইলযোগে আহিছিল বোমা থকাৰ ভাবুকি ।
ইয়াৰ পিছতেই এই শিক্ষানুষ্ঠানকেইখনত বোমাতংক পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়; কিন্তু এই ই-মেইল আছিল ভুৱা । সৰস্বতী পূজাৰ উৎসাহ-আনন্দ ম্লান কৰিবৰ বাবে দুষ্ট চক্ৰই চলাইছিল চক্ৰান্ত ।
এই বিষয় সন্দৰ্ভত ডি চি পি নোমল মাহাত্তাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি পুৱা ৯.৪৫ বজাত স্থানীয় তিনি-চাৰিখন ব্যক্তিগতখণ্ডৰ বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়লৈ এটা ই-মেইল আহে । এই ই-মেইলত আই ই ডি থকা বুলি উল্লেখ কৰে । আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে শিক্ষানুষ্ঠানকেইখনত উপস্থিত হওঁ । এণ্টি বোম স্কোৱাড আদিৰে তালাচী চলাও; কিন্তু কোনো তেনে বিষয় দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল । সম্পূৰ্ণ ভুৱা মেইল, যাৰ জৰিয়তে সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দৰ পৰিৱেশ ম্লান কৰিবৰ বাবে দুষ্ট চক্ৰই চক্ৰান্ত চলাইছিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই ই-মেইল ৰূপম কুমাৰ ধৰ নামৰ ব্যক্তিৰ পৰা আহিছে । গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি আছো । কাৰিকৰী দিশটো কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞসকল আহি তন্ন-তন্নকৈ চাইছে । গোটেইকেইখন বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিছো । তাত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কৰিছো । এনে কোনো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱকক ভয়-ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অপচেষ্টা এটা চলিছিল । ঘটনাটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনুসন্ধানত ৰাখিছো । আগতেও মহানগৰীলৈ এনে ই-মেইল আহিছিল । পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰ বাবে দুষ্ট চক্ৰই চেষ্টা চলাইছিল । সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত পৰিৱেশটো ম্লান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । সম্পূৰ্ণ ভুৱা ই-মেইল । ক'ৰ পৰা এই মেইল আহিছে ইয়াৰ অনুসন্ধান চলি আছে ।"