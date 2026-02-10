মৌ-মাখিৰ আতংক, আহত বহুজন
Published : February 10, 2026 at 11:23 PM IST
বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুশলাগুৰি আৰু ১নং কাৱাদীত মঙলবাৰে বিৰাজ কৰে মৌ-মাখিৰ আতংকই । প্ৰায় পঞ্চাশজনতকৈও অধিক লোকক কামুৰিলে মৌ-মাখিয়ে । ইয়াৰে দহজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সংকটজনক লোকসকলৰ ভিতৰত ছজনক ততাতৈয়াকৈ মাণিকপুৰৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত আৰু চাৰিজনক বঙাইগাঁৱৰ ল’ৱাৰ আছাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
পাছত মাণিকপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা লোকসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । মৌ-মাখিৰ কামোৰত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া লোককেইজনৰ ভিতৰত ১ নং কাৱাদীৰ আব্বাছ আলী(৩০), মো: আলী(৭০), আকবৰ আলী(৫২), জায়েদা বিবি(৩৫) আৰু চোম্পুল বিবি(৬০) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, মৌপিয়া চৰাইয়ে মৌ-মাখিৰ বাঁহত মৌ বিচাৰি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ মৌ-মাখিয়ে গাঁও দুখনত সাধাৰণ লোকসকলক কামুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বুলি স্থানীয় বাসিন্দাসকলে মন্তব্য কৰিছে । ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি গাঁও দুখনত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় বাসিন্দাই কয়, "আজি আমাৰ গাঁৱত ১ নং কাৱাদীত পুৱা ৯ মান বজাত মৌ-মাখিয়ে গছত বাঁহ সাজি আছিল । কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ তেওঁ দেখা পোৱা নাছিলে, হঠাতে মৌপিয়া চৰাই আহি বাঁহটোত খুন্দা মৰাৰ ফলত আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আহত হৈছে । ইতিমধ্যে চাৰিজন মানুহ আহত হৈছে । তেওঁলোকক মাণিকপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু কুশলাগুৰি গাঁৱতো চাৰি-পাঁচজন মানুহক কামুৰিছে ৷ তেওঁলোকক বঙাইগাঁৱৰ ল’ৱাৰ আছাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।"