কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত- জুবিনক্ষেত্ৰ সমাধিৰ বাবে সাংস্কৃতিক বিভাগক ১০ বিঘা ভূমি হস্তান্তৰ

মঙলবাৰে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ।

Assam Cabinet meeting
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 11:27 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত মঙলবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ নাম ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল । কেবিনেটে তাৰ ঠাইত বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হিচাপে নামাকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামৰ অন্য এটা সন্মানীয় অনুষ্ঠানৰ নাম নামাকৰণ কৰা হ'ব । কেবিনেটত আজি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।"

তেওঁ কয়, "কেবিনেটত পি এম স্ব-নীধি আঁচনিখন চেঞ্চাছ টাউনসমূহলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত গাঁও পঞ্চায়তত এই আঁচনিখন উপলব্ধ হ'ব । গুৱাহাটীৰ ছাউথ ইষ্ট ৱাটাৰ ছাপ্লাই প্ৰকল্পৰ বাবে কেবিনেটে ১৩৬৭ কোটি টকাৰ অনিমোদন জনায় । এই কামটো লাৰ্চন এণ্ড টাৰ্বো কম্পানীক দিয়া হৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "জুবিনক্ষেত্ৰৰ সমাধিৰ বাবে সাংস্কৃতিক বিভাগক ১০ বিঘা ভূমি হস্তান্তৰ কৰা হয় । এতিয়াৰ পৰা জুবিনক্ষেত্ৰৰ আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ হাতত থাকিব । আনহাতে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ জাতীয় উৎসৱ আলি-আয়েঃ-লৃগাঙক কেবিনেটে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰকাৰী বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰে । কেবিনেটে মিছন বসুন্ধৰা অধীনত মাটিৰ আৱণ্টন দিয়ে ।"

কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "গুৱাহাটীৰ পাহাৰত মাটি আৱণ্টন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিম । কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি পাহাৰৰ দিছপুৰত ৪৫২ ঘৰ, গুৱাহাটীৰ ৰাজহ চক্ৰত ৩৩৮ ঘৰ আৰু আজাৰাত ২৬ ঘৰ পৰিয়াললৈ মুঠ ৮১৬ ঘৰ পৰিয়াললৈ মাটিৰ পট্টা দিছো । তিনিটা প্ৰজন্মৰ অসমীয়াসকলক আমি একাদিক্ৰমে মাটিৰ পট্টা দি যাম । পূৰ্বতে থকা বাধা আঁতৰি গ'ল ।"

তেওঁ কয়, "কেবিনেটত গোৱালপাৰা জিলাত এখন নতুন উদ্যোগিক পাম নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ১১২ বিঘা মাটি আৱণ্টন দিয়ে । অসম গেছ কোম্পানীৰ বাবে দুটা বিনিয়োগ প্ৰস্তাৱত কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । ১১০ কোটি টকাৰ দুটা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱা হয় ।"

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "উদ্যোগিক ক্ষেত্রত নভেল বায়ফুৱেলছ লিমিটেড, ষ্টাৰ চিমেণ্ট, আইকনিক গ্লাছ লিমিটেড, জেৰিক' ফুড এণ্ড বেভাৰেজ লিমিটেড, বিল্ডেক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু আইনক্স ছ'লাৰ লিমিটেডৰ বিনিয়োগক কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । মুঠ ২৪৮০০ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱা হয় ।"

তেওঁ আৰু কয়, "কেবিনেটে কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়, নগ‍াঁও বিশ্ববিদ্যালয়, গুৰুচৰণ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তৰ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়, শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়, বঙাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফাষ্ট ষ্টেচু আৰু ফাষ্ট অৰ্ডিনেন্স অনুমোদন জনায় ।"

মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই আৰু কয়, "বিহালীত এখন অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে । এই মহাবিদ্যালয়খন ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত লোৱা হয় । কেবিনেটত চাহ বাগিছাৰ ৩৭ টা জনগোষ্ঠীক অবিচিৰ মৰ্যদা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । কেবিনেটত এখন অনুসূচীত উন্নয়ন পৰিষদ গঠনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।"

