এছ আৰৰ নামত প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে: সৰৱ ইছলামিক সংগঠন

প্ৰতিটো ভোটাৰকেন্দ্ৰৰ ১২০ জনলৈ প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম কৰ্তনৰ বাবে বি এল অ'ক নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 6:10 PM IST

শিলচৰ: ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ(SR) প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত ব্যাপক অনিয়ম আৰু ভুৱা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্য়াহত থকাৰ সময়তেই এইবাৰ সৰৱ হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ কেইবাটাও ইছলামিক সংগঠন । এছ আৰৰ নামত প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ ষড়যন্ত্ৰ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছে এই সংগঠনকেইটাই ।

শিলচৰত অনুষ্ঠিত এক যৌথ সংবাদমেলত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন ইছলামিক সংগঠনে এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ ওচৰত কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে । উত্তৰ-পূব ভাৰত ইমাৰতে শ্বৰিয়তৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক মৌলানা আতাউৰ ৰহমান মাজাৰভূঞাই এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ লগতে মুখ্য়মন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "অসমত এছ আৰৰ নামত প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে । এইক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পিচত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো সংকোচ নকৰাকৈ কৈছে যে সেয়া তেওঁৰ নিৰ্দেশতে হৈছে । মিঞা মুছলমানৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিবই লাগিব । নহ'লে মিঞাসকল আগুৱাই যাব বুলি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কৈছে ।"

উত্তৰ-পূব ভাৰত ইমাৰতে শ্বৰিয়তৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক মাজাৰভূঞাই পুনৰ কয়, "এইধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কথাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তথা প্ৰতিটো ভোটাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা ৮০-১২০ জন প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম কৰ্তনৰ বাবে বি এল অ'সকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ভুৱা অভিযোগ পত্ৰ জমা দিয়া হৈছে য'ত কাৰো স্বাক্ষৰো নাই । বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ২০ হাজাৰৰ পৰা ২৫ হাজাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ নাম এছ আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তনৰ এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা হৈছে । এই ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক ব্য়ৱস্থা বন্ধ কৰিবই লাগিব ।"

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি সংখ্যালঘু বাংলাভাষী ভোটাৰৰ নাম বাদ দি বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ এশৰো অধিক আসনত জয়লাভৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে সংগঠনকেইটাই । এই ষড়যন্ত্ৰৰ মূল নায়ক হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দায়ী কৰা হৈছে । এই সংগঠনকেইটাই প্ৰকৃত ভোটাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা অবৈধ আপত্তিসমূহ বিনা জাননীত বাতিল কৰা, ভুৱা অভিযোগ দাখিলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, খচৰা ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ভোটাৰসকলক শুনানিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় প্ৰদান আৰু ২০১৯ চনৰ ৩১ আগষ্টত প্ৰকাশিত এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত তালিকাত নাম থকা নাগৰিকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন নকৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে উত্তৰ-পূব ভাৰত ইমাৰতে শ্বৰিয়ত নদৱাত তামিৰৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক মৌলানা আতাউৰ ৰহমান মাজাৰভূঞা, উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আমীৰে শ্বৰিয়ত নদৱাত তামিৰ মৌলানা ইউছুফ আলি চাহাব, নাইবে আমীৰে শ্বৰিয়ত মৌলানা ইয়াহিয়া, দক্ষিণ আসাম জোনৰ জামাতে ইছলাম হিন্দৰ কৰ্মকর্তা নুৰুল ইছলাম মাজাৰভূঞা, ছামছ আহমেদ, আমিৰ নেয়ামূল মুছলিমিনৰ কৰ্মকর্তা আবুল হাছান আৰু আহলে সুন্নাত ৱাল জামাত কাছাৰ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুস্তাকিম আহমেদ বৰভূঞা ।

