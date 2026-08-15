ETV Bharat / state

বানপীড়িত জিলাৰ ছন্দ ঘূৰাই আনিব চৰকাৰে: খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণা

অসমত আৰু ৮ খন নতুন সমজিলা হ'ব । ১৮ বছৰ তলৰ শিশুৰ চিকিৎসা হ'ব বিনামূলীয়া ।

Independence Day 2026
খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 12:59 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত ৰাইজৰ উপস্থিতিত পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে । পতাকা উত্তোলন কৰি দিয়া ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্ৰতিগৰাকী সংগ্ৰামী যোদ্ধাক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে ।

ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিগত ৫ বছৰত ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি ক্ষিপ্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে । অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত চাহ উদ্যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সমান্তৰালকৈ ঔদ্যোগিক খণ্ডত অসমে এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে । অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই ৰাজ্যৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্লাণ্টৰ পৰা চিপছ নিৰ্মাণ আৰু উৎপাদনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ উদ্যোগ মানচিত্ৰত অসমে এক অনন্য আৰু নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিব । এটা সময় আছিল যেতিয়া অসমে আন ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু এতিয়া সেই দিন সলনি হৈছে । হাজাৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ৰাজ্যখনে নিজা 'উন্নয়নৰ অসম মডেল' গঢ়ি তুলিছে । অসম মডেলৰ ডাঙৰ সফলতা মেধাৰ ভিত্তিত স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি । যাৰ বাবে আজি অসমক আন ৰাজ্যই অনুসৰণ কৰে । অসমৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে গণি গণি ডেৰ লাখ কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব ।"

চ্যুকাফাক লৈ চৰকাৰৰ পৰিকল্পনা

ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "চাওলুং চ্যুকাফাৰ নীতি আজিও অসমৰ পৰিচয় । ২০২৮ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ চ্যুকাফাৰ ৮০০ বছৰ পূৰ্ণ হ'ব । এই ঐতিহাসিক ক্ষণ ৰাজ্য চৰকাৰে অভূতপূৰ্ব আয়োজনেৰে উদযাপন কৰিব । বিশ্ববাসীৰ আগত চ্যুকাফাক তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে ।"

অসমত হ'ব নতুন সমজিলা

দীঘলীয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "অসমত আৰু ৮ খন নতুন সমজিলা হ'ব । সমজিলা কেইখন হ'ব কমলপুৰ, ৰঙানদী, চাবুৱা লাহোৱাল, খুমটাই, বৰখলা, চিচিবৰ গাঁও আৰু বঢ়মপুৰ । আনহাতে ১৮ বছৰ তলৰ শিশুৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া কৰা হ'ব ।"

চৰকাৰে বানপীড়িত জিলাৰ ছন্দ ঘূৰাই আনিব

উজনিৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰাজ্যত হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে আমাৰ অন্তৰ গধুৰ কৰি ৰাখিছে । দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাঁচিছো । ১০২ খন আসনে আমাক অহংকাৰী কৰা নাই, আমাক সেৱা আৰু দায়িত্বৰ প্ৰতি অধিক দায়িত্বশীল কৰি তুলিছে । শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট জিলাৰ ৰাইজক আশ্বাস দিছোঁ যে আমি আপোনালোকৰ জিলাকেইখনলৈ হেৰুওৱা ছন্দ ঘূৰাই আনিম । আমি আমাৰ চেষ্টাৰ কোনো ত্ৰুটি নকৰোঁ । পুনৰ সংস্থাপনৰ কাম ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছোঁ । ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ক্ষয়-ক্ষতিৰ এখন প্ৰকৃত ছবি আমাৰ ওচৰলৈ আহিব । বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত টকা-পইচাৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হ'বলৈ নিদিওঁ । সকলো প্ৰত্যাহ্বান ওফৰাই যাম আমি । মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো । ধন্যবাদ জনাইছো এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী সেনা জোৱানক বানাক্ৰান্তক সহায় কৰাৰ বাবে । ধন্যবাদ জনাইছো বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আগুৱাই অহা প্ৰতিগৰাকীক লোকক ।"

ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বন্দে মাতৰম গীতটোক কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই খণ্ডিত কৰি দিছিল । পুনৰ এবাৰ এই গীতটোক তুলি ধৰিছে ভাৰত চৰকাৰে । আজি লালকিল্লাৰ পৰা বন্দে মাতৰম গীতটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিধ্বনিত হৈছে । এই গীতটি আছিল মাতৃভূমিৰ প্ৰতি এক ঐশ্বৰিক বন্দনা । প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ এই গীতটিয়ে আমাক সোঁৱৰাই আছে, ভেদাভেদ যিমান নাথাকক আমি একে মাতৃৰে সন্তান ।"

ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ নাম উজলাই তোলা খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "লাভলীনা বৰগোঁহাই আৰু অস্মিতা চলিহালৈ অসমবাসীৰ হৈ আন্তৰিক অভিনন্দন । আমি বহু লাভলীনা, অস্মিতা, হিমা, নয়নমণি জন্ম দিব পাৰিম ।"

চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক সকীয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "চৰকাৰী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলক আকৌ সকীয়াই দিছোঁ । ৰাইজৰ আৰু ধৈৰ্য্য পৰীক্ষা নল'ব । এই ডিজিটেল যুগত ৰাইজে আৰু সহ্য কৰি নাথাকে । ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গিত হ'ব লাগিবই চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে ১০০ কোটি টকা ঘোষণা কৰে । লগতে ১০০০ গৰাকী কৃষকক মু্খ্যমন্ত্ৰী কৃষি উৎকৰ্ষ বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কয়, "মই জেন-জি কনচেপ্টক বিশ্বাস নকৰো । এইবোৰ ইউৰোপীয়ান বিষয় । মোৰ দৃষ্টিত কলেজত পঢ়া ল'ৰা-ছোৱালীসকল জেন-জি নহয় । সকলো মোৰ বাবে পুত্ৰ-কন্যা । ৰাজ্যত যুৱ শক্তিৰ উন্নয়নৰ বাবে নতুন এটা বিভাগ গঠনৰ কৰা হ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ৰাজ্যৰ ৪০ টা ৰাজহ চক্ৰত এতিয়াৰ পৰা তিনিটা প্ৰজন্মৰ নথি-পত্ৰ থাকিলেহে মাটি কিনা-বেচা কৰিব পাৰিব । নতুনকৈ ৬,০০০ কিলোমিটাৰ অসম মালাৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে সন্তানৰ শিক্ষাত অধিক বিনিয়োগ কৰিবলৈ পিতৃ-মাতৃসকললৈ আহ্বান জনায় । লগতে ভূগৰ্ভস্থ পানী ৰক্ষাৰ বাবে ৰাইজক বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।

Independence Day 2026
খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat)

বাল্যবিবাহ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অবৈধ সম্পৰ্কক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি

বাল্যবিবাহৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বিগত ৫ বছৰত বাল্যবিবাহৰ ১২,১৯৬ টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । বাল্যবিবাহত অভিযুক্ত ১,০৯৯ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । অসম আৰক্ষীয়ে ১ নৱেম্বৰৰ পৰা পুনৰ এমাহৰ বাবে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলাব অভিযান । অসম আৰক্ষীয়ে আপোচবিহীনভাৱে অভিযান চলাব । আনহাতে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ আন মহিলাৰ সৈতে সংসাৰ কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলো সাৱধান হওক । প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ দ্বিতীয়া পত্নীৰ সৈতে সংসাৰ বা সম্পৰ্ক কৰাৰ অভিযোগ আহিলেই সেই চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ দৰমহাৰ ২০ শতাংশ কৰ্তন কৰি প্ৰথমা পত্নীৰ বেংকত দিয়া হ'ব । এই আইন বিধানসভাত আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম । অসম চৰকাৰে বাল্যবিবাহ আৰু বহু বিবাহক লৈ ইতিমধ্যে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে আৰম্ভণিতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰক্ষীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কুচকাৱাজ উপভোগ কৰে । বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে মুখৰিত হৈ পৰে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰ । স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত অসমৰ বাৰেবৰণীয়া কলা-সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ইফালে পুৱাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত গুৱাহাটীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশমাতৃৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সৰ্বস্ব বলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদসকলৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি অসমবাসীক ঐক্য, সংহতি আৰু শান্তিৰ পথেৰে দেশখনক আগুৱাই নিবলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :

খানাপাৰাত ভাষণ দি থাকোতেই ১ কোটি টকাৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি !

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বাল্যবিবাহ
ইটিভি ভাৰত অসম
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.