বিহাৰৰ ইটাভাতাত যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা অসমৰ সাত নাবালিকাক উদ্ধাৰ
৪৭ গৰাকী শ্ৰমিক প্ৰায় পাঁচমাহ পূৰ্বে জীৱিকাৰ সন্ধানত গৈছিল বিহাৰলৈ ।
Published : August 5, 2026 at 2:41 PM IST
ধুবুৰী: ৰাজ্য়ত মানৱ সৰবৰাহ আৰু শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতেই বিহাৰৰ ইটাভাতাত কাম কৰিবলৈ গৈ আবদ্ধ হৈ থকা সাতগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি এই নাবালিকা কেইগৰাকীক ইটাভাতাৰ মালিকে যৌন নিৰ্যাতনো চলাইছিল ।
অৱশেষত বিহাৰ আৰক্ষীয়ে এই নাবালিকা কেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ধুবুৰীলৈ আনি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটীৰ হাতত গতাই দিয়ে । বিহাৰৰ এটা ইটাভাতাত কাম কৰিবলৈ গৈ যৌন আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ধুবুৰী জিলাৰ সাতগৰাকী নাবালিকাক মঙলবাৰে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে ধুবুৰীলৈ আনি সকলো আইনগত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটীক গতাই দিয়ে ।
ধুবুৰী জিলাৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ ৪৭ গৰাকী শ্ৰমিক প্ৰায় পাঁচৰ পৰা ছয় মাহ পূৰ্বে জীৱিকাৰ সন্ধানত বিহাৰৰ সাহাৰ্ছা জিলাৰ ধামচাইনি অঞ্চলস্থিত ষ্টাৰ মাৰ্কা ইটাভাতালৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত শিশু আৰু নাবালিকাও আছিল ।
অভিযোগ অনুসৰি, ইটাভাতাটোৰ মালিক মহম্মদ অ'ৱেইছ কাৰ্ণী ওৰফে চুন্নী মুখিয়া আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে শ্ৰমিকসকলক অবৈধভাৱে আবদ্ধ কৰি মজুৰি নিদিয়াকৈ কাম কৰাইছিল । লগতে সাতগৰাকী নাবালিকাৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি যৌন আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে যেতিয়া ২৭ মাৰ্চত এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকক গুলীয়াই আঘাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে কেইবাজনো শ্ৰমিকে ইটাভাতাটোৰ পৰা পলায়ন কৰি স্থানীয় লোকৰ সহায়ত বিহাৰ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সকলো শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰে ।
উদ্ধাৰৰ পিছত শ্ৰমিকসকলক এপ্ৰিলতে ধুবুৰীলৈ ঘূৰাই অনা হৈছিল । অৱেশ্য়ে তদন্ত, চিকিৎসা, কাউন্সেলিং আৰু আইনগত প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বাৰ্থত সাতগৰাকী নাবালিকাক বিহাৰৰ সাহাৰ্ছাৰ এটা চৰকাৰী আশ্ৰয় গৃহত ৰখা হৈছিল । সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে তেওঁলোকক ধুবুৰীলৈ অনা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটৰ সুৰক্ষা বিষয়া নুৰ আলমে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "বিহাৰ চৰকাৰ, সাহাৰ্ছা জিলা শিশু সুৰক্ষা গোট আৰু ধুবুৰী জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটে যৌথভাৱে সকলো আইনগত আৰু নথি-পত্ৰৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত নাবালিকাকেইগৰাকীক ধুবুৰীলৈ স্থানান্তৰ কৰে । শিশু সুৰক্ষা গোটৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি নথি-পত্ৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকক আইনগত অভিভাৱকৰ হাতত গতাই দিয়া হ'ব । ইয়াৰ পিছতো আমাৰ দলে নিয়মীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰি সুৰক্ষা আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ অগ্ৰগতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব ।"
আনহাতে, নাবালিকাকেইগৰাকীৰ এজন অভিভাৱকে কয়, "আমাৰ ছোৱালীকেইগৰাকীয়ে জীৱিকাৰ সন্ধানত বিহাৰলৈ গৈছিল । তেওঁলোকে ইমান অমানৱীয় নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো । আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে সময়মতে উদ্ধাৰ কৰা বাবে আমি কৃতজ্ঞ । অভিযুক্তসকলৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওক, যাতে ভৱিষ্যতে আন কোনো পৰিয়ালৰ সৈতে এনে ঘটনা পুনৰ নঘটে ।"
আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰা মতে, অভিযুক্ত চুন্নী মুখিয়াক শিশু যৌন নিৰ্যাতন প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়া বিহাৰত অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক:তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ৫ জনক আটক; উদ্ধাৰ ৪ কিশোৰী