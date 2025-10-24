ম্যানমাৰৰ শিবিৰলৈ ঔষধ প্ৰেৰণৰ সময়তে আটক আলফা(স্বা) ৰ লিংকমেন

ম্যানমাৰৰ শিবিৰলৈ ঔষধ প্ৰেৰণৰ সময়তে আটক আলফা(স্বা) ৰ লিংকমেন
নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনটোৰ লিংকমেনসকলে অসমৰ মাজেৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামপং গৈ ম্যানমাৰলৈ ঔষধখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৷ পিছে দলটোৰ এই প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হয় ৷
Published : October 24, 2025 at 8:48 PM IST
তিনিচুকীয়া: আলফা(স্বা) আৰু এন এছ চি এন কে ৱাই এ(NSCNKYA) ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে যৌথ অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামপং হৈ ম্যানমাৰস্থিত আলফা(স্বা) ৰ শিবিৰলৈ বুজন পৰিমাণৰ ঔষধ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে ৭ জন লোকক আটক কৰে আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলে ৷ লোককেইজনে কঢ়িয়াই লৈ অনা বৃহৎ পৰিমাণৰ ঔষধো দলটোৱে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
লেখাপানী আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা ঔষধখিনি আলফা(স্বা) ৰ শীৰ্ষ নেতা অৰুণোদয় দহোটিয়াৰ নিৰ্দেশত নিয়া হৈছিল বুলি তথ্য লাভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে ।
উল্লেখ্য যে, আটকাধীন ৭ জনীয়া দলটোৰ মাজত এগৰাকী মহিলাও আছে ৷ তেওঁলোকৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ আটকাধীন তিনিজন ক্ৰমে বৰডুবি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সোকানি গাঁৱৰ জিতু মৰাণ(৫০), লেখাপানী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জাগুন পাৰ্বতীপুৰৰ জুলি গগৈ(৩৮) আৰু দীপক গগৈ(৫২) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে, বাকী চাৰিজন হৈছে ম্যানমাৰৰ নাগৰিক ৷ এই সমগ্ৰ দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল জুলি গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকী ৷
বিগত কিছুদিন ধৰি ম্যানমাৰস্থিত বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ শিবিৰত ভাৰতীয় সেনাই চলোৱা ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ ফলত ধ্বংস হৈছিল আলফা(স্বা) ৰ কেইবাটাও শিবিৰ ৷ যাৰ ফলত শিবিৰত মজুত থকা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ লগতে কেতবোৰ জীৱনদায়িনী ঔষধো নষ্ট হৈছিল । এই নাটনিৰ বাবেই নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনটোৰ লিংকমেনসকলে অসমৰ মাজেৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামপং হৈ ম্যানমাৰলৈ ঔষধখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ৷ পিছে দলটোৰ এই প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হয় ৷
সম্প্ৰতি আটকাধীন লোককেইজনৰ পৰা অধিক তথ্য লাভৰ আশাৰে লেখাপানী আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছে মাৰাথন জেৰা ৷ সন্দেহ কৰা হৈছে যে ইতিমধ্যে উক্ত দলটোৱে বহু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ শিবিৰলৈ আৰক্ষীৰ অজ্ঞাতে সফলভাৱে প্ৰেৰণ কৰিছে ।
