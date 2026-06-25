চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সোণালী বান্দৰে পালে নতুন ঠিকনা
চিৰাঙৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা সাতটা সোণালী বান্দৰক পুনৰ মুকলি কৰা হ’ল ছিখনা জৌহৌলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ।
Published : June 25, 2026 at 9:51 PM IST
কোকৰাঝাৰ/গুৱাহাটী: প্ৰাকৃতিক বাসস্থান অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছিখনা জৌহৌলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল চিৰাং জিলাত বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা বনবিভাগে উদ্ধাৰ কৰা সাতটাকৈ বিলুপ্তপায় সোণালী বান্দৰক ।
এই সন্দৰ্ভত বনবিভাগৰ বিটিচিৰ পৰিষদীয় মুৰব্বী বিষয়া সোণালী ঘোষে কয়,"দুদিন পূৰ্বে চোৰাং সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা চিৰাং জিলাত জীৱন্তে সাতটা সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰৰ পিছত বিজ্ঞানসন্মত নিৰীক্ষণ, চিকিৎসা আৰু পুনৰ্বাসন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অন্তত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছিখনা জৌহৌলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ এৰি দিয়া হয় ।"
ঘোষে কয়,"এতিয়াৰে পৰা উদ্ধাৰ হোৱা উক্ত সাতোটা সোণালী বান্দৰৰ নতুন ঠিকনা হ’ল ছিখনা জৌহৌলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৷ পশু চিকিৎসক আৰু বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞসকলৰ তত্বাৱধানত স্বাস্থ্য আৰু আচৰণগত পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত আৰু আদালতৰ নীতি-নিয়ম অনুসাৰে বান্দৰবোৰক পুনৰ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । এতিয়াৰে পৰা এইখিনি বনবিভাগৰ উল্টাপানী ৰেঞ্জে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব ৷"
উল্লেখ্য যে, দুদিনপুৰ্বে চিৰাং জিলাৰ চিদলী অঞ্চলত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে চলোৱা এক বৃহৎ অভিযানত মুঠ আঠটা সোণালী বান্দৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল । এই অভিযানত এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহ চক্ৰ উৎখাত হোৱাৰ লগতে এজন বাংলাদেশী নাগৰিকসহ নজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । ৮টা সোণালী বান্দৰ যদিও উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যদিও পিছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত এটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু হয়, বাকী সাতোটাক সফলভাৱে সুস্থ কৰি তোলা হয় ।
চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাজুৰি বিস্তৃত প্ৰায় ৩১৬ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি থকা ছিখনা জৌহৌলাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ জীৱমণ্ডল সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰৰ অংশ । এই উদ্যান সোণালী বান্দৰকে ধৰি বহুতো দুষ্প্ৰাপ্য আৰু বিলুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্ৰাণীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আবাসস্থলী হিচাপে পৰিচিত । অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ আৰু বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ দমনৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনতো কঠোৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিব বুলি বিটিচিৰ বনবিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া সোণালী ঘোষে জানিবলৈ দিয়ে ৷