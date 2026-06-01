বৰলুইতৰ পাৰৰ মথাউৰিত গ্ৰন্থৰ সুবাস বিচাৰি নতুনৰ বৌদ্ধিক চৰ্চা
বৰলুইতৰ পাৰত ফিৰফিৰিয়া বতাহজাক লৈ গ্ৰন্থৰ সুবাস ল'বলৈ আহিছে গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ নগাখেলীয়া মথাউৰিৰ কাষতে নিৰ্মাণ হোৱা পথ পুথিভঁৰালক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে ব্যাপক চৰ্চা ৷
Published : June 1, 2026 at 12:30 PM IST
ডিব্ৰুগড় : আধুনিকতাৰ জাকজমকতাত হেৰাই গৈছে গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ ধাৰণা । পূৰ্বে প্ৰায়বোৰ গাঁৱতে একোটাকৈ গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল আছিল। সুস্থ সমাজ গঢ়াত এই গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালসমূহে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
সমাজ জীৱন পৰিৱৰ্তন হৈছে, আধুনিক পৃথিৱীত সকলোৱে নিজক ব্যস্ত ৰখাৰ লগে লগে লাহে লাহে গ্ৰাম্য পুথিভঁৰালৰ ধাৰণা ইতিহাস হৈ পৰিল। কিন্তু গ্ৰন্থ অধ্যয়ন আৰু সাহিত্য চৰ্চা অবিহনে সুস্থ সমাজ এখনৰ কথা জানো কল্পনা কৰিব পাৰি ?
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গেও অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে বাৰ্তা দি কৈছিল - "কিতাপ নপঢ়া জাতিক কেতিয়াও গামোচাই বচাব নোৱাৰে ৷" প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আহ্বানক কাৰ্যকৰী কৰি নতুন প্ৰজন্মক গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ নগাখেলীয়া গাঁৱত বৰলুইতৰ মথাউৰিৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰা হয় এটা পথ পুথিভঁৰাল ।
পথৰ কাষত নিৰ্মাণ হোৱা পথ পুথিভঁৰালক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে ব্যাপক চৰ্চা । লুইতৰ পাৰতে ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰাসংগিক চিন্তাৰে গঢ় লৈ উঠিছে এই “পথ পুথিভঁৰাল” ।
বৰলুইতৰ পাৰত ফিৰফিৰিয়া বতাহজাক লৈ গ্ৰন্থৰ সুবাস ল'বলৈ আহিছে বহু গ্ৰন্থপ্ৰেমী । বিশিষ্ট লেখক টুনুজ্যোতি গগৈৰ একক প্ৰচেষ্টাৰে নিৰ্মাণ হোৱা এই মুক্ত পুথিভঁৰাল এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত গঢ়ি তোলা এই অভিনৱ পুথিভঁৰালত প্ৰতিদিনে বহু ছাত্র-ছাত্ৰী, সাহিত্যপ্ৰেমী আৰু পাঠকে গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে । ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগত নগাখেলীয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা "পথ পুথিভঁৰাল”টোৰ কাষতে বহি গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিব পৰাকৈ বাঁহেৰে আসন নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছে ।
এনে হোৱাৰ ফলত পথেৰে অহা-যোৱা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে বিভিন্নজনে কিছু সময় জিৰণি লোৱাৰ লগতে ভাললগা আলোচনী নতুবা প্ৰিয় গ্ৰন্থখন অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ উঠিছে ।
বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ পৰা অহা বহু যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজতো এই পদক্ষেপে বিশেষ সঁহাৰি লাভ কৰিছে । নিস্তব্ধ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বহি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ এক অনন্য অনুভৱ লাভ কৰিছে পাঠকসকলে । পথৰ কাষত এনে এক মুক্ত পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ বিষয়টোৱে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোত পুথি অধ্যয়নৰ এক নতুন সজাগতা আৰম্ভ হৈছে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বাটৰুৱাই গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিছে :
বিশিষ্ট লেখক টুনুজ্যোতি গগৈয়ে দয়-কাও-ৰং-অৰ উদ্যোগত ১৬ এপ্ৰিলত এই পথ পুথিভঁৰালটো শুভাৰম্ভ কৰে । এই পুথিভঁৰালৰ প্ৰতি স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে পথটোৰে যাতায়ত কৰা দূৰ-দূৰণিৰ যাত্ৰীয়ে আশাব্যঞ্জক সঁহাৰি জনাইছে । পুথিভঁৰালটো চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে টুনুজ্যোতি গগৈৰ শাহুৱেক বন্তি ভূঞাই ৷
মহিলাগৰাকীয়ে পুথিভঁৰালটোৰ সম্পৰ্কে কয়, "পুথিভঁৰালটো পুৱা খুলি দিওঁ, গধূলি হ'লে মই বন্ধ কৰো । খুব ভাল লাগিছে । এইবাৰ বিহুৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছিল পুথিভঁৰালটো । ৰাইজে ভালদৰে সহাঁৰি জনাইছে । কিতাপ পঢ়িবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে । বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহে । বন্ধৰ দিনত বেছি হয় গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা । এইটো অঞ্চলত পূৰ্বে এনেধৰণৰ কোনো পুথিভঁৰাল নাছিল সেয়ে ৰাইজ আগ্ৰহেৰে গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছে" ।
তেওঁ লগতে কয়, "কণকণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে পঢ়িব পৰা গ্ৰন্থ ইয়াত ৰখা হৈছে । ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ গ্ৰন্থ নিয়ো অধ্যয়ন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেৱল অনুমতি লৈহে এই পুথিভঁৰালৰ গ্ৰন্থ ঘৰলৈ নি পঢ়িব পাৰে ৷"
আকৌ পঢ়াৰ পৰিৱেশ সমাজলৈ ঘূৰাই আনিব :
পুথি আৰু জ্ঞানৰ মাজেদি এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ বাৰ্তাৰে আৰম্ভ হোৱা এই পথ পুথিভঁৰালটোত প্ৰিয় গ্ৰন্থ বিচাৰি ক্ৰমাৎ ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ । পুথিভঁৰালটোত গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰি থকা এজনে কয়,
"পথেদি গৈ থাকোতে পুথিভঁৰালটো দেখি ৰৈ গ'লো । খুবেই ভাল লাগিল । সাম্প্ৰতিক সময়ত গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মানুহৰ আগ্ৰহ কমি গৈছে । মোবাইল ফোনত অধিক সময় অতিবাহিত কৰি আজিৰ প্ৰজন্মই সময় অতিবাহিত কৰে তেনে সময়তে এই ধৰণৰ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰি এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন চিন্তাৰে আৰম্ভ হোৱা পুথিভঁৰালে আকৌ পঢ়াৰ পৰিৱেশ সমাজলৈ ঘূৰাই আনিব ৷"
গাঁৱৰ কণ কণ ল’ৰা-ছোৱালীবোৰক অধ্যয়নমুখী কৰাৰ লক্ষ্য:
বিশিষ্ট লেখক টুনুজ্যোতি গগৈ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে যদিও ডিব্ৰুগড়ৰ সম্পৰ্কীয়ৰ ঘৰলৈ যাওঁতে এই পথ পুথিভঁৰালটো নিৰ্মাণ কৰাইছিল । গাঁও অঞ্চলসমূহত পূৰ্বে থকা গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সমুহৰ বন্ধ হৈ পৰিল । বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাদে সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ প্ৰতি আজি প্ৰজন্মৰ বিশেষ আগ্ৰহ দেখা নাযায় । তেনে সময়ত পথৰ কাষৰ পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰি পঢ়াৰ নতুন পৰিৱেশ কিয় আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা কৰিলে সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচৰাত তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
পথ পুথিভঁৰালটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা বিশিষ্ট লেখক টুনুজ্যোতি গগৈয়ে টেলিফোনিকযোগে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘মই প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ গাঁৱত থাকি এক ভয়ংকৰ বৌদ্ধিক শূন্যতা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলো, বিশেষকৈ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ বহু শিশুৱে বিদ্যালয়ৰ সৈতে সম্পৰ্কই বিচ্ছিন্ন কৰি পেলাইছিল । ছয় বছৰীয়া এটা শিশুৱে অসমীয়া বৰ্ণমালা পঢ়িব নোৱাৰা দৃশ্য কেৱল শৈক্ষিক সংকট নাছিল; ই আছিল এক বৃহত্তৰ সামাজিক ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতীক ।’’
‘‘গাঁৱৰ যুৱ সমাজৰ ভয়ংকৰ অৱক্ষয়ৰ কথা কৈছিল বিভিন্নজনে, দিনটো মোবাইল গেম, মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰকি আসক্তি, পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি সম্পূর্ণ অনীহা ৷ চহৰ বা মফচলত কোনো পৰিৱেশ বিনষ্ট হ’লে বহু সংগঠন, বহু ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহে । কিন্তু ভিতৰুৱা গাঁও, চাহ বাগিচা বা প্ৰান্তীয় অঞ্চলসমূহত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ধ্বংস হ’লে তাৰ দায়িত্ব ল’ব কোনে ??’’ তেওঁ কয় ৷
গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘প্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ পৰা যিসকল শিক্ষিত ব্যক্তি ওলাই আহে, তেওঁলোকো অধিকাংশ সময়ত চহৰমুখী হৈ পৰে । ফলত গাঁওবোৰ ধীৰে ধীৰে বৌদ্ধিকভাৱে নিঃস্ব হৈ পৰিছে । সেয়ে মই ভাবিছিলো - গাঁৱৰ কণ কণ ল’ৰা-ছোৱালীবোৰক অধ্যয়নমুখী কৰাৰ, তেওঁলোকৰ চিন্তাশক্তি জাগ্ৰত কৰাৰ, এক সুস্থ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ এক আন্দোলন হিচাপে পুথিভঁৰালক গঢ় দিব লাগে বুলি ৷"