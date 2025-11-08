আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱত আতংকিত গাহৰি পালক
ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ।
Published : November 8, 2025 at 2:49 PM IST
মৰাণ: ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে । আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে উদ্যমী গাহৰি পালকৰ মাজত । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰবৰুৱা, মৰাণ আৰু খোৱাঙত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ আতংকত দিশহাৰা হৈ পৰিছে গাহৰি পালকসকল । জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিদিনে মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু গাহৰি । ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই পশুপালন বিভাগৰ । কেৱল গাহৰি পালকসকলক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাই জাননী জাৰি কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে জিলাৰ পশুপালন বিভাগে ।
মূৰে-কপালে হাত দিব লগা হৈছে গাহৰি পালকে :
খোৱাঙৰ বাঘটলী পথাৰত অতুল দিহিঙীয়া নামৰ যুৱকজনৰ ফাৰ্মত চাৰিটা দিনত ৭ টাৰো অধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । প্ৰায় ৭০ টাতকৈ অধিক গাহৰি থকা ফাৰ্মখনত প্ৰতিদিনে গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাত যুৱকজন চিন্তিত হৈ পৰিছে । গাহৰিৰ স্বাস্থ্যৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে স্থানীয় পশু চিকিৎসালয়লৈ তাঁত-বাতি কৰিছে যদিও কোনো সুফল পোৱা নাই বুলি উচ্চশিক্ষিত যুৱকজনে জানিবলৈ দিছে ।
ইফালে, খোৱাং অঞ্চলত গাহৰি মাংস বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যদিও পালকৰ ফাৰ্মত গাহৰিৰ মৃত্যু অব্যাহত আছে । বহুজনে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল যদিও গাহৰিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱাত পালকসকলে মূৰে-কপালে হাত দিব লগা হৈছে । কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা পশুপালন বিভাগক বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ পালকসকলে আহ্বান জনাইছে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত পালকক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান:
বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা অতুল দিহিঙীয়া নামৰ যুৱকজনৰ ফাৰ্মত চাৰিটা দিনত ৭ টাৰো অধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাত হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । ভুক্তভোগী যুৱকজনে কয়, "আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ বাবে গাহৰি পালকসকলৰ অতি বেয়া অৱস্থা হৈছে । বিগত ১৫ দিনৰ পৰা আমাৰ দিহিঙীয়া গাহৰি ফাৰ্মত এটাৰ পাছত আন এটা গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । পশু চিকিৎসক আহিছে যদিও সুস্থ হোৱা নাই গাহৰিসমূহ । আজি পৰ্যন্ত ডেৰলাখ টকাৰ গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । বিগত বৰ্ষত ফাৰ্মত কোনো ৰোগত গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল যদিও এইবাৰ আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ পাছতো গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । চৰকাৰে যদি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কিছু সহায় হ'ব ।"