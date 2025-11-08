ETV Bharat / state

আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱত আতংকিত গাহৰি পালক

ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ।

Terror of African Swine Fever in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 2:49 PM IST

মৰাণ: ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে । আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে উদ্যমী গাহৰি পালকৰ মাজত । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰবৰুৱা, মৰাণ আৰু খোৱাঙত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ আতংকত দিশহাৰা হৈ পৰিছে গাহৰি পালকসকল । জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিদিনে মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু গাহৰি । ইমানৰ পিছতো গা লৰা নাই পশুপালন বিভাগৰ । কেৱল‌ গাহৰি পালকসকলক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাই জাননী জাৰি কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে জিলাৰ পশুপালন বিভাগে ।

মূৰে-কপালে হাত দিব লগা হৈছে গাহৰি পালকে :

আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱত শংকিত (ETV Bharat Assam)

খোৱাঙৰ বাঘটলী পথাৰত অতুল দিহিঙীয়া নামৰ যুৱকজনৰ ফাৰ্মত চাৰিটা দিনত ৭ টাৰো অধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । প্ৰায় ৭০ টাতকৈ অধিক গাহৰি থকা ফাৰ্মখনত প্ৰতিদিনে গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাত যুৱকজন চিন্তিত হৈ পৰিছে । গাহৰিৰ স্বাস্থ্যৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে স্থানীয় পশু চিকিৎসালয়লৈ তাঁত-বাতি কৰিছে যদিও কোনো সুফল পোৱা নাই বুলি উচ্চশিক্ষিত যুৱকজনে জানিবলৈ দিছে ।

Terror of African Swine Fever in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (ETV Bharat Assam)

ইফালে, খোৱাং অঞ্চলত গাহৰি মাংস বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যদিও পালকৰ ফাৰ্মত গাহৰিৰ মৃত্যু অব্যাহত আছে । বহুজনে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল যদিও গাহৰিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱাত পালকসকলে মূৰে-কপালে হাত দিব লগা হৈছে । কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত আৰু জিলা পশুপালন বিভাগক বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ পালকসকলে আহ্বান জনাইছে ।

Terror of African Swine Fever in Dibrugarh
ডিব্ৰুগড়ত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (ETV Bharat Assam)

ক্ষতিগ্ৰস্ত পালকক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান:

বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা অতুল দিহিঙীয়া নামৰ যুৱকজনৰ ফাৰ্মত চাৰিটা দিনত ৭ টাৰো অধিক গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাত হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ।‌ ভুক্তভোগী যুৱকজনে কয়, "আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ বাবে গাহৰি পালকসকলৰ অতি বেয়া অৱস্থা হৈছে । বিগত ১৫ দিনৰ পৰা আমাৰ দিহিঙীয়া গাহৰি ফাৰ্মত এটাৰ পাছত আন এটা গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । পশু চিকিৎসক আহিছে যদিও সুস্থ হোৱা নাই গাহৰিসমূহ । আজি পৰ্যন্ত ডেৰলাখ টকাৰ গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে ।‌ বিগত বৰ্ষত ফাৰ্মত কোনো ৰোগত গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল যদিও এইবাৰ আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ পাছতো গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে । চৰকাৰে যদি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কিছু সহায় হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক:ছোৱাইন ফিভাৰত দিশহাৰা পালকক সামান্য় ক্ষতিপূৰণ দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে চৰকাৰে !

আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ : কি কৰিব লাগিব গাহৰি পালকসকলে ?

