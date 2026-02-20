বৰপেটাৰোড চহৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা
বৰপেটাৰোড চহৰৰ SENCO জুৱেলাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত ডকাইতৰ লুটপাট । লুটি নিলে বহু কোটি টকাৰ সোণ, ৰূপ, হীৰাৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন ।
বৰপেটাৰোড চহৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)
Published : February 20, 2026 at 3:38 PM IST
বৰপেটা :
- বৰপেটাৰোড চহৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড
- বৰপেটাৰোড চহৰৰ SENCO জুৱেলাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত ডকাইতৰ লুটপাট
- ৫ জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে বহু কোটি টকাৰ সোণ, ৰূপ, হীৰাৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন
- ৫ জনীয়া ডৰাইটৰ দলটোৰ হাতে হাতে আছিল পিষ্টল
- বৰপেটাৰোড চহৰৰ দুৰ্গাবাৰী ৰোডত সংঘটিত এই ঘটনা
- বৰপেটাৰোড থানাৰ প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দূৰত্বতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা
- প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চিচি কেমেৰা ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে হাৰ্ড ডিস্ক খুলি লৈ যায় ডকাইতৰ দলটোৱে