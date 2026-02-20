ETV Bharat / state

বৰপেটাৰোড চহৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা

বৰপেটাৰোড চহৰৰ SENCO জুৱেলাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত ডকাইতৰ লুটপাট । লুটি নিলে বহু কোটি টকাৰ সোণ, ৰূপ, হীৰাৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন ।

Sensational robbery incident in Borpetarod town
বৰপেটাৰোড চহৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা :

  • বৰপেটাৰোড চহৰত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড
  • বৰপেটাৰোড চহৰৰ SENCO জুৱেলাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত ডকাইতৰ লুটপাট
  • ৫ জনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে বহু কোটি টকাৰ সোণ, ৰূপ, হীৰাৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন
Sensational robbery incident in Borpetarod town
লুটি নিলে নগদ ধনো (ETV Bharat Assam)
  • ৫ জনীয়া ডৰাইটৰ দলটোৰ হাতে হাতে আছিল পিষ্টল
  • বৰপেটাৰোড চহৰৰ দুৰ্গাবাৰী ৰোডত সংঘটিত এই ঘটনা
  • বৰপেটাৰোড থানাৰ প্ৰায় ২০০ মিটাৰ দূৰত্বতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা
Sensational robbery incident in Borpetarod town
কান্দোনত ভাঙি পৰিছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam)
  • প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চিচি কেমেৰা ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে হাৰ্ড ডিস্ক খুলি লৈ যায় ডকাইতৰ দলটোৱে

লগতে পঢ়ক: হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উদ্বোধন কেন্সাৰ ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ

চাহৰ জুতি লৈ চিনেমাৰ কায়দাৰে চোৰে কাটি নিলে সাঁচি গছ

TAGGED:

SENSATIONAL ROBBERY
JEWELLERY STORE IN BORPETAROD TOWN
SENCO
ইটিভি ভাৰত অসম
ROBBERY INCIDENT AT A JEWELLERY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.