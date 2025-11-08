নগাঁৱত লোমহৰ্ষক ঘটনা: তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতী

নগাঁৱত লোমহৰ্ষক ঘটনা: তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতী
শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দম্পতীক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ । তেওঁলোকৰ ঘৰতে ডাঙৰ-দীঘল হোৱা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ।
Published : November 8, 2025 at 1:39 PM IST
নগাঁও : “সময় মাজনিশা আঢ়ৈমান বাজিছিল । কাষৰ ঘৰতে চিঞৰ-বাখৰ শুনি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ । সন্মুখৰ দুৱাৰ তলাবন্ধ আছিল । তেনে সময়তে কাষৰ ঘৰৰ তৰুণ বৰাই মোক পাছফালে মাতিলে । পাছফালৰ দুৱাৰ ভঙা প্ৰত্যক্ষ কৰি দুয়ো ভিতৰলৈ সোমাই গৈয়েই দেখিলোঁ তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ মজিয়াত পৰি আছে দুয়ো । দুয়ো মানে আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দম্পতী ।” নগাঁও চহৰৰ মৰিকলঙত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ বিষয়ে এইদৰে ক'লে এগৰাকী স্থানীয় লোকে ।
ঘটনাটো অতি ভয়ংকৰ আৰু লোমহৰ্ষক । শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দম্পতী হৰেন্দ্ৰনাথ বৰা আৰু দীপ্তি বৰা । মাজনিশা ঘৰৰ ভিতৰতেই তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় দম্পতীটোক । নিজঘৰতে অকলশৰীয়াকৈ থকা এই দম্পতীটোক নিশা অতি নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই ।
ইফালে তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ মজিয়াত পৰি থকা অৱস্থাতেই স্থানীয় লোকজনে মোবাইলত বন্দী কৰিছিল ভিডিঅ' । য’ত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা হৰেন্দ্ৰনাথে দিছিল ঘটনাৰ বিৱৰণ ।
স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি লাভ কৰা ভিডিঅ'ত হৰেন্দ্ৰনাথে এইদৰে উল্লেখ কৰে, “নিশা পাছফালৰ দুৱাৰ ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । মই টোপনিত আছিলোঁ । তেনে সময়তে মোৰ পত্নীয়ে চিঞৰি আছিল । মোক মাৰিলে বুলি । পাছত মোকো আক্ৰমণ কৰিলে । প্ৰভাত হাজৰিকাই এই ঘটনা কৰিলে । প্ৰভাত আমাৰ ঘৰতেই আছিল । সৰুৰে পৰা আমি তাক তুলি-তালি ডাঙৰ কৰিছিলোঁ । তাৰ ককাকে তাক আমাক দিছিল । কেইদিনমানৰ পৰা সি আমাক ফোন কৰি ৫০ হাজাৰ টকা বিচাৰি আছিল । ৫০ হাজাৰ টকাৰ বাবে ফোনত দম দি আছিল ।”
আনহাতে, ৫০ হাজাৰ টকা নিদিয়াৰ বাবেই প্ৰভাত হাজৰিকাই এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি দাবী কৰিছে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰাৰ নাতিনীয়েকে । ইফালে মাজনিশাই তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় লোকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে স্থানীয় আৰক্ষীকো খবৰ দিয়ে ।
সম্প্ৰতি নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পত্নীসহ হৰেন্দ্ৰনাথ বৰা । ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত বৰাই ।