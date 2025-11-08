ETV Bharat / state

নগাঁৱত লোমহৰ্ষক ঘটনা: তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতী

শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দম্পতীক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ । তেওঁলোকৰ ঘৰতে ডাঙৰ-দীঘল হোৱা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ।

নগাঁৱত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read
নগাঁও : “সময় মাজনিশা আঢ়ৈমান বাজিছিল । কাষৰ ঘৰতে চিঞৰ-বাখৰ শুনি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ । সন্মুখৰ দুৱাৰ তলাবন্ধ আছিল । তেনে সময়তে কাষৰ ঘৰৰ তৰুণ বৰাই মোক পাছফালে মাতিলে । পাছফালৰ দুৱাৰ ভঙা প্ৰত্যক্ষ কৰি দুয়ো ভিতৰলৈ সোমাই গৈয়েই দেখিলোঁ তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ মজিয়াত পৰি আছে দুয়ো । দুয়ো মানে আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দম্পতী ।” নগাঁও চহৰৰ মৰিকলঙত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ বিষয়ে এইদৰে ক'লে এগৰাকী স্থানীয় লোকে ।

ঘটনাটো অতি ভয়ংকৰ আৰু লোমহৰ্ষক । শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দম্পতী হৰেন্দ্ৰনাথ বৰা আৰু দীপ্তি বৰা । মাজনিশা ঘৰৰ ভিতৰতেই তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় দম্পতীটোক । নিজঘৰতে অকলশৰীয়াকৈ থকা এই দম্পতীটোক নিশা অতি নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই ।

নগাঁৱত তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতী (ETV Bharat Assam)

ইফালে তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি হৈ মজিয়াত পৰি থকা অৱস্থাতেই স্থানীয় লোকজনে মোবাইলত বন্দী কৰিছিল ভিডিঅ' । য’ত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা হৰেন্দ্ৰনাথে দিছিল ঘটনাৰ বিৱৰণ ।

স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি লাভ কৰা ভিডিঅ'ত হৰেন্দ্ৰনাথে এইদৰে উল্লেখ কৰে, “নিশা পাছফালৰ দুৱাৰ ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । মই টোপনিত আছিলোঁ । তেনে সময়তে মোৰ পত্নীয়ে চিঞৰি আছিল । মোক মাৰিলে বুলি । পাছত মোকো আক্ৰমণ কৰিলে । প্ৰভাত হাজৰিকাই এই ঘটনা কৰিলে । প্ৰভাত আমাৰ ঘৰতেই আছিল । সৰুৰে পৰা আমি তাক তুলি-তালি ডাঙৰ কৰিছিলোঁ । তাৰ ককাকে তাক আমাক দিছিল । কেইদিনমানৰ পৰা সি আমাক ফোন কৰি ৫০ হাজাৰ টকা বিচাৰি আছিল । ৫০ হাজাৰ টকাৰ বাবে ফোনত দম দি আছিল ।”

এইটো ঘৰতে বাস কৰে দুয়ো (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ৫০ হাজাৰ টকা নিদিয়াৰ বাবেই প্ৰভাত হাজৰিকাই এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি দাবী কৰিছে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰাৰ নাতিনীয়েকে । ইফালে মাজনিশাই তেজেৰে লুতুৰি-পুতুৰি অৱস্থাত দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় লোকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে স্থানীয় আৰক্ষীকো খবৰ দিয়ে ।

সম্প্ৰতি নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসাধীন হৈ আছে পত্নীসহ হৰেন্দ্ৰনাথ বৰা । ইপিনে ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জয়ন্ত বৰাই ।

